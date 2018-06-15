Кто и как может получить жильё от самоуправления?
Как решить жилищный вопрос, если нет возможности купить квартиру? Можно ли получить жилье от самоуправления, если человек в силу обстоятельств остался без крыши над головой? Или, например, семья разрослась и под одной крышей живут три поколения? По каким критериям ставят на квартирную очередь в Риге? «СУББОТА» разъясняет, какие нормативы Рижской думы регулируют систему обеспечения жильем.
(№1)
Если некому помочь
Регистрация на законном основании
Социальная помощь самоуправления в решении жилищных вопросов оказывается в виде предоставления арендной или социальной квартиры (жилплощади) тем жителям, которые в силу своих доходов, состояния здоровья, преклонного возраста не могут самостоятельно позаботиться о крыше над головой. Закон о социальной помощи регламентирует помощь в решении жилищных вопросов для незащищенных групп жителей. Функции оказания этого вида социальной помощи переданы местным самоуправлениям, которые определяют порядок и группы жителей, которые могут получить жилье от самоуправления.
В столице порядок в сфере муниципального жилья (арендной или социальной жилой площади) регулируют Правила Рижской думы «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» №153 от 9 июля 2015 года. Они определили 10 регистров для разных групп жителей, нуждающихся в жилплощади.
1. Жители, имеющие право на социальную жилую площадь: отдельно проживающие малоимущие пенсионеры; лица с инвалидностью I и II групп; семьи с детьми-инвалидами, если ребенок не имеет отдельной комнаты; жители, которые передвигаются в коляске и кому необходимо сервисное жилье.
В эту группу также входят жильцы денационализированных домов: достигшие пенсионного возраста; имеющие инвалидность I и II групп, если они заключили договор о найме до денационализации дома.
Вид помощи — предоставление найма социальной квартиры (помещения).
2. Жители, которых выселили с жилплощади за долги за аренду и коммунальные услуги; а также те, кто не смог расплатиться с ипотечным кредитом, взятым на приобретение или ремонт единственной квартиры.
3. Дети, оставшиеся без попечения родителей; сироты.
4 и 4 (1). Жильцы денационализированных домов, которые могут претендовать на получение пособия по освобождению жилых помещений (в первоочередном порядке или общей очереди). Если доходы отдельно проживающего лица не превышают 440 евро в месяц, а семьи, состоящей из двух и более человек, — не более 360 евро на человека после уплаты налогов.
Вид помощи: получение пособия за освобождение жилой площади.
5. Лица, освободившиеся из мест заключения.
6. Многодетные семьи (с тремя и более несовершеннолетними детьми).
7. Жильцы денационализированных домов, если доход отдельно проживающего жителя не превышает 440 евро, а для семьи — 360 евро на человека в месяц (нетто).
8. Жители, проживающие на жилой площади самоуправлений, признанной непригодной для жилья или нуждающейся в капитальном ремонте; жильцы денационализированных домов, которые оказались в такой же ситуации. Жильцам предоставляется равноценное жилье (с таким же количеством комнат).
9. Обменный. В нем состоят жители, проживающие в квартирах самоуправления, которые выразили желание переехать в меньшую или более дешевую квартиру, в том числе менее благоустроенную.
10. Жители, которые претендуют на помощь самоуправления в общем порядке. С 2009 года регистрация прекращена.
(№2)
Больше возможностей
Новые льготные группы
С прошлого года появились новые группы жителей, которые могут рассчитывать на помощь. Это
* семьи с тремя и более детьми,
* потерявшие единственное жилье, потому что не смогли расплатиться по ипотечному кредиту,
* проживающие в домах самоуправлений (бывших общежитиях), если те находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
(№3)
Нужные документы
Обязанности зарегистрированных лиц
Чтобы попасть в регистр Рижского самоуправления и получить помощь в решении жилищных вопросов, жителю надо иметь декларацию места жительства в Риге не менее чем последние пять лет и не превышающий установленный правилами РД уровень доходов. Жители с определенным уровнем дохода должны декларировать свои доходы и материальное положение в районной социальной службе.
В течение одного месяца после окончания срока действия справки социальной службы надо повторно декларировать доходы и свое материальное положение. Лица, зарегистрированные в Регистре помощи, обязаны предоставить в квартирное управление:
* копию договора найма, если в договор найма вносились изменения или заключен новый договор найма,
* копии документов, подтверждающих изменение состава семьи,
* информацию о фактическом и декларированном месте жительства,
* информацию о приобретении недвижимой собственности.
(!) Рижанам предлагают три варианта жилой площади из того арсенала жилплощади, который имеется в данный момент в распоряжении департамента жилья и среды. Если очередник все три раза необоснованно отказался от предлагаемого жилья, его исключают из регистра…
Жилищное управления департамента жилья и среды Рижской думы: Рига, ул. Бривибас, 49/53, 5-й этаж, каб. 501, 503.
Тел.: 67012509, 67012671.
(№4)
Льготная очередь
Можно ли получить жильё в порядке исключения?
Правила «О регистрации и помощи в решении жилищного вопроса» №153 (пункт 14) разрешают предоставлять жилье отдельным группам рижан вне очереди, если их уровень доходов не превышает установленный. Это
* рижане, имеющие особые заслуги перед Ригой и Латвией (1-й, 2-й, 7-й, 8-й регистры);
* пенсионеры или лица с инвалидностью I и II групп, отдельно проживающие в денационализированном доме, если квартплата и плата за коммунальные услуги превышают их доходы (1-й и 7-й регистры);
* отдельно проживающие пенсионеры; жители с инвалидностью I и II групп; семьи с несовершеннолетним ребенком, живущие в денационализированном доме, если они не обеспечены основными коммунальными услугами: водой, теплом, канализацией и вывозом мусора (1-й и 7-й регистры);
* отдельно проживающие пенсионеры; жители с инвалидностью II группы, живущие в денационализированном доме, если есть соответствующее заключение социальной службы о плохом состоянии их здоровья и невозможных условиях проживания (1-й регистр);
* жители с инвалидностью I группы или отдельно проживающие пенсионеры в возрасте от 75 лет — при наличии аналогичного заключения социальной службы (1-й регистр).
Больше информации:
на домашней страничке департамента жилья и среды
mvd.riga.lv,
на портале Рижского самоуправления
riga.lv
(!) Публикация имеет информационный характер.
Подготовила Вера ВОЛОДИНА.
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