Родительские пособия и вознаграждение приёмным семьям в 2018 году

Начало нового года всегда связано с ожиданием перемен, и, конечно, в лучшую сторону. Традиционно люди надеются на увеличение доходов и снижение цен и налогов. Вот и семьи с детьми ожидают прибавку со стороны государства в виде роста размера пособий.

Что изменится в этом направлении в 2018 году? Увеличатся ли государственные пособия семьям, где растут дети, появятся ли новые виды помощи? Каких перемен ждать в этой области, читателям «СУББОТЫ» разъясняют специалисты министерства благосостояния.

(№ 1)

Детские пособия

Помощь работающим и незанятым родителям

V С 1 января 2018 года

Родительское пособие в размере 30 процентов от назначенного родителю — получателю пособия будет выплачиваться за весь календарный месяц, если тот в течение календарного месяца имел доходы в качестве работника по найму или самозанятого лица. Если родитель на день запроса пособия не находился в отпуске по уходу за ребенком или получал доходы как самозанятый, пособие будет рассчитываться в размере 30 процентов от присвоенного (в зависимости от того, какой срок для выплаты пособия был выбран: до года — 60 процентов от средней зарплаты, до полутора лет — 43,75 процента от средней зарплаты).

Так, если родительское пособие назначено на период до достижения ребенком одного года в размере 60 процентов от средней зарплаты социальных платежей — 15 евро за один календарный день. В случае прерывания отпуска по уходу за ребенком и возобновления работы пособие пересчитывается: 30 процентов от 15 евро = 4,50 евро за один календарный день — и в таком размере выплачивается весь календарный месяц.

* Сохраняется количество семейных государственных пособий, и остаются прежними принципы определения размера помощи по количеству детей. Семейное пособие на первого ребенка в семье, как и ранее, составляет 11,38 евро, на второго ребенка — 22,76 евро, на третьего ребенка — 34,14 евро, а на четвертого ребенка и следующих — 50,07 евро в месяц.

* С 1 января 2018 года государственные семейные пособия на детей будут выплачиваться до достижения ими 20 лет (ранее до 19 лет) — при условии, что они продолжают учебу в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении и не состоят в браке.

* Также пособие будет выплачиваться на ребенка, который поступил учиться на бюджетную программу профессионального образования и получил стипендию.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) информирует: для внесения изменений в базу данных устанавливается переходный период, и разницу в пособиях обещают выплатить не позднее 30 апреля 2018 года.

V С 1 марта 2018 года

Большую финансовую поддержку получат семьи, воспитывающие более одного ребенка. Так, плюс к выплате установленных законом государственных пособий на них будет распространяться новый механизм поддержки — доплата. За двух и более детей в возрасте от одного до 20 лет доплата к семейному пособию будет составлять 10 евро в месяц; за троих детей — 66 евро в месяц. За каждого следующего ребенка доплата к пособию будет на 50 евро выше.

Таким образом, за четырех детей «премия» составит 116 евро в месяц; за пятерых — 166; за шестерых — 216; за семерых детей — 266 евро в месяц и т. д.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) информирует: для внесения изменений в базу данных устанавливается переходный период, и перерасчет вознаграждения начнется с 1 марта 2018 года, а разницу обещают выплатить не позднее 30 апреля.

(№ 2)

Помощь приёмным семьям

Увеличатся пособия и компенсация

V С 1 января 2018 года

Вознаграждение приемной семье за выполнение своих обязанностей будет зависеть от количества детей, находящихся на попечении. Размер компенсации за одного ребенка в приемной семье повысится до размера пособия на ребенка для жителя, который ухаживает за ребенком до полутора лет, — 171 евро.

Если в приемной семье двое детей, сумма компенсации составит 222 евро, если трое или более — 274 евро (ранее — 113,83 евро, независимо от количества детей в приемной семье).

* Пособие по уходу за ребенком в возрасте до шести лет (включительно) составит 215 евро, а для ребенка в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) — 258 евро (ранее — 95 и 114 евро соответственно).

Государственное агентство социального страхования (VSAA) информирует: для внесения изменений в базу данных устанавливается переходный период, и перерасчет вознаграждения начнется с января 2018 года, а разница будет выплачена не позднее 31 июля.

* Увеличится размер вознаграждения приемным родителям для социально застрахованных лиц: за воспитание ребенка в возрасте до восьми лет — вознаграждение составит 70 процентов от средней заработной платы страховых взносов. Другим приемным родителям будет выплачиваться вознаграждение в размере 171 евро. Если усыновитель ухаживает за несколькими детьми одновременно, за каждого следующего ребенка — вознаграждение в 171 евро.

* Будут выплачиваться взносы социального страхования (на пенсионное страхование, страхование по инвалидности, страхование на случай безработицы) за лиц, получающих вознаграждение за выполнение обязанностей приемных родителей и не участвующих в социальном страховании (например, они не работают по найму и не являются самозанятыми работниками).

V С 1 июля 2018 года

Планируется организовать специализированные приемные семьи, которые будут проходить курс обучения для последующего воспитания конкретных групп детей, что поможет им получить дополнительные навыки воспитания и ухода за детьми с различными проблемами. В районах, в свою очередь, будут созданы региональные центры поддержки работников и организаций, оказывающих услуги ухода за детьми, находящимися на воспитании в учреждениях вне семьи.

(№ 3)

Социальная реабилитация

Новые возможности для семей с детьми

Услуги психосоциальной реабилитации в качестве паллиативной помощи детям и их семьям будут финансироваться из государственного бюджета. Такое нововведение законодательно начинает работать с 1 января 2018 года. В свою очередь, местные самоуправления предоставляют доступный перечень социальных услуг для детей в сфере социальной реабилитации. Так, в столице, например, предусмотрена возможность получить паллиативный уход за ребенком по месту жительства; а также услуги социального ухода и социальной реабилитации детям, пострадавшим от насилия, с проблемами зависимости, детям с инвалидностью и детям-сиротам и другим группам детей с проблемами, и многие другие виды социальной реабилитации…

(!) Больше информации —

на домашней страничке министерства благосостояния:

www.lm.gov.lv

на домашней страничке Государственного агентства социального страхования:

www.vsaa.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА