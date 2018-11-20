Прима вахтанговской сцены — о «Золотой маске», грешных комедиантах, греческой трагедии и юрмальском домике

Закончился фестиваль «Золотая маска», который традиционно проходит каждый год в трех городах страны: Риге, Вентспилсе и Лиепае. В рамках фестиваля в латвийской столице было показано несколько замечательных спектаклей. Одним из них был «Царь Эдип» Театра им. Вахтангова в постановке Римаса Туминаса.

Спектаклю предшествовала пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов отвечали исполнители главных ролей Евгений Князев, Виктор Добронравов и царственная прима вахтанговской сцены Людмила Максакова.

Елена СМЕХОВА

С Людмилой Максаковой мы встречались сравнительно недавно — нынешним летом в Юрмале. В июле Людмила Васильевна была замечена на фестивале Laima. Rendezvous. Jūrmala, куда прибыла с неизвестным молодым спутником, породив массу слухов в российских СМИ. А чуть позже, в августе, выступила на фестивале музыки театра и кино Jūras Pērle.

Перед исполнением романса «Нет, нет не хочу!» актриса поклонилась юрмальской сцене и произнесла: «Стоять здесь, в «Дзинтари», где выступали великие Рождественский и Светланов, для меня большая честь».

В краю ливов

— Людмила Васильевна, чем памятна вам Латвия?

— Я снималась на Рижской киностудии у Ростислава Горяева в фильме «Прикосновение» в роли жены красного командира Яна Фабрициуса и у прекрасного латвийского режиссера Жени Пашкевича в фильме «Дни человека».

К Прибалтике у меня особое отношение — здесь ходил Всевышний. Здесь жили племена ливов. Помните, у Вознесенского? «И когда свистят с обрыва, это вряд ли соловьи — это ливы…»

У нашего театра с Латвией давняя связь. С «Принцессой Турандот» мы приезжали сюда еще в 1965 году. Потом привозили и «Маскарад, и «Живой труп», и «Пиковую даму», и «Улыбнись нам, Господи»…

— А что-то личное вас связывает с нашей страной?

— Отсюда родом мой муж Петер Андреас Игенбергс. Его отец был латышом, работал дипломатом в Праге. Когда в Латвии появилась возможность что-то вернуть в виде имущества, он ничего возвращать не стал. То ли потому, что и так был небедным человеком, то ли потому, что не хотел ввязываться во все эти передряги. Я привозила ему из Риги его любимый хлеб — рудзу майзе.

— Вы частая гостья на нашем взморье?

— У меня с давних времен осталась дача в Юрмале, на улице Цериню. Я езжу сюда вот уже более 45 лет и только здесь могу отдохнуть. Деревенский дом, вокруг тишина, сосны, дюны. Рядом море шумит. А в Москве начинаются работа, суета…

Надзвёздный спектакль

Театр им. Вахтангова уже пятый раз принимает участие в фестивале «Золотая маска» со спектаклями, которые известны и любимы не только в Латвии, но и во всем мире.

«Царь Эдип» — это совместный проект вахтанговцев с афинским театром. Премьера спектакля состоялась в Греции, стране, где, собственно, и зародился театр. Актеры играли в Эпидавре, в амфитеатре на 14 тысяч зрителей. Без микрофонов, без подзвучки. «Все случилось по Симонову, который завещал: «Играйте надзвездно. Зажгите люстру внутри себя!» — вспоминают артисты. — А когда закончился спектакль и погасли фонари, над нами разверзлось огромное небо с миллионом звезд…»

— Не удивительно, что спектакль был удостоен «Золотой маски». Вашу роль Иокасты как-то особо отметили?

— Римас Туминас говорил, что в этом спектакле моя роль — роль Иокасты — главная. Но знаете, что удивительно? Все спектакли, в которых я играла, удостаивались «Золотой маски»: ее получали режиссер, гример, художник, осветитель… А я не получила ничего и никогда! Я невинна совершенно!

Даже за «Пиковую даму», которую мы с Евгением Князевым играли в вашем Театре оперы и балета, ничего не получила. Помню, тогда нам пришлось на полчаса задержать спектакль. Не потому, что мы такие надменные и хотели помучить зрителя, а потому что произошла техническая накладка.

— Пьеса Софокла «Царь Эдип» была написана в V веке до нашей эры, а сейчас на дворе XXI век. Что с тех пор поменялось в отношениях людей?

— «Нам, как аппендицит, поудаляли стыд. Бесстыдство — наш удел. Мы попираем смерть. Ну, кто из нас краснел? Забыли, как краснеть!» (Актриса процитировала фрагмент из стихотворения Андрея Вознесенского. — Авт.)

Отношение к актерам в последнее время тоже очень изменилось. Актер сегодня уязвим как никогда. Был такой фильм «Плата за страх» с Ивом Монтаном. В этой картине герой Монтана вел грузовик с нитроглицерином. А как известно, нитроглицерин — это вещество, которое взрывается. Водитель машины, в котором находился этот груз, каждую секунду стоял перед лицом смерти, был подвержен уничтожению.

Вот так и актер сегодня — платит за свою известность не цветами и букетами, а несправедливостью высказываний в свой адрес. Признаюсь: до появления Интернета я думала о людях иначе. Я не знала, что они такие страшные и злобные.

Рок и судьба

Фильмография актрисы Людмилы Максаковой насчитывает более 50 работ: Нина в картине «Жили-были старик со старухой», Софи в фильме «Конец «Сатурна», Надежда в драме «Неподсуден», Розалинда в «Летучей мыши», Маковкина в «Отце Сергии» и др. Но Людмила Васильевна относится к тем актрисам, для которых главным в жизни всегда было не кино, а театр.

