Кто и зачем распространяет слухи?

Сколько денег можно получить на реновацию домов? Зачем министерство экономики распространяет слухи о том, что в Риге подорожает отопление? Что показали результаты выпускных экзаменов? На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Добрый день! Перед выборами вы обещали оплачивать половину любых ремонтов в домах. Многие ли подали заявки? Мы тоже собираемся, не опоздали ли? Какая предельная сумма финансирования?

Федор АГЕЕВ.

Андрис Америкс: Свое обещание мы выполняем. Программа софинансирования реновации жилья, принятая Рижской думой, уникальна. Через нее деньги, уплаченные рижанами в качестве налогов, возвращаются к ним и позволяют провести такие работы, которые самим жильцам не по средствам.

В этом году в бюджете Риги на софинансирование реновации жилья выделено полмиллиона евро. С заявкой вы не опоздали, поскольку дума решила не отказывать в софинансировании никому, кто соответствует принятым критериям. Одним из условий является создание в доме общества владельцев квартир.

Михаил Каменецкий: Интерес к получению финансирования постоянно растет. Месяц назад были подписаны договоры о предоставлении денег на ремонт семи домов. Сегодня уже поданы десятки заявок, и представители более сотни домов обсуждают эту тему.

На последнем заседании комиссии, которая распределяет деньги, было выделено 100 тысяч евро на реновацию четырех домов на ул. Весетас. На этой неделе жильцы получили подписанные нами договоры и могут приступать к работам.

Андрей Козлов: Потолка для получения софинансирования от думы нет. Главное, чтобы жильцы могли собрать свою половину. Но каждая заявка рассматривается индивидуально, так что лучше всего обратиться за консультацией в Рижское энергетическое агентство (по вторникам с 9.00 до 13.00, по четвергам с 13.00 до 17.00). Можно звонить и по мобильному телефону 26664533 (по рабочим дням с 9.00 до 18.00). Все консультации бесплатные.

Министерство экономики сообщило, что повысятся цены на отопление. Неужели правда?

Семья КОВАЛЕВЫХ.

Андрис Америкс: Компания Rīgas Siltums с недоумением восприняла это заявление министерства экономики Латвии. Причиной якобы готовящегося подорожания называется предстоящая реорганизация компании, а именно — включение в состав Rīgas Siltums фирмы Rīgas BioEnerģija. А ведь международная аудиторская компания признала этот вариант наиболее выгодным. Предприятие Rīgas BioEnerģija и было создано для того, чтобы стабилизировать или снизить тарифы на теплоэнергию, а также чтобы, используя местное сырье, сократить зависимость от импорта энергоресурсов.

Стоимость отопления в Риге самая низкая по сравнению с другими городами Латвии и среди столиц Балтийских государств. Rīgas Siltums не собирается повышать цены на тепло.

Президент США потребовал увеличить финансирование НАТО, и, конечно, наши министры бегут впереди паровоза. Ваши комментарии?

Вероника ДЕНИСОВА.

Михаил Каменецкий: Политологи все чаще отмечают, что национальным партиям в Латвии прощается все — ради того чтобы избежать более серьезных, геополитических рисков. Эта с позволения сказать логика и определяет вектор нашего развития — а точнее, неразвития. Избирателя постоянно пугают угрозой извне, и стоит кому-нибудь робко указать на происходящие безобразия, как раздается окрик: «Если бы не они, то такое бы было!..» Так что перемен не будет. Их не хотят.

В этом русле и нужно рассматривать поведение министра иностранных дел, который обязан защищать интересы государства. Однако он, подпрыгивая от нетерпения, закричал: «Да, да, да! Мы повысим отчисления на оборону. На сколько скажете, на столько и повысим»… Такие вещи министр должен говорить, хорошенько подумав. И не о том, как остаться на следующий срок на своем посту и о своих личных ценностях, а о том, как принести пользу стране.

Андрей Козлов: Прежде чем давать такие обещания, не мешало бы посчитать, какую сумму составляют два процента ВВП Латвии, которую Ринкевич готов отдать на оборону. А потом сравнить с суммами, которые при таком раскладе придется вносить, скажем, Германии и Франции. Разница получится огромная. Так что следовало бы согласовать свои обещания с европейскими союзниками, которые выделяют нам средства, помогающие свести концы с концами.

Русский язык в школах запрещают под предлогом повышения конкурентоспособности молодежи. Правда ли, что выпускники школ нацменьшинств хуже сдают предметы?

Марина ШЕВЧЕНКО.

Андрей Козлов: В Риге математику, химию и биологию немного лучше сдали выпускники русских школ, физику — немного лучше выпускники латышских. При этом нужно учесть, что экзамены сдаются на латышском языке, и то, что выпускники билингвальных школ сдают некоторые предметы даже лучше, чем выпускники латышских школ, говорит в пользу билингвального образования, которое министерство во главе с Шадурскисом уничтожает.

А проблема системы образования в другом. В этом году диплом учителя физики в Латвии получил один(!) человек. Так что скоро учить детей в латвийских школах будет некому.

И на этом фоне наше правительство выделяет из бюджета деньги на обучение латышскому языку детей эмигрантов. Хотя сегодня Латвия входит в тройку стран, в которых население сокращается быстрее всего в мире, и логичнее было бы позаботиться о том, чтобы вернуть уехавшие руки и мозги, а не о том, чтобы создавать эмигрантам комфортные условия для жизни за границей.

Странно выглядел на Празднике песни президент Латвии. Стоял растерянный, путался в словах. В соцсетях пошли разговоры о том, что он не в состоянии выполнять свои обязанности. Что думаете?

Сергей КРЮКОВ.

Михаил Каменецкий: О чем можно говорить, если унесенные ветром листочки заготовленной речи ввергают первое лицо государства в ступор и он даже забывает, что в состав Латвии входит Земгале!

Господин Вейонис провозглашает все законы, которые ему передает Сейм, то есть он полностью подчинен партиям. Он не вернул на доработку даже закон о запрете русского языка в частных учебных заведениях, который калечит одну из самых конкурентоспособных отраслей экономики. К нам приезжают учиться студенты из разных стран, и перекрыть эту дорогу развития экономики — значит, навредить своей стране.

Но зато господин президент охотно высказывается о тех вещах, о которых не должен говорить. Он, например, призвал партии объединяться перед выборами, чтобы «Согласие» не набрало слишком много голосов. Чудесный глава государства, который должен быть президентом для всех! Сейчас он продолжает умствовать в том же духе, уверяя, что «Согласия» в правительстве не будет. Что ему за дело до этого? Решать будет избиратель.

Андрей Козлов: В этих условиях радует только то, что Латвия парламентская республика, так что президент страны выполняет в основном представительские функции. Хуже было бы, если бы полномочия такого человека были более широкими…

«Проблема системы образования в другом. В этом году диплом учителя физики в Латвии получил один(!) человек. Так что скоро учить детей в латвийских школах будет некому.