Рига продолжает развиваться — несмотря на сложности

Как подключить дом к водопроводу? Не остановит ли крах банка развитие района Сканстес? Где пожарить шашлыки?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Добрый день! Когда к нам, в Берги, проведут водопровод и канализацию?

Ольга Л.

Андрис Америкс: Совсем скоро! Строительные работы в Берги начнутся уже нынешним летом. В прошлом году дума приняла правила, которые позволяют выделять деньги на софинансирование системы водоснабжения и канализации, построенной на европейские средства. Таким образом, мы вправе материально помочь домовладельцам сделать отвод от магистральной сети до своего дома. Причем если кто-то уже произвел подключение на свои деньги, мы возвращаем часть потраченных средств. Целая группа рижан имеет право на бесплатное подключение к магистральной сети.

На днях АО Rīgas Ūdens опубликовало список 25 улиц, жители которых приглашаются к участию в этой программе. Мы призываем владельцев домов на улицах со стороны Марупе воспользоваться возможностью подключиться к современным удобствам. Затем наступит черед улиц, которые находятся со стороны Катлакалнса, а также Болдераи.

Как мы и обещали, магистральный водопровод придет еще в четыре окрестности столицы. Осенью будет готов проект проведения водопровода в Бебербеки, а также северную часть Иманты. Магистральные сети будут проложены и в Яунциемс и Берги.

Михаил Каменецкий: Дума публикует списки улиц, на которых будут проводиться работы по проведению магистрального водопровода. Начиналась эта традиция открытости с публикации списка дворов, в которых планировался ремонт. Каждый может проверить, как мы выполняем свои обещания, заглянув на портал Riga.lv. Ремонт проводится постепенно, и те рижане, кто находит свой адрес в списке, радуются, а те, кто не находит, выражают недовольство. Приятно, что довольных с каждым годом все больше, ведь количество приведенных в порядок дворов увеличивается.

Но даже самая резкая критика со стороны рижан не идет ни в какое сравнение с высказываниями некоторых депутатов Рижской думы, которым не нравится абсолютно все, что мы делаем. Если мы устанавливаем освещение в центре города, то нам напоминают о том, что на окраинах недостаточно светло. Если проводятся работы по освещению окраин, то следуют упреки в недостаточной освещенности центра.

Андрей Козлов: Напрасно думская оппозиция пытается представить дело так, что в Риге все плохо и ничего, кроме политических конфликтов, не происходит. Их болтовне мы противопоставляем реальные действия, которые улучшают жизнь в городе. Так, дума принимает участие в софинансировании реставрации фасадов, благодаря которому город становится все более ухоженным.

Как повлияет ликвидация банка ABLV на развитие района Сканстес? Обещанного трамвая не будет?

Евгения Владимирова.

Андрис Америкс: С учетом ужесточения требований к финансовому сектору страны происходит сокращение объема денежных средств, так что реализация некоторых объектов может замедлиться. Но Рижская дума поддерживает создание новых рабочих мест и развитие территорий и будет продолжать создание инфраструктуры, способствующей развитию района.

Я могу с полной ответственностью заявить, что район Сканстес будет развиваться и в конце 2021 года по 7,5 километра новых трамвайных путей начнут курсировать новые трамваи. Rīgas Satiksme уже объявило конкурс на их закупку. За европейские деньги в рамках этого проекта можно купить 12 трамвайных составов.

Михаил Каменецкий: По поводу будущего района Сканстес развернулась настоящая вакханалия. Хотя любой разумный человек понимает, что это один из перспективных районов столицы и его развитие в интересах всего города. Однако некоторые деятели оппозиции с пеной у рта пытаются убедить нас в том, что на планах развития нужно поставить крест, потому что у одного из банков возникли проблемы. Вот такой уровень мышления, такой несерьезный подход к развитию европейской столицы. Что ж, собаки лают, а что делает караван, известно…

Муж работает в порту. С тревогой слежу за тем, что происходит в мире. Латвия может остаться без транзита, а мы — без работы. Ваши комментарии?

Алла.

Андрис Америкс: Первокласснику ясно, что если продолжается такое серьезное противостояние с Россией, то сокращается и экономическое сотрудничество. Рижский порт делает все от него зависящее, чтобы смягчить влияние политических факторов. Вот и в середине апреля делегация нашего порта принимала участие в традиционной крупной международной выставке TransRussia, посвященной транзиту. Однако не все зависит от нас. За первый квартал нынешнего года перевозки по Латвийской железной дороге по сравнению с прошлым годом сократились на 15,5 процента. Сокращение грузооборота в Рижском порту — 11 процентов, а доходов — восемь процентов, то есть мы пытаемся противостоять нисходящей тенденции за счет больших усилий и наработок предыдущих лет.

Андрей Козлов: Тревожно, что уже пошли разговоры о том, что железная дорога просит дотаций, потому что если будет продолжаться стремительное падение грузоперевозок, нам не на что будет содержать инфраструктуру и она придет в негодность. Это, конечно, опасная тенденция. Если железная дорога не сможет привезти грузы, порту грузить будет нечего.

Михаил Каменецкий: Недавно я давал интервью корреспонденту одной из телепрограмм, которая, мягко говоря, не слишком нас любит. Нужно было видеть, с каким ехидством он задавал вопрос: «Ну что, плохо у вас там, в порту?» При таком делении по политическим пристрастиям интересы страны отходят на второй план.

Хочу напомнить тем, от кого зависит политика государства, что экономика Латвии без банковского сектора и транзита — это совсем другая экономика — а точнее, ее отсутствие. Увы, тем, кто гордится школьной реформой, до этого дела нет…

На эстраде в Межапарке идет огромное строительство. Когда его планируется закончить?

Семья МЕДВЕДЕВЫХ.

Андрей Козлов: Строители выполнили уже 88 процентов намеченного объема работ. Работы вошли в завершающую стадию и ведутся в строгом соответствии с планом. Так что этот крупный и важный для города объект будет завершен в срок — 18 июня, как и обещала Рижская дума. На новой эстраде пройдет грандиозный Праздник песни и танца.

Наконец наступили теплые дни. Очень хочется посидеть у костра, пожарить колбаски или шашлык. Но, говорят, за это штрафуют. Так ли это?

Сергей.

Андрей Козлов: В парках, приморских лесах, на пляже жечь костры строго запрещается. Но шашлык жарить можно — на мангале или в шашлычнице. Кстати, в некоторых местах они уже установлены: на озерах Бабелитес, Дамбьяпурва. Так что пикники лучше всего устраивать на Луцавсале, в парках Кенгарагса, на пруду Марас и пр. Но в любом случае нужно помнить о противопожарной безопасности.

(врезка)

«Шашлык в городе жарить можно — на мангале или в шашлычнице. Кстати, в некоторых местах они уже установлены: на озерах Бабелитес, Дамбьяпурва. Так что пикники лучше всего устраивать на Луцавсале, в парках Кенгарагса, на пруду Марас и пр.

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