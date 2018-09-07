С чем Рига подошла к началу учебного года

Как прошел ремонт на улицах столицы? Что несет городу приход магазина IKEA? Будет ли в Риге продолжаться строительство социальных домов?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Видел плакат на ул. Меркеля, на котором было написано, что ремонт улицы будет закончен к 1 сентября. И ведь действительно закончили… Приятно, что проинформировали о сроках, — это признак уважения к людям. Хорошо, что выполнили обещание. А как в целом дела с ремонтом улиц по городу?

Александр ЗАВЬЯЛОВ.

Андрис Америкс: Объем ремонта улиц и в этом году был большим. Основная его часть, как и было запланировано, закончилась к началу учебного года. Ведь известно, что в это время в город возвращаются отпускники и школьники, движение становится интенсивнее. Поэтому мы ставили задачу перед строителями открыть магистральные улицы к началу сентября.

Так, ремонт ул. Меркеля проводила компания Igate и с работой справилась в срок. Ремонт ул. Бривибас — от ул. Бруниниеку до Воздушного моста — фирма A.C.B. закончила 31 августа. А работы на бульв. О. Калпака на участке от бульв. Бривибас до ул. Кр. Валдемара фирма Binders завершила 14 августа. Всего в замену дорожного покрытия в этом году вложено четыре миллиона евро.

Михаил Каменецкий: Как бы ни ругали нас депутаты от оппозиции, критики со стороны горожан по поводу связанных с ремонтом улиц пробок в этом году было намного меньше. Люди видят, что организация ремонта с каждым годом улучшается. Происходит это благодаря тому, что департамент сообщений и строительные компании набрались опыта, научились взаимодействовать друг с другом, организуя работу так, чтобы не только закончить ремонт в срок и с высоким качеством, но и обеспечить максимально комфортное передвижение пешеходов и велосипедистов во время работы.

Отмечу, что всего этого удалось добиться на фоне жесточайшей нехватки квалифицированных кадров. Предприниматели, работающие в строительной отрасли, одними из первых поняли, что работников нужно стараться удерживать, в том числе и путем повышения зарплаты.

Только вот в нашем министерстве образования под руководством Шадурскиса этого никак не поймут. И в итоге в школах катастрофически не хватает учителей. Дошло до того, что в некоторых учебных заведениях некому преподавать физику. В XXI веке это же абсурд! Эти плачевные результаты — итог системной ошибочной деятельности предыдущих лет.

И при этом министр Шадурскис, представитель партии, совершенно утратившей доверие избирателей, продолжает твердить, что не следует создавать в следующем Сейме коалицию с партией «Согласие», потому что — внимание! — все видят, как они хозяйничают в Риге.

Спасибо за прекрасную предвыборную рекламу, господин Шадурскис! Люди действительно видят, как мы работаем в Риге, и поэтому выбирают нас уже третий срок подряд. К критике «Согласия» сводится предвыборная агитация не только партии Шадурскис. Уж очень правящие боятся потерять власть в стране…

Недавно в Риге открылся магазин IKEA. Был ажиотаж, уже в первые дни там собрались десятки тысяч человек. Теперь здесь всегда будет много народу и машин. Планируется ли расширение подъездных дорог?

Николай СЕВАСТЬЯНОВ.

Андрис Америкс: Выгоды, которые несет приход в город шведского гиганта, огромны. Поэтому Рижская дума выступает в роли софинансиста этого проекта. Магазин расположен на границе города, и самоуправление планирует за свой счет улучшить инфраструктуру вокруг магазина. На эти цели выделено 500 тысяч евро.

Первый шаг уже сделан — отремонтирована ул. Юглас, на ней положен новый асфальт. Скоро там появятся новый пешеходный переход и светофоры. На круговом перекрестке на ул. Юглас, А. Деглава, Лубанас и на автодороге P4 не позднее осени 2019 года будут оборудованы дополнительные полосы движения, тротуары, карманы для остановок общественного транспорта.

Сеть IKEA во всем мире считается хорошим работодателем. Сотрудники довольны интересной работой, стабильной белой зарплатой. С открытием у нас магазина известного международного бренда уже создано 400 новых рабочих мест.

Инвесторы вложили в создание этого магазина 60 млн. евро и не намерены на этом останавливаться. Поставщики этой торговой сети работают более чем в 50 странах. Надеемся, что со временем их число пополнят и латвийские производители мебели, фурнитуры, товаров для дома и офиса.

Андрей Козлов: Жители Латвии и раньше делали покупки в IKEA, в котором цены ниже, чем у конкурентов, — по Интернету или же в соседней Литве. Теперь же рижане смогут закупаться дома. Это и удобнее, и выгоднее для государства, ведь налоги будут идти в наш бюджет. И теперь уже к нам будут приезжать покупатели из соседних стран, тех же Эстонии, Белоруссии.

Так что мы поздравляем рижан с приходом IKEA. Теперь будем ждать открытия другого торгового гиганта — Lidl, что позволит, надеюсь, снизить цены на продукты. Рижская дума немало сделала для того, чтобы способствовать приходу в наш город международных компаний. Причем для этого пришлось преодолеть немалое сопротивление, включая волну негативных публикаций в СМИ.

Начался учебный год. Внуки вернулись с дачи. Хочу записать их в кружки или студии. Посоветуйте, как это лучше сделать.

Вера Михайловна КРУГЛОВА.

Андрей Козлов: Выбор кружков и студий в Риге огромный, в них занимаются тысячи детей и подростков. С 3 по 7 сентября с 13 до 19 часов в Рижском дворце школьников на ул. Кр. Барона, 99, будет проходить запись новых участников в кружки и коллективы. А в четверг с 15 до 19 часов детей и родителей приглашают на день открытых дверей. Посетители смогут ознакомиться с работой более 60 кружков и, посоветовавшись с руководителями, выбрать подходящий.

Живу в хозяйском доме. Очень надеюсь получить социальную квартиру. Беспокоюсь, будут ли их еще строить.

Галина МАРЧЕНКО.

Михаил Каменецкий: Не волнуйтесь, будут. 28 августа на ул. Межрозишу была заложена капсула в фундамент трех социальных жилых домов и медицинского центра. Это уже третья очередь жилого комплекса социальных домов в Болдерае. В нем будет 218 квартир. Квартиры будут современные и удобные, рядом будут медицинский центр, дневной центр социальной службы.

В городе висят афиши, приглашающие на фестиваль Baltā nakts. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие.

Астрида.

Андрис Америкс: Форум современного искусства «Белая ночь» проводится в нашем городе уже 13-й год, и за это время он успел стать визитной карточкой Риги. В его программе: концерты, инсталляции, представления и выставки на улицах и площадях, мультимедийные проекты, поэтические чтения и киносеансы — всего 53 мероприятия, в ходе которых художники из разных стран знакомят зрителей с современным, часто необычным искусством. В ночь с 8 на 9 сентября мероприятия «Белой ночи» пройдут в Старой Риге, центре города, на дамбе AB, в окрестностях музеев Пардаугавы, а также на ул. Миера, на Кливерсале, в творческом квартале улицы Таллинас, возле ВЭФа. Приходите!

(врезка)

«С 3 по 7 сентября с 13 до 19 часов в Рижском дворце школьников на ул. Кр. Барона, 99, будет проходить запись новых участников в кружки и коллективы. А в четверг с 15 до 19 часов детей и родителей приглашают на день открытых дверей. Посетители смогут ознакомиться с работой более 60 кружков и выбрать подходящий.