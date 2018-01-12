Чего нам ждать от нового года в налогах, недвижимости и страховании здоровья?

Продолжаем разговор о том, какие сюрпризы и изменения принесет нам наступивший год, ведь они окажут влияние на каждого из нас (начало — в предыдущем номере «СУББОТЫ»)…

Ольга ЛЕВИНА

В прошлом году стоимость квартир в серийных проектах вдруг начала стремительно расти, и эксперты даже заговорили о признаках перегрева. Однако после первого полугодия все вдруг успокоилось, и за год цены в итоге выросли на 8,1 процента. Что в целом тоже немало. Сегодня средняя цена за один квадратный метр в типовушке составляет 762 евро.

В этом году, по прогнозам члена правления Arco Real Estate Мариса ЛАУКАЛЕЙСА, цена на недвижимость тоже вырастет, но несущественно. Несмотря на то, что 1 декабря 2017 года средняя цена на серийные квартиры достигла 762 евро за кв. метр жилья (в январе прошлого года — 711 евро), бОльшая часть квартир этого сегмента в хорошем состоянии была продана примерно за 1000 евро за кв. метр. И это уже довольно высокая цена, учитывая, что на рынке доступны квартиры в новых проектах по цене начиная от 1300 евро за кв. метр.

— Этот факт также можно считать причиной сокращения темпов роста цен, — считает он…

Недвижимость: умеренный рост

— Люди готовы покупать квартиры в новых проектах, но они не хотят платить больше 1400-1500 евро за квадратный метр, — поясняет руководитель компании Balsts Айгар ЗАРИНЬШ. — Но если мы поищем такие предложения на рынке, то окажется, что их почти нет. Какой выход? Это ведь как в жизни: люди хотят носить брендовую одежду из бутиков, но из-за отсутствия денег покупают вещи в Humana в надежде найти там что-то красивое и недорогое. Так и на рынке вторичного жилья: смотрим на новые проекты, которые чаще всего стоят по 2000 евро за кв. метр, а покупаем в итоге хорошую квартиру в типовушке за 1000-1100…

Если говорить о сегменте новых проектов, средняя цена в наиболее активных сегментах в целом колебалась в пределах от 1300 до 1500 евро за кв. метр.

— Объем рынка новых квартир в Риге особо не растет, поэтому можно прогнозировать, что тенденции роста цен останутся на прежнем уровне, — считает г-н Лаукалейс. — Наибольшая активность наблюдалась на периферии центра Риги и в микрорайонах, а не в центре Риги, где цены намного выше. Большинство сделок совершалось именно с квартирами по цене от 1300 до 1500 евро за кв. метр. Следует добавить, что доля сегмента квартир элитного и среднего класса в общем числе сделок сравнительно мала. В основном преобладает жилье в новых проектах эконом-класса, что и определяет уровень средней цены…

По мнению г-на Зариньша, рост экономики все-таки стимулирует желание людей улучшить свои жилищные условия.

— Так только кажется, что у людей нет денег и они должны жить там, где жили, — говорит он. — Но ведь все потихоньку происходит: люди создают семьи, у них рождаются дети, и квартирный вопрос все равно каждый решает в меру своих сил. Теоретически мы даже можем приблизиться к историческому пику цен на недвижимость в 1900 евро за кв. метр, который был до кризиса. Понятно, что произойдет это не завтра, но расти рынок будет, пусть и постепенно…

Налоговая реформа: плюс 1,70 евро в месяц

Впрочем, что будет с нашими доходами, которые, как мы понимаем, могут отличаться от зарплат, увидим уже совсем скоро, ведь с 1 января вступила с силу новая налоговая реформа. В теории она означает, что люди с меньшими зарплатами будут платить меньше налогов, а с большими зарплатами — больше налогов. Это должно увеличить доходы у малообеспеченных. Кроме того, в этом году выросла минимальная заработная плата (до 430 евро) и необлагаемый минимум.

В цифрах это выглядит так. При доходе до 20 тысяч евро в год ставка налога составит 20 процентов, от 20 001 евро до 55 тысяч евро — 23 процента, свыше 55 тысяч евро — 31,4 процента. В целом большинство работников от налоговой реформы выиграют, сокращение доходов почувствуют жители, получающие от 5065 евро в месяц на бумаге, а также работники со сравнительно низкими доходами и большими льготами. Так, человек, получающий 500 евро на бумаге и имеющий двух иждивенцев, в 2018 году будет на руки получать на 2,50 евро меньше. Жители, получающие такие зарплаты и льготы, не платят подоходный налог с населения, следовательно, они не ощутят никакой выгоды от снижения ставки налога и немного потеряют из-за увеличения социальных взносов.

