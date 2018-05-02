Известная российская писательница — о добрых и умных книгах, волшебных мирах и о том, как привить детям любовь к чтению

На прошлой неделе в магазине Mnogoknig прошла встреча с замечательной российской писательницей Катей Матюшкиной. Вам не знакомо это имя? Тогда одно из трех. В вашей семье нет маленьких детей. Или у вас нет внуков-дошколят. Или, простите, ваши дети-внуки читают что-то не то…

Елена СМЕХОВА

Екатерина Матюшкина — популярная детская писательница, автор знаменитой серии «Прикольный детектив» и множества других замечательных книг, издаваемых сегодня в России миллионными тиражами.

Катины герои обитают в сказочных лесах и звериных городах, на петербургских островах и даже… падают с Луны. Маленькие человечки влипсики живут в липе, коварная колдунья при помощи волшебной кисти рисует заколдованные картины, гениальный Кот да Винчи виртуозно расследует любые преступления. А еще книги Екатерины Матюшкиной населяют веселые слономыши-бенуарики, мохнатые сыщики Фу-Фу и Кис-Кис, смешные роболты, прилетевшие с планеты Гайка…

Как можно придумать такое? Совершенно непонятно! Наверное, для этого нужно быть очень хорошим добрым человеком и навсегда оставаться ребенком в душе.

Мечты должны сбываться!

В жизни Катя Матюшкина такая же светлая и солнечная, как ее книги. Беседовать со знаменитой детской писательницей — настоящее удовольствие. Ни малейшего налета звездности, в каждой фразе и жесте — открытость, доброжелательность и истинно петербургская интеллигентность.

— Катя, вы из семьи известных петербургских художников. Почему не пошли по стопам родителей?

— А я пошла! Работала декоратором, художником по куклам, шила театральные костюмы, даже была главным художником цирка в Автово. Занималась книжной иллюстрацией, проиллюстрировала около сотни книг. Но всегда мечтала стать писательницей, причем с самого детства.

— Откуда такое желание? Все девчонки обычно мечтают стать актрисами!

— В детстве я очень много болела: ангины, ОРЗ, отиты, бесконечные больницы-санатории… Было время помечтать и почитать. Книги меня вытаскивали из болезни, лечили, спасали. В ту пору я очень увлекалась Киром Булычевым. Мне даже снилось, что я лечу к нему на воздушном шаре. А сейчас мне дети пишут, что я им снюсь…

Мне было 14 лет, когда я жестко решила стать писательницей. Писала не меньше четырех страниц в день, вела дневники, ходила в литературную студию, где победила на конкурсе и меня даже показали по телевизору.

— А потом?

— Потом мне стало казаться, что это никому не нужно. Я забросила писательство и вернулась к нему только в 27 лет.

— Зато как триумфально вернулись! Первая же ваша книга «Лапы вверх!» стала бестселлером, вы проснулись знаменитой…

— Да, так получилось, что первая книга, которую я написала в соавторстве с Катей Оковитой, сразу выстрелила. Когда она вышла, первый тираж раскупили за две недели, второй — за месяц, а за год разошлось более 100 000 экземпляров.

Где живут роболты?

Когда Катя Матюшкина начала писать книги, ее дочери был годик. Какое-то время именно она была первой слушательницей волшебных маминых историй. Но дочь выросла, ей уже 16 лет, и сейчас все книги Матюшкиной первой читает и оценивает Саша Селиверстова — редактор издательства детской литературы «Астрель-СПб». Она же — Саша Сильвер, соавтор новой книги Кати Матюшкиной «Роболты», презентация которой прошла в Риге.

— Герои вашей книги «Роболты» — это роботы?

— Не совсем. Это такие человечки, которые живут на планете Гайка в Железной галактике. В Ригу я привезла Жужу — главного героя (показывает замечательную голубую куклу, похожую на доброго инопланетянина). Жужа — суперположительный герой. Лучший! У него есть подружка, в книге с ними происходит множество приключений.

