Кто и как может получить жильё от самоуправления?

Как решить жилищный вопрос, если нет возможности купить квартиру? Можно ли получить жилье от самоуправления, если человек в силу обстоятельств остался без крыши над головой? Или, например, семья разрослась и под одной крышей живут три поколения? По каким критериям ставят на квартирную очередь в Риге? «СУББОТА» разъясняет, какие нормативы Рижской думы регулируют систему обеспечения жильем.

(№1)

Если некому помочь

Регистрация на законном основании

Социальная помощь самоуправления в решении жилищных вопросов оказывается в виде предоставления арендной или социальной квартиры (жилплощади) тем жителям, которые в силу своих доходов, состояния здоровья, преклонного возраста не могут самостоятельно позаботиться о крыше над головой. Закон о социальной помощи регламентирует помощь в решении жилищных вопросов для незащищенных групп жителей. Функции оказания этого вида социальной помощи переданы местным самоуправлениям, которые определяют порядок и группы жителей, которые могут получить жилье от самоуправления.

В столице порядок в сфере муниципального жилья (арендной или социальной жилой площади) регулируют Правила Рижской думы «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» №153 от 9 июля 2015 года. Они определили 10 регистров для разных групп жителей, нуждающихся в жилплощади.

1. Жители, имеющие право на социальную жилую площадь: отдельно проживающие малоимущие пенсионеры; лица с инвалидностью I и II групп; семьи с детьми-инвалидами, если ребенок не имеет отдельной комнаты; жители, которые передвигаются в коляске и кому необходимо сервисное жилье.

В эту группу также входят жильцы денационализированных домов: достигшие пенсионного возраста; имеющие инвалидность I и II групп, если они заключили договор о найме до денационализации дома.

Вид помощи — предоставление найма социальной квартиры (помещения).

2. Жители, которых выселили с жилплощади за долги за аренду и коммунальные услуги; а также те, кто не смог расплатиться с ипотечным кредитом, взятым на приобретение или ремонт единственной квартиры.

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей; сироты.

4 и 4 (1). Жильцы денационализированных домов, которые могут претендовать на получение пособия по освобождению жилых помещений (в первоочередном порядке или общей очереди). Если доходы отдельно проживающего лица не превышают 440 евро в месяц, а семьи, состоящей из двух и более человек, — не более 360 евро на человека после уплаты налогов.

Вид помощи: получение пособия за освобождение жилой площади.

5. Лица, освободившиеся из мест заключения.

6. Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).

7. Жильцы денационализированных домов, если доход отдельно проживающего жителя не превышает 440 евро, а для семьи — 360 евро на человека в месяц (нетто).

8. Жители, проживающие на жилой площади самоуправлений, признанной непригодной для жилья или нуждающейся в капитальном ремонте; жильцы денационализированных домов, которые оказались в такой же ситуации. Жильцам предоставляется равноценное жилье (с таким же количеством комнат).

9. Обменный. В нем состоят жители, проживающие в квартирах самоуправления, которые выразили желание переехать в меньшую или более дешевую квартиру, в том числе менее благоустроенную.

10. Жители, которые претендуют на помощь самоуправления в общем порядке. С 2009 года регистрация прекращена.

(№2)

Больше возможностей

Новые льготные группы

С прошлого года появились новые группы жителей, которые могут рассчитывать на помощь. Это

* семьи с тремя и более детьми,

* потерявшие единственное жилье, потому что не смогли расплатиться по ипотечному кредиту,

* проживающие в домах самоуправлений (бывших общежитиях), если те находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

(№3)

Нужные документы

Обязанности зарегистрированных лиц

Чтобы попасть в регистр Рижского самоуправления и получить помощь в решении жилищных вопросов, жителю надо иметь декларацию места жительства в Риге не менее чем последние пять лет и не превышающий установленный правилами РД уровень доходов. Жители с определенным уровнем дохода должны декларировать свои доходы и материальное положение в районной социальной службе.

В течение одного месяца после окончания срока действия справки социальной службы надо повторно декларировать доходы и свое материальное положение. Лица, зарегистрированные в Регистре помощи, обязаны предоставить в квартирное управление:

* копию договора найма, если в договор найма вносились изменения или заключен новый договор найма,

* копии документов, подтверждающих изменение состава семьи,

* информацию о фактическом и декларированном месте жительства,

* информацию о приобретении недвижимой собственности.

(!) Рижанам предлагают три варианта жилой площади из того арсенала жилплощади, который имеется в данный момент в распоряжении департамента жилья и среды. Если очередник все три раза необоснованно отказался от предлагаемого жилья, его исключают из регистра…

Жилищное управления департамента жилья и среды Рижской думы: Рига, ул. Бривибас, 49/53, 5-й этаж, каб. 501, 503.

Тел.: 67012509, 67012671.

(№4)

Льготная очередь

Можно ли получить жильё в порядке исключения?

Правила «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» №153 (пункт 14) разрешают предоставлять жилье отдельным группам рижан вне очереди, если их уровень доходов не превышает установленный. Это

* рижане, имеющие особые заслуги перед Ригой и Латвией (1-й, 2-й, 7-й, 8-й регистры);

* пенсионеры или лица с инвалидностью I и II групп, отдельно проживающие в денационализированном доме, если квартплата и плата за коммунальные услуги превышают их доходы (1-й и 7-й регистры);

* отдельно проживающие пенсионеры; жители с инвалидностью I и II групп; семьи с несовершеннолетним ребенком, живущие в денационализированном доме, если они не обеспечены основными коммунальными услугами: водой, теплом, канализацией и вывозом мусора (1-й и 7-й регистры);

* отдельно проживающие пенсионеры; жители с инвалидностью II группы, живущие в денационализированном доме, если есть соответствующее заключение социальной службы о плохом состоянии их здоровья и невозможных условиях проживания (1-й регистр);

* жители с инвалидностью I группы или отдельно проживающие пенсионеры в возрасте от 75 лет — при наличии аналогичного заключения социальной службы (1-й регистр).

Больше информации:

на домашней страничке департамента жилья и среды

mvd.riga.lv,

на портале Рижского самоуправления

riga.lv

(!) Публикация имеет информационный характер.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.