Отрицательное мнение о реформе высказывает и партнер AS BDO Latvia Янис ЗЕЛМЕНИС:

— Власти делают упор на то, что нынешняя ставка в размере 23 процентов уменьшится до 20 процентов; для тех, чья брутто-зарплата в месяц превышает 1667 евро, ставка подоходного налога не изменится; а для тех, чья зарплата в месяц превышает 4585 евро, ставка составит 31,4 процента. Здесь важны некоторые нюансы, а именно: разницу между ставками 23 и 31,4 процента следует рассчитывать и платить самому получателю дохода по окончании периода таксации. Таким образом, люди, получающие большие зарплаты, могут стать налоговыми должниками, если не успеют справиться с этим в срок. А именно, если у работника несколько мест работы, то на втором месте (где не подана налоговая книжка) должна взиматься ставка 23 процента, хотя общая брутто-зарплата человека на обоих рабочих местах и не достигает 1667 евро в месяц.

Также нам рассказывают о том, что не облагаемый подоходным налогом минимум будет увеличен до 200 евро вместо текущих 60-115 евро, но никто не сказал, по крайней мере вслух, что для тех, чья брутто-зарплата в месяц превышает 1000 евро, необлагаемый минимум составит 0. Кроме того, необлагаемый минимум в размере 200 евро будет только у тех, кто получает минимальную зарплату (430 евро) или чуть больше, а для всех остальных он будет уже меньше…

А вот еще подсчеты от центра Рижской высшей школы экономики BICEPSВ?????. В абсолютном выражении прирост доходов после налоговой реформы будет выше для тех работающих, у которых выше уровень доходов. Малообеспеченные выиграют в результате реформы в среднем 1,70 евро в месяц, а более состоятельные в среднем 14,84 евро.

Не будем также забывать, что уже повышен акцизный налог на сигареты, алкоголь и горючее. А рост горючего — это ведь удар буквально по всему, то есть нас ждет рост цен, который благополучно съест все выгоды от налоговой реформы…

Страхование: кто не платит, тот не лечится

И, наконец, вспомним еще и про рост социального налога на один процент, который пойдет на обязательное страхование здоровья.

Несмотря на то, что реально работать страхование здоровья начнет только с 1 января 2019 года, уже в этом году нам надо будет платить этот лишний процент, чтобы в будущем году попасть в базу данных легальных налогоплательщиков. Ведь уже через год получить медицинскую помощь можно будет только тем, кто платит социальный налог. Другими словами — имеет обязательное страхование здоровья. Вместе с ним вводятся две корзины медицинских услуг.

На минимальную корзину будут иметь право все жители, вне зависимости от того, платят они налоги или же нет. В нее будут входить: неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача (но без выписки направлений на обследования и анализы), лекарства и медицинское оборудование, компенсируемые из госбюджета, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.

А вот для того чтобы получить полную корзину услуг здравоохранения, жители Латвии должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья. В нее включается оплаченный минимум медицинской помощи, а также консультации специалистов, диагностические обследования, плановые операции и реабилитация. Право на него будут иметь те, за кого в соответствии с законом о государственном соцстраховании внесены или должны были быть внесены обязательные взносы соцстрахования. Тот самый один процент от социальных взносов, поровну поделенный между работником и работодателем.

Такие группы населения, как дети, сироты, зарегистрированные безработные, доноры органов, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионеры, бывшие политрепрессированные и участники движения национального сопротивления, будет страховать государство. Сюда же включаются и инвалиды.

Не секрет, что в Латвии довольно велика группа людей, которые не платят социальные взносы. Например, работники микропредприятий, получающие авторские гонорары, неработающие мамы и проч. У них варианта два. Либо не платить ничего и дальше, но в случае обращения к врачу расплачиваться за медицинскую помощь по коммерческим расценкам. Или же платить самостоятельно.

Взносы соцстрахования для тех, кто не будет застрахован автоматически, в 2018 году составят один процент, в 2019 году — три процента, в 2020 году — пять процентов минимальной месячной зарплаты. В цифрах это выглядит так. В 2018 году минимальная месячная зарплата составляет 430 евро, то есть взнос соцстрахования — 4,30 евро в месяц. В год — уже 51,6 евро. В 2019 году взнос уже составит три процента от минималки, значит, в год набежит уже более 150 евро, а при пятипроцентном налоге — еще больше.

Станет ли после всего этого медицина доступнее? Как обещают в Минздраве, теоретически — да, но очереди совсем не исчезнут. То есть, если раньше обследования надо было ждать три месяца, то сейчас время ожидания сократится до двух месяцев. За что ж тогда мы платим? Правильный ответ — не за что, а почему? Просто отрасли здравоохранения очень не хватает денег, а мы, как те больные со средней температурой, платим за общий бардак в нашей палате…

«Для того чтобы получить полную корзину услуг здравоохранения, жители Латвии должны будут иметь обязательное государственное страхование здоровья…