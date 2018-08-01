Неотложная медицинская помощь в путешествии

Что надо знать выезжающим за рубеж? Какие документы годятся для пересечения границы, сколько можно брать с собой наличных денег, нужна ли доверенность от родителей, когда дети путешествуют? На эти и другие вопросы «СУББОТА» дала ответы читателям в предыдущих публикациях.

В этом выпуске вы узнаете, как получить медицинские гарантии во время пребывания за границей.

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Что такое EVAK

Гарантия для людей любого возраста

Летом, в период отпусков и путешествий, заметно вырастает интерес жителей к возможности бесплатно получить гарантированную государством европейскую карту страхования здоровья (EVAK). Согласно статистике, в 2018 году в месяц в среднем выдавалось более 8500 карт EVAK, и это в два раза больше, чем в предыдущем году, отмечает Национальная служба здоровья (NVD).

Европейская карта медицинского страхования EVAK (Eiropas veselIbas apdroSinASAnas karte — по-латышски и European Health Insurance Card — по-английски) — это документ, подтверждающий право на получение медицинской помощи жителями стран — участниц Европейского союза или Норвегии, Лихтенштейна, Исландии, Швейцарской Конфедерации на территории этих стран.

V Кто может получить карту:

* гражданин Латвии;

* негражданин Латвии;

* гражданин страны-участниц, который находится в Латвии в связи с работой или как самозанятое лицо, а также члены его семьи;

* иностранец, имеющий постоянный вид на жительство в Латвии;

* имеющий статус беженца и лица, которому присвоен альтернативный статус.

(!) Карта выдается социально застрахованным в своей стране лицам.

V Для детей

С какого возраста можно получить международную карту? Можно ли ее оформить для маленьких детей? Есть ли ограничения по возрасту: например, для 80-, 90-летних жителей? NVD отвечает: для получения карты EVAK возрастных ограничений нет.

Полезную карту можно оформить и для младенца, и для сениора. Но карту для несовершеннолетнего могут получить только родители ребенка при предъявлении соответствующего документа. Другим законным представителям ребенка придется показать документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка.

ВНИМАНИЕ! Для получения карты европейского пациента не надо оценки состояния здоровья путешественника.

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Неотложная помощь

Какие медицинские услуги можно получить с европейской картой

Европейская карта для жителя Латвии, например, в другой европейской стране дает право на получение необходимой или неотложной медицинской помощи в том же объеме, в каком она гарантирована для жителей государства, где он находится. Помощь окажут лечебные учреждения и врачи, которые предоставляют гарантированные государством медицинские услуги в соответствующем государстве.

Например, во время отдыха человек сломает ногу, и по предъявлении EVAK он может получить неотложную медицинскую помощь, как и житель этой страны. Или студент из Латвии в Германии простудился, температурит: ему окажут медицинскую помощь.

Но лечиться за рубежом по карте EVAK нельзя: это не карточка страхового медицинского полиса, которые предлагают частные страховые компании. Плату за лечение и обследование в стране — участнице ЕС она не покрывает. Платить по цене пациентского взноса, которая установлена в этой стране, все равно придется.

По возвращении в Латвию эта сумма не возмещается. Но чек может быть представлен к возвращению части переплаченного налога за оправданные расходы (лечение) при предъявлении годовой декларации.

Вот услуги, которые не оплачиваются обладателю Европейской карты медицинского страхования:

* пациентский взнос;

* расходы в случае репатриации (транспортировки) пациента в случае тяжелой болезни или смерти (эти услуги покрывает страхование путешествий, которое можно оформить перед отъездом).

(!) Перед тем как получить медицинскую помощь в лечебном учреждении или у врача страны-участницы, выясните, действует ли в этом учреждении EVAK.

V Когда нужна карта EVAK?

Европейская карта медицинского страхования необходима жителю, который отправляется в краткосрочную поездку в одну из европейских стран (указано выше):

* в туристическую поездку, путешествие, на отдых;

* в командировку или в деловую поездку;

* в поисках работы (в случае устройства на работу медицинские услуги обеспечиваются государством, где работает лицо);

* на учебу или учебную практику (на период всего обучения).

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Полезные адреса

Где получить карту EVAK?

Можно прийти лично в центральное бюро Национальной службы здравоохранения (NVD): Рига, ул. Цесу, 31, корпус 3, 6-й вход; а также в любое отделение NVD. Анкету можно заполнить на месте; обязательно возьмите удостоверение личности. Карту Европейского страхования здоровья можно получить на месте.

* Время работы в Риге:

понедельник — с 8.30 до 18.30;

вторник, среда, четверг и пятница — с 8.30 до 17.30;

предпраздничные дни — с 8.30 до 16.00.

* Время работы в филиалах в других городах: Елгава, Кулдига, Смилтене, Даугавпилс:

понедельник — с 8.30 до 18.00;

вторник, среда, четверг и пятница — с 8.30 до 16.30;

предпраздничные дни — с 8.30 до 15.30.

V Другие варианты

* Отправить заявление по почте.

* Заказать карту по e—mail, отправив заявку, подкрепленную надежной электронной подписью. В таком случае надо распечатать и заполнить бланк, размещенный в разделе NVD pakalpojumi — EVAK karte на домашней страничке NVD

www.vmnvd.gov.lv

* Если клиент хочет получить карту по почте, то следует

авторизоваться на портале «Э-здоровья» (в разделе IedzIvotAjs — gimenes Arsts un EVAK заполнить заявку)

www.eveseliba.gov.lv;

или на государственном портале в разделе (Pieteikt Eiropas veselIbas apdroSinASanas karti EVAK)

www.latvija.lv.

(!) После получения заявления EVAK будет отправлен заказным письмом в указанное заявителем почтовое отделение. Заявка рассматривается в течение трех дней.

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Цена вопроса

Карту EVAK можно заказать и получить бесплатно

Срок действия карты — три года. После его окончания EVAK также выдается бесплатно. Не нужно платить за оформление карты и при условии, если карту заказывают за месяц до окончания срока ее действия.

Если же EVAK надо поменять по причине утери документа, смены фамилии или других непредвиденных обстоятельств, плата за оформление карты — 3,13 евро.

(!) Уплатить можно в любом филиале NVD лично — расчетной банковской карточкой или перечислив деньги на счет NVD

SaNEmEjs: NacionAlais veselIbas dienests

Reģ. nr. 90009649337

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV53TREL2290674014000

MaksAjuma mErKis: Par Eiropas veselIbas apdroSinASanas kartes atkArtotu izsniegSanu.

V Телефон

80001234

— бесплатный информационный телефон NVD.

26337711

— круглосуточный телефон консульского департамента Министерства иностранных дел ЛР, куда можно обратиться в случае непредвиденных обстоятельств за рубежом.

Больше информации — на домашней страничке Национальной службы здоровья

www.vmnvd.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.

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