— Свои книги вы иллюстрируете сами?

— Раньше да. Сейчас уже не хватает времени, поэтому рисую только обложки.

— Как рождаются ваши волшебные персонажи? Сначала на рисунке, а потом обрастают словами? Или наоборот?

— По-разному. Например, сыщики Фу-Фу и Кис-Кис сначала были просто карикатурами на наших с Катей Оковитой однокурсников. Теперь уже можно признаться, что эта книга написана о наших институтских друзьях.

Например, учился с нами мальчик Дима, который мечтал о «мерседесе» и всегда ходил в шапке, потому что торговал матрешками возле музея. Мы нарисовали героя в шапке, разместили в книге ларечек с матрешками, поставили значок «мерседеса». Для нас с Катей это однокурсник Дима, а для тех, кто читает книгу, — просто веселый персонаж, не имеющий никакого отношения к реальности.

— А откуда взялся ваш гениальный Кот да Винчи?

— Есть две версии. (Смеется.) Для детей и для взрослых. Версия для взрослых такая. Издатели купили права на всю линейку книг Дэна Брауна и предложили мне написать книгу «Кот да Винчи». Брауна я не читала, а просто начала фантазировать, и получилась смешная книга о приключениях гениального кота. А детям я рассказываю чистую правду. О том, что на самом деле Кот да Винчи — это житель Луны. Он прилетел, пробил в потолке дырку и свалился мне на голову.

— Бенуарики тоже прилетели с Луны?

— Нет, они местные, питерские. У нас в Петербурге есть строительная компания, которая занимается реставрацией архитектурного ансамбля Юлия Бенуа, и мы вместе с художником Николаем Копейкиным придумали героев, которые его населяют, — слономышей-бенуариков. Долго дискутировали, как это сделать. В конце концов у нас получился сказочный мир, окруженный асфальтовым морем. Там-то и живут слономыши! Причем один из этих персонажей мышеслон, из-за чего очень горюет…

Книга против компьютера

Для маленьких рижан, которые пришли на встречу с Катей Матюшкиной в магазин Mnogoknig, это был настоящий праздник. С веселыми играми, увлекательным рисованием, занимательными викторинами и прочим интерактивом. Контакт с залом у писательницы сложился мгновенно, словно по волшебству. Причем не только с детьми, но и с родителями.

— Катя, какой самый приятный комплимент вы слышали от родителей своих юных читателей?

— Многие благодарят за то, что мои книги отрывают детей от компьютеров и гаджетов.

— Что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы сегодня дети читали, а не уходили с головой в виртуальный мир?

— Умные, добрые, интересные книги. Мудрые педагоги и родители. Ребенок человек ведомый: очень многое зависит от того, прививается ему любовь к чтению в школе и дома или нет. Я много езжу по России, встречаюсь с детьми. Заходишь в один класс: на любой вопрос о книгах и писателях — лес рук. А в другом классе ребята даже не знают, кто написал «Незнайку на Луне» или кто такой Чебурашка.

— Ваши книги из серии «Прикольный детектив» сделаны на стыке всевозможных приемов для привлечения детей к чтению. Это настоящие книжки-игрушки: с кроссвордами, лабиринтами, уроками рисования. Вам известен секрет того, как сделать детскую книгу интересной?

— Никакого секрета, наверное, нет. Просто для детей надо писать на их языке, учитывая возраст. Нельзя углубляться в долгие описания природы или философские размышления: это скучно, дети тяжело понимают двойное дно.

Если ты хочешь что-то сказать, то об этом надо говорить активно и ярко, обращаться к фантазии ребенка. Поэтому в свои книги я добавляю игры, карты звериного леса, поделки, песни, веселые стихи, которые, кстати, пишет мой папа. Жанр детектива тоже выбран не случайно: детей всегда манит тайна, именно она удерживает внимание ребенка от начала до конца книги.

