Восемь зелёных оазисов в Риге, где можно отдохнуть как людям, так и собакам

Наконец наступила весна — день становится длиннее ночи, свежий воздух и прогулки под солнцем приносят много радости как людям, так и четвероногим друзьям, для которых они являются общей необходимостью. К счастью, в Риге есть места отдыха, где думают не только о людях, но и о благополучии собак.

1. Верманский сад

Хотя в Верманском саду нет специальной территории для выгула собак, по утрам и вечерам все выводимые здесь на прогулку собаки чувствуют себя уверенно. Уже с середины XIX века этот парк был популярным местом отдыха рижан, выставок и общественных мероприятий. У исторической сцены под открытым небом всегда собирались шахматисты, летом проходили концерты, а в праздники темнеющими вечерами Верманский сад расцветал чудесными световыми объектами. Правда, радость выгула собак несколько омрачается тем фактом, что здесь, как и в других зеленых зонах Риги, собака должна идти на поводке.

2. Променад Даугавы

Маршрут для любителей долгой прогулки. На правом берегу Даугавы от Железнодорожного до Островного моста тянется променад Спикери, который ведет к богатым, вечно меняющимся, щекочущим нос запахам Рижского Центрального рынка. Каждая из 75 скамеек, установленных вдоль променада, искушает присесть и насладиться великолепным видом на Даугаву, если вдруг хозяин устал. Но, может быть, прогулка покажется вам слишком короткой и вдохновит вас пойти еще дальше, на Кенгарагский променад, где можно понаблюдать за птицами или мчаться за велосипедом хозяина до самой Мазъюмправской усадьбы.

3. Зиедоньдарзс

Этот парк, построенный в 1930-е годы и недавно полностью реконструированный, может похвастаться детской игровой площадкой, декоративным бассейном, музыкальной сценой, велосипедными дорожками, баскетбольной площадкой и памятником Александру Чаку. Зиедоньдарзс один из немногих парков Риги, где есть специальная зона для выгула собак. Здесь можно всласть набегаться, потренироваться, прыгая через барьер или ползая по трубе, подружиться с другими собаками и прекрасно провести время с любимым хозяином!

4. Парк Гризинькалнс

Открытый в 1903 году парк претерпел глубокие изменения, но он всегда был дорог жителям окрестностей. Особенно сейчас, когда там не может быть скучно ни детям, ни молодежи, ни собакам! Для детей здесь есть впечатляющая игровая площадка. В летние вечера здесь собираются спортсмены и любители уличных упражнений, где в тренажерном зале на свежем воздухе качают мышцы, а у четвероногих домашних животных есть собственные тренажеры в зоне выгула собак.

5. Парк Зиемельблазма

Еще свой парк в парке, или территория для собак, есть в Вецмилгрависе, в парке Дворца культуры «Зиемельблазма». Парк «Зиемельблазма» был построен в начале XX века, но недавно, отмечая столетие дворца и парка, был основательно отремонтирован. Порадует глаз посетителей и отреставрированная ротонда, в основании которой колонны сгоревшего в 1906 году здания дворца, недавно построенная виноградная аллея, которая изначально была такой высоты, чтобы в традиционные детские праздники под ней могла бы проехать конная повозка, восстановлены искусственный грот, сад во французском стиле с фонтаном в центре, детская площадка и многофункциональная зона спорта и отдыха. С недавно созданной 35-метровой башни с лифтом открывается прекрасный вид на Ригу и Рижский залив. Но с собаками… все ясно: на поводке или на двух специальных площадках парка.

6. Луцавсала

Парк на Луцавсале — один из самых молодых парков Риги, который жители столицы полюбили сразу и от всего сердца. Еще несколько лет назад здесь были садовые участки, и парк выглядел деградирующей территорией, но сейчас здесь собирают горожан одна из самых больших игровых детских площадок и обустроенный парк отдыха с пляжем. Волшебство Луцавсалы раскрывается в полной мере летом, когда здесь проходят концерты, можно загорать, отдыхать в тени яблонь или купаться в Даугаве. У собак здесь собственный рай — особая площадка, где играют первую скрипку именно они, а не человек. После веселых прогулок вас может соблазнить место для купания, но… им запрещено заходить в воду, как и в других официальных местах для купания в Риге. На пляже им также находиться нельзя.

7. Парк Узварас

В 1910 году парк был открыт в честь 200-летия присоединения Риги к Российской империи, а сам император Николай II приезжал сажать деревья. Когда Латвия обрела независимость, парк получил свое нынешнее название в честь победы Латвии над войсками Бермонта. В середине XX века парк снова стал парком, здесь изменили направление реки Марупите и выкопали новый пруд, а в 1985 году там был открыт неоднозначный памятник Победы. В настоящее время в парке собираются любители активного отдыха: зимой лыжники, бегуны и приверженцы роликовых коньков летом. Собаки в восторге от простора парка — здесь достаточно места, чтобы половить летающие тарелки, не мешают ни деревья, ни кусты, только надо держаться поближе к хозяину — лучше всего на поводке.

8. Рижские лесопарки

Вот он, настоящий рай для собак в Риге! В рижских лесопарках — Болдераи, Клейсту, Иманты, Анниньмуйжас, Бикерниеки, Шмерли, Улброки, Юглы и Бабелитес — собаки смело могут отправляться на прогулку без поводка. Только вблизи детских площадок собаку обязательно нужно пристегнуть! В «генеральном штабе» всех зверей Межапарке (там, где зоопарк) собак, возможно, тоже придется держать на поводке, ведь там очень много велосипедистов, роллеров, маленьких детей и других собачек, и не все одинаково воспитаны. Но более отдаленные тропы Межапарка остаются лесополосой — а значит, частью собачьего рая.

«Волшебство Луцавсалы раскрывается в полной мере летом, когда здесь проходят концерты, можно загорать, отдыхать в тени яблонь или купаться в Даугаве. У собак здесь собственный рай — особая площадка, где играют первую скрипку именно они, а не человек.

(Riga.lv.)

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