Почему литовский бизнес завоёвывает Латвию?

Стабильно ли правительство? Зачем вводятся ограничения на сделки с наличными? Когда начнется ремонт моста Брасас? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают депутаты Рижской думы Андрис Америкс, Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

А что, партия «Согласие» разделилась? Откуда организация с похожим названием?

Георгий СКАЧКОВ.

Михаил Каменецкий: Нынешнее время я охарактеризовал бы как время клоунов. Одного клоуна премьер называет гарантией стабильности правительства. Другой клоун получает разрешение на создание организации с названием существующей партии и добавлением слова «новый». Получается, можно ожидать создание партии «Совсем новое единство» или «Новое Национальное объединение»?

Считаю, что это решение Регистра предприятий — типичный элемент давления государственной власти на политическую партию. За ним стоит исполнитель с фамилией и именем, который должен отдавать себе отчет в том, что за такие решения придется отвечать. Без последствий такие решения оставлять нельзя.

Андрис Америкс: В моем детстве конфеты стоили дорого, и дети, съев конфету, складывали обертку таким образом, чтобы она выглядела как настоящая, полная. Вот и в политике появились такие изобретательные клоуны или актеры, которые пытаются продавать пустые обертки, причем неоднократно. Но если содержимого нет, как ни называй фантик, толку не будет.

Михаил Каменецкий: Но ведь этот пустой фантик дает «мама» — в лице латвийского государства!

Нынешнюю коалицию характеризует и еще один факт. Премьер просил официальных лиц не участвовать в шествии 16 марта, однако его советник по демографии плюет на это распоряжение. Интересно, останется ли он советником после этого. Этот поступок Парадниекса показывает слабость коалиции. Впрочем, каковы гаранты, такова и стабильность…

Как вам новое хулиганство возле Милды? Неприятно…

Тимур.

Михаил Каменецкий: Любовь к родине выражается и в отношении к своим святыням. Двоих служащих союзных войск, которые помочились на памятник Свободы, наказывают штрафом в 400 евро и высылкой из страны. А теперь представим, что двое военнослужащих латвийской армии поехали на стажировку в военную академию в Вест-Пойнте и, будучи в Нью-Йорке, поступили аналогично по отношению к памятнику Свободы. Уверен, что об этих людях мы лет 20 ничего не слышали бы.

Правительство хочет ограничить сделки с наличкой. При этом продолжаются разговоры о том, что крупнейшие банки замешаны в отмывании денег. Куда же бедному латвийцу податься?

Агнесса М.

Андрей Козлов: Финансовая ситуация вызывает опасения. Латвия, как нам радостно сообщили, избавилась от 10 миллиардов грязных денег. Но возникает вопрос: если эти деньги были грязными, то есть владельцы не могли доказать легальность их происхождения, то почему они не были конфискованы в бюджет, как поступают в других странах? Или они были не такими уж грязными?

Оставшись без денег, банки вынуждены их где-то брать, и ограничения сделок с наличными должны заставить людей нести накопления на счета. А вообще, отношение банков к местным жителям, компаниям отвратительное. Закрытие счетов физических и юридических лиц, отказ в открытии счетов принимают массовый характер. Так что закрадывается предчувствие нового банковского скандала или даже кризиса.

Ожидается ли новое повышение налогов?

Владелец торговой точки.

Андрей Козлов: Уже очевидно, что правительство Кариньша не выполнит своих обещаний не менять налогов до 2021 года. Изменения готовятся — в том числе отмена микропредприятий. А любое изменение налогов означает их повышение. Так что в следующем году, думаю, этого не избежать.

Планируете ли в этом году ремонт мостов?

Григорий.

Андрис Америкс: Да. В этом году будет проводиться масштабная реконструкция моста Брасас. Заниматься ею будут литовские строители. Местных найти не удалось: они или уехали, или слишком дорого просят за свои услуги. Работы на этом важном элементе городской транспортной системы начнутся в апреле, как только позволит погода.

Андрей Козлов: Недавно на Кипсале прошла выставка, связанная со строительством. И 90 процентов компаний, предлагающих свои услуги, были литовские. Местный бизнес практически не был представлен. Ну и заодно хочу поздравить с открытием самого большого в Риге торгового центра Akropole, тоже литовского.

Андрис Америкс: Недаром премьер Литвы сказал: «Мы латышам не братья, а конкуренты».

Михаил Каменецкий: Возможно, эта фраза человека с говорящей фамилией Сквернялис вырвана из контекста, и братья, конечно, могут конкурировать. Но разница в отношении к жизни очевидна. Если одни сидят и ждут, что им принесут из Европы, то другие интенсивно работают, в том числе не обращая внимания на геополитическую ситуацию вокруг Белоруссии. Ведь Клайпедский порт держится в основном на белорусских грузах.

В Литве хорошо понимают, что работать нужно на благо своей страны. В отличие от наших правящих, которые во главу угла ставят некие общие интересы. Но работать на абстрактное общее благо означает не работать вовсе.

Расскажите о программе поддержки микрорайонов.

Ольга Петровна.

Андрис Америкс: В этом году в бюджет Риги включена абсолютно новая для Латвии программа — сотрудничество с микрорайонами Риги. Жители Кенгарагса, Яунциемса, Болдераи смогут выйти с предложением — установить скамейку, сделать площадку и прочее — и получить на эти цели деньги от думы. Ответственным за эту программу будет исполнительный директор Риги со своей командой. Ее главная задача — укрепить связь между жителями и городской властью.

«В этом году в бюджете Риги включена абсолютно новая для Латвии программа — сотрудничество с микрорайонами Риги. Жители Кенгарагса, Яунциемса, Болдераи смогут выйти с предложением — установить скамейку, сделать площадку и прочее — и получить на эти цели деньги от думы.