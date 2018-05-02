Как столица встречает весну

Где нужно обязательно побывать 4 мая? Как не пропустить прием в детские сады? Что за ремонт идет на Луцавсале и когда он закончится?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Читала, что 4 мая в Риге планируется провести праздничные мероприятия. Что в этом году будет самое интересное? Где советуете побывать с детьми?

Ираида ШУМНОВА.

Андрис Америкс: Да, программа празднования Дня провозглашения независимости в этом году подготовлена особенно обширная, ведь нынешний год для Латвии юбилейный. В Риге праздник будет продолжаться целый день.

Организаторы постарались составить программу таким образом, чтобы каждый мог найти в ней что-то интересное и важное для себя, для всей своей семьи. Жителей и гостей города приглашают на концерты, марафон латвийских фильмов, спектакли, выставки.

Центральное мероприятие празднования 4 мая — «Истории улицы Бривибас». На целый день с 10 до 22 часов главная улица столицы от площади Бривибас до Этнографического музея на Югле превратится в сцену, на которой будет разворачиваться увлекательное действо.

Михаил Каменецкий: Возле памятника Свободы целый день будет концерт: выступят духовые оркестры, другие музыкальные коллективы. На Эспланаде с 12 до 18 часов будут показывать детские спектакли. Возле Дворца культуры ВЭФ пройдет выставка технического творчества — демонстрация возможностей современных технологий. С 12 до 23 часов здесь будут выступать музыканты. Так что, двигаясь вдоль улицы Бривибас, вы сможете посетить главные мероприятия празднования и проведете интересный день.

Андрей Козлов: Напомню, что общественный транспорт в Риге 4 мая бесплатный — чтобы в праздничных мероприятиях могли принять участие все желающие. Бесплатными будут и автостоянки, которые обслуживает Rīgas Satiksme (кроме подземной у Дома конгрессов).

С 11 до 18 часов от Эспланады будет ходить бесплатный автобус N100 до Этнографического музея. Расписание движения можно найти на остановках общественного транспорта и на сайте Rīgas Satiksme. По дороге пассажирам расскажут об интересных фактах истории улицы Бривибас. В Этнографическом музее тоже будет интересно. Там пройдут концерты, творческие мастерские для детей.

Стоим на очередь в детский сад. Надеемся, что сын (ему в августе исполнится пять лет) и дочка (ей в январе было полтора года) смогут пойти в садик с 1 сентября. Пока еще не получали подтверждения, что они приняты в группы. Волнуемся: не забыли ли о нас? Собираюсь выйти на работу.

Олеся.

Андрис Америкс: Конечно, о вас не забыли! Комплектация групп в рижских дошкольных учебных заведениях начинается 1 мая. В дошкольное учреждение в первую очередь будут принимать детей, которым до даты составления списка или до 1 сентября исполнится полтора года, если в этот садик принимают детей с полутора лет. Что касается детей постарше, то в первую очередь в садик принимают тех, кому в нынешнем календарном году — до 1 сентября — уже исполнилось три или пять лет.

Кстати напомню, что в связи с началом комплектации групп департамент образования, культуры и спорта Рижской думы просит родителей проверить заявки, которые они подавали в дошкольные учреждения самоуправления. Прошло время, и, возможно, у вас сменился адрес или вы намерены отдать ребенка в садик раньше или позже того срока, нежели собирались. Все это нужно учесть, чтобы вы могли получить место в том садике, который будет для вас наиболее удобным.

Родители вправе изменить время начала обучения, пока ребенок не включен в список претендентов. Потом это сделать сложнее.

И еще одно. В нынешнем году 1 сентября выпадает на субботу, и многие родители в качестве подходящего времени для начала занятий указали дату 3 сентября. Нужно учитывать, что при составлении списков детей, претендующих на место в муниципальных детсадах в новом учебном году, в них в первую очередь будут включать тех, для кого время начала обучения указано до 1 сентября.

Андрей Козлов: Рижские дошкольные учреждения весной и летом проводят Дни открытых дверей, чтобы родители будущих воспитанников, а также тех, чьи дети уже посещают детский сад, могли познакомиться с воспитателями, осмотреть помещения, территорию садика. Это действительно важно.

График Дней открытых дверей можно найти на портале e—skola.lv. Родителей просят выбрать дату для посещения того или иного садика и предварительно записаться по телефону.

В погожие дни на Луцавсале собирается много людей. Спасибо вам за то, что превратили эту ранее заброшенную территорию в приятное место отдыха. Но осталась одна проблема. Улицы, по которым нужно ехать, чтобы попасть на детскую площадку, на зеленую поляну, очень пыльные, на них нет даже асфальта. Когда отремонтируете улицу Луцавсалас?

Светлана.

Михаил Каменецкий: Совсем скоро! Здесь уже полным ходом идут строительные работы. Грунтовую дорогу заасфальтируют, вдоль улицы Луцавсалас будет установлено освещение. Здесь также появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Работы планируется завершить до конца мая, к началу летнего сезона. Это важно, потому что на Луцавсале происходят и масштабные мероприятия под открытым небом, в том числе концерты популярных групп.

Параллельно реконструкции улицы Луцавсалас департамент сообщений работает над проектом обновления ул. Лайвас. На ней также появится асфальтобетонное покрытие. Так что добираться на остров станет намного быстрее и удобнее. На обеих улицах предусмотрена система отвода воды закрытого типа, так что луж тут быть не должно. Общая сумма договора на проведение работ составляет примерно миллион евро. Работы выполняет ООО Rīgas Tilti.

Приближаются летние каникулы. Внуку-школьнику 15 лет. Очень хотелось бы устроить его куда-нибудь поработать. Будет ли такая возможность?

Станислав.

Андрей Козлов: Нынешним летом Государственное агентство занятости также будет реализовывать проект по трудоустройству учащихся. Сейчас агентство принимает предложения от предпринимателей и учреждений. Планируется, что в этом году будет создано более пяти тысяч рабочих мест для школьников. Прием заявок на трудоустройство Государственное агентство занятости начнет уже 7 мая. Желающие поработать летом могут оформить заявку в филиалах Госагентства занятости, предъявив удостоверение личности (паспорт или eID карту) или электронно на сайте агентства.

Михаил Каменецкий: В проекте могут принять участие ученики общеобразовательных, профессиональных, высших и специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 20 лет. Нужно иметь в виду, что если школьнику еще не исполнилось 18 лет, его рабочий день может составлять не более семи часов и не более 35 часов в неделю. Нельзя предлагать работу, которая может поставить под угрозу здоровье и безопасность. Как и каждый год, вакансии учащимся предложит Рижская дума.

«Рижские дошкольные учреждения весной и летом проводят Дни открытых дверей, чтобы родители будущих воспитанников, а также тех, чьи дети уже посещают детский сад, могли познакомиться с воспитателями, осмотреть помещения, территорию садика.

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