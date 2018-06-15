Почему рижане могут гордиться своим городом

Как сделать ремонт в своем доме за полцены? Из-за чего в Риге растет количество туристов? Почему съезд партии «Согласие» стал событием политической жизни?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Узнала, что жильцам дома на Юрмалас гатве, 59, Рижская дума оплатит половину стоимости ремонта. Хотелось бы последовать их примеру. Но, наверное, это трудно…

Дарья МАКСИМОВА.

Андрис Америкс: Рижская дума в этом году приняла программу, согласно которой общества владельцев квартир могут получить из бюджета города до половины от расходов на ремонт дома. И неважно, что владельцы квартир собрались делать — красить стены в подъезде или менять крышу, — дума берет на себя 50 процентов любой суммы затрат. Главное, чтобы жильцы нашли вторую половину.

Такое сотрудничество в общих интересах. Ведь большая часть рижан живет в домах, построенных в советское время, а то и раньше. Реновация позволит вдохнуть в них новую жизнь и повысить уровень комфорта.

Михаил Каменецкий: Стоимость ремонтных работ дома на Юрмалас гатве — 44 315 евро, и половину суммы покроет дума. То есть жильцы сэкономят 22 000 евро. Согласитесь, стоит взять на себя некоторые хлопоты. Напомню, что для участия в программе нужно создать общество владельцев квартир.

Андрей Козлов: В этом году дума выделила на софинансирование ремонта домов полмиллиона евро. Депутаты готовы увеличить эту сумму, чтобы софинансирование могли получить все общества владельцев квартир, соответствующие критериям.

Все подробности — на сайте Рижской думы renove.lv и по тел. 26664533.

Только что прошел марафон Lattelecom, в воскресенье — велопробег Toyota. Хлопот по организации таких крупных мероприятий немало. А польза тоже есть? Или только пробки?

Владимир.

Андрис Америкс: Конечно, польза есть, и большая. Благодаря таким мероприятиям имя Риги становится известно в Европе и мире. В этом году в марафоне приняли участие 33 тысячи бегунов из 70 стран. Такие мероприятия привлекают туристов. Многие приурочивают к ним приезд в Ригу и остаются на несколько дней.

Принимать такое большое количество людей непростое дело, но мы справляемся. Шестой год подряд Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAFF) оценивает Рижский марафон почетным бронзовым знаком качества.

Я и сам с удовольствием принимаю участие в марафоне Lattelecom и горжусь тем, что удерживаю личные достижения.

Андрей Козлов: К веломарафону Toyota, который 3 июня стартует на набережной 11 Ноября, могут присоединиться люди всех возрастов. Каждый может выбрать нагрузку по силам. Есть дистанции на 64, 32 и 16 километров. А жалоб на перекрытые улицы становится все меньше. Значит, сторонников у таких мероприятий все больше. Присоединяйтесь и вы! Подробности — на velo.lv.

В субботу состоялся съезд партии «Согласие». Как вы его оцениваете?

Михаил Каменецкий: Главный мессидж этого конгресса в том, что была заявлена наша позиция по многим вопросам и показано, что нашу партию знают в Европе и мире. Мы дали понять, что не дадим себя в обиду и будем отстаивать свои права не жалобами в международные инстанции, а реализуя властные рычаги, которые у нас имеются. Мы не скатываемся до примитивных упрощений, как другие партии. Повторяя мантру о том, что не будут сотрудничать с «Согласием», они надеются зомбировать избирателя. Это важнейшая часть их предвыборной кампании. А еще одна — грызня друг с другом. Слушая выступления представителей Новой консервативной партии, хочется переименовать ее в Партию злобных и обиженных. Всех, кроме себя, они считают жуликами и ворами, и обещают, что наведут порядок — только дайте власть. Но если весь пар уходит в свисток, паровоз с места не сдвинется. Маски-шоу они проводили часто, но где посадки, как вопрошает президент нашего восточного соседа? Посадок нет! И это показатель эффективности их работы — и на прежнем месте, и в думе. Такой она будет и в Сейме, если они получат его мандат. «Национальное объединение» способно только призывать русских к отъезду из страны. Выступления их лидеров на другие темы комичны и превращают их в клоунов. Вспомним роботов и борьбу с кебабами.