Рига — город фэнтези

С годами в мире меняется все, и детская литература тоже. На смену Тимуру и его команде пришли Карлсон и Пеппи Длинныйчулок, Алиса Селезнева и Крокодил Гена с Чебурашкой, нынче в топе Человек-Паук и Гарри Поттер… А дети растут, и очень важно, на каких книжных примерах они воспитываются.

— Мое поколение выросло на книгах Аркадия Гайдара, в которых жили честные и смелые герои. Как вы считаете, нынче Гайдар устарел?

— Сегодня очень не хватает гайдаровских героев! Но вся беда в том, что книги Гайдара написаны в другом времени и на другом языке, непонятном современным детям. Это так обидно, хоть садись и переписывай…

— Что самое главное в ваших героях?

— Я стараюсь создавать добрую литературу. Мечтаю о волшебных мирах и сказочной дружбе. Если в моих книгах и есть злодеи, то они придурошные и всегда перевоспитываются. По-моему, это очень важно: ребенок должен знать, что если он оступился, у него всегда есть шанс исправиться.

— Ваши книжные персонажи еще не перебрались в мультфильмы и на телевидение?

— Недавно вышел мультфильм «Веники еловые» по моей одноименной книге, сейчас ведутся переговоры по другим сказкам. На одном из каналов Петербургского телевидения идут детские передачи «Кто поможет Кролику?». Мой герой Кролик общается с ребятами с экрана в формате 3D.

— Не хочется ли вам написать что-то для взрослых?

— Хочется. Однако в издательстве мне всегда говорили, что перейти на другую аудиторию очень сложно, поскольку моя фамилия — это бренд и нет никакой гарантии, что мои взрослые книги будут продаваться так же, как детские. Но мои читатели-дети растут, и сейчас я думаю, что пора браться за подростковую фэнтези.

— Писателя вдохновляют путешествия. Может быть, Рига подскажет вам новые сюжеты для книг?

— Все может быть. (Улыбается.) У меня мама наполовину латышка, в нашей семье всегда было много разговоров о Латвии. Правда, эта не очень сказочная история: моего деда, маминого папу, в свое время сослали из Латвии в Сибирь. Подробностей, к сожалению, я не знаю. Дедушка рано умер и не успел ничего мне рассказать. Но город у вас удивительный! Прекрасное место для того, чтобы писать городскую фэнтези. Возможно, когда-нибудь я напишу сказку по рижским впечатлениям. У меня задумок на десять лет вперед…

«СУББОТА» благодарит магазин Mnogoknig и лично Тамару ПОПОВУ за помощь в организации интервью.

«Я мечтаю о волшебных мирах и сказочной дружбе. Если в моих книгах и есть злодеи, то они придурошные и всегда перевоспитываются. Это очень важно: ребенок должен знать, что если он оступился, у него всегда есть шанс исправиться.

«В детстве я очень увлекалась Киром Булычевым. Мне даже снилось, что я лечу к нему на воздушном шаре. А сейчас мне дети пишут, что я им снюсь…

Досье «СУББОТЫ»

V Екатерина Матюшкина родилась в Ленинграде 25 апреля 1976 года в семье известных художников Александра Тимофеева и Тамары Тетеровской.

V В 1990 году победила на конкурсе юных писателей. В юности работала в одном из петербургских театров, совмещая должности помощника режиссера, декоратора, художника по куклам, режиссера праздников. В дальнейшем сотрудничала с театрами как художник по костюмам и декоратор.

V Окончила в Санкт-Петербурге колледж культуры и искусств, отделение режиссуры, и академию культуры. В 1997 году начала сотрудничать с крупными издательствами как художник.

V Первая книга «Лапы вверх!» и серия книг «Прикольный детектив» стали бестселлерами в России.

V На сегодняшний день из-под пера писательницы вышло 26 книг, общий тираж которых превысил три миллиона экземпляров.