Съезд «Согласия» поверг наших оппонентов в растерянность. Он показал, что наша партия не является этнической, имеет программу действий. На фоне скучных сборищ политических оппонентов «Согласие» продемонстрировало современный уровень мышления и организации и всколыхнуло политическое болото, заставив многих забеспокоиться.

Мамыкин то и дело критикует «Согласие». Разве не от этой партии его выбирали в Европарламент?

О. СТРИГУНОВА.

Михаил Каменецкий: Высказывания Мамыкина показывают его сущность и доказывают, что его баллотирование от этой партии было ошибкой. Ясно, что без «Согласия» он не то что в Европарламент — и в районные депутаты не попал бы. Принципиальный человек при несогласии с политикой партии или его руководства должен отказаться от мандата евродепутата и уже потом вступать с нею в борьбу, чтобы подготовиться к следующим выборам. Чисто по-мужски противно смотреть, как он обвиняет кого-то в попытке пристроить своих на работу в Брюссель. Все помнят их «честную» рокировку, когда дочь депутата Григуле работала у Мамыкина, а его жена — у депутата Григуле. Такая вот хитрая комбинация! Ситуацию с Мамыкиным хорошо описывают слова из бессмертного произведения Ильфа и Петрова: «Взалкал отец Федор».

Внук не хочет ехать в летний лагерь. Есть ли какие-нибудь занятия для ребят в городе?

Наталья СКВОРЦОВА.

Андрис Америкс: Да. Для них организуются тренировки по разным видам спорта, соревнования. Будут и творческие мастерские, где ребята смогут освоить навыки ди-джеев, научиться танцевать хип-хоп, побывать на экскурсиях.

Андрей Козлов: Занятия организуют общественные организации, которые получают финансовую поддержку думы по итогам конкурса. Они проводятся много лет и проходят в неформальной обстановке. Загляните на сайт департамента образования, культуры и спорта думы www.izglitiba.riga.lv.

Большое спасибо за цветы! Идешь по паркам, по улицам и радуешься…

Мария.

Андрис Америкс: Благодарить за эту красоту нужно садовников предприятия Dārzi un parki. Вот и на днях они порадовали новыми произведениями — клумбами, посвященными 100-летнему юбилею Латвии. Одна возле Национальной оперы, вторая — на углу ул. Бривибас и Элизабетес.

В ближайшее время в городе появится еще 50 цветочных объектов, которые украсят площади Старой Риги, Верманский парк, ул. Кр. Барона, парки Узварас и Аркадия, Межапарка, Зиемельблазмы.

Андрей Козлов: Общая площадь клумб, которые в этом году засажены в Риге, более 3000 квадратных метров. Цветы расцветают в середине мая и будут радовать жителей до середины октября. Люди фотографируются на фоне этой красоты, и снимки, которые появляются в социальных сетях, умножают известность Риги в Латвии и за рубежом.

Михаил Каменецкий: Рижане могут гордиться своим городом. Летом особенно видно, как он похорошел. В Ригу приходит все больше круизных судов, которые привозят тысячи гостей, многие приезжают к нам не в первый раз. Как бы правящие ни гордились цифрами ВВП, негативные тенденции в транзитной и финансовой сфере очевидны, и туризм может помочь экономике если не вырасти, то удержаться на плаву.

(врезка)

«Рижане могут гордиться своим городом. Летом особенно видно, как он похорошел. В Ригу приходит все больше круизных судов, которые привозят тысячи гостей, многие приезжают к нам не в первый раз.

http://www.izglitiba.riga.lv/