— Наше поколение актеров как-то несерьезно относилось к кино, — признается Людмила Васильевна. — Да, я снималась в фильмах, но не придавала этому никакого значения. Это не было для меня каким-то важным внутренним событием.

— Однако именно кинороли приносят актерам известность и популярность…

— Это сейчас, если ты не снимаешься в сериале, ты никто. У людей клиповое сознание. А раньше можно было и через театр прославиться.

Я принадлежу к поколению артистов, для которых театр — это храм, а зритель в зале — это бог. Как говорил Блок: «Если даже в зале сидит один солдат, то я буду выступать для этого одного-единственного солдата».

— «Царь Эдип» — это спектакль о поединке с судьбой, о человеческом достоинстве, умении не сгибаться перед обстоятельствами. А вы верите в рок, неотвратимость судьбы?

— Кроме судьбы, ничего и нет на земле. Если кто-то думает иначе, у него будут большие сюрпризы. Если вы не верите в то, что человек подобие образа Божьего, у вас будут проблемы. Если вы думаете, что вы владеете миром, это ваше большое заблуждение. Моя героиня Иокаста бросает вызов богам и говорит: «Это все не так!» Но судьба сильнее…

— С каким настроением вы выйдете на сцену к латвийским зрителям?

— Я выйду на сцену и открою свои душу и сердце. Если даже все намерены в нее плюнуть — мне все равно, я буду выполнять свой долг перед зрителем! Если что-то не понравится, то простите нас, грешных комедиантов. Но если кто-то подарит мне цветок — буду рада.

«Актер сегодня уязвим как никогда. Он платит за свою известность не цветами и букетами, а несправедливостью высказываний в свой адрес.

«Я выйду на сцену и открою свои душу и сердце. Если даже все намерены в нее плюнуть — мне все равно, я буду выполнять свой долг перед зрителем!

Дама с характером

Людмила Максакова славится непростым характером и острым языком. Многие запомнили ее появление на передаче «Вечерний Ургант». В руках у актрисы был томик Пушкина.

— Людмила Васильевна, вы пришли к нам с книжкой, потому что думаете, что будет скучновато? — начал беседу Иван Ургант.

— Нет. Раз больших заслуг не нашлось у меня, кроме той, что я мультфильм озвучила, то я с книжкой пришла, чтобы придать благородство вашей затее.

Памятна зрителям и программа «Наедине со всеми», куда Максакова пришла на интервью с Юлией Меньшовой. Ведущая все время склоняла гостью к разговору на личные темы: про отца, про дочь, про мужа. А актриса готова была говорить только о высоком искусстве. «Я продолжу свою мысль…» — начинала Меньшова. «А она у вас есть? Познакомьте меня хотя бы с одной!»

Мужчины в её жизни

Красавица Максакова всегда была объектом пристального внимания со стороны противоположного пола. Все мужчины, с которыми ее сводила жизнь, были под стать актрисе: красивые, успешные, талантливые.

Святослав Кнушевицкий

«Музыкальная каторга» — так называет Людмила Максакова свои занятия на виолончели. Отрада в этих занятиях была одна — ее педагог Святослав Кнушевицкий, участник струнного трио Ойстрах — Оборин — Кнушевицкий, в которого Людмила влюбилась. Но вскоре Кнушевицкий перестал преподавать в ЦМШ, и на этом «роман с виолончелью» закончился.

Василий Лановой

«Однажды на экране телевизора я увидела красавца совершенно неописуемого!» — вспоминает актриса. Прекрасным принцем был Василий Лановой в роли кавалера де Грие из «Манон Леско».

Эта встреча решающим образом повлияла на будущее девушки: оказывается, на Арбате есть место, где много таких молодых людей, — «Щука»! А через несколько лет она уже стояла с Лановым на одной сцене в «Принцессе Турандот».

Лев Збарский

В середине 1960-х это была одна из самых блестящих пар столицы: молодая прима Вахтанговского театра Людмила Максакова и художник Лев Збарский. Ради Людмилы он разорвал свой брак с известной манекенщицей (история этой любви легла в основу сериала «Красная королева»).

Они были молоды, любили друг друга. Выбили себе чердак в доме на Поварской и обустроили там мастерскую. «У нас не было горячей воды, день и ночь толклись люди, — вспоминает актриса. — Я готовила на полсотню человек, стояла на кухне и падая с ног мыла посуду». Когда родился сын Максим, Максакова поняла: жить с ребенком в таких условиях нельзя. Любовная лодка разбилась о быт.

Микаэл Таривердиев

Этот роман длился три года и был прерван трагедией. Сегодня ее излагают по-разному. Вера, жена Таривердиева, описывает произошедшее так: Людмила и Микаэл ехали ночью по Ленинградке, «волгу» вела Максакова, и вдруг из-за кустов на дорогу выпал пьяный — прямо под колеса. Таривердиев тут же пересел за руль, взял вину на себя, получил два года. (Этот сюжет был использован в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».)

Максакова утверждает: за рулем был Таривердиев. Стороны сходятся лишь в том, что случившееся разом покончило с отношениями Людмилы и Микаэла.

Петер Андреас Игенбергс

Они познакомились в день, когда Людмиле присвоили звание заслуженной артистки. В подъезде Максакова столкнулась с незнакомцем — поклонником своей подруги, приехавшим из Германии. В тот же вечер он сделал актрисе предложение.

Став официальной женой гражданина ФРГ, Максакова как жена иностранца лишилась всех предложений в кино, отовсюду были изъяты ее фото, начались проблемы в театре. Но главное — рядом был человек, за которым она наконец оказалась как за каменной стеной. Дочь Маша родилась в мюнхенской клинике.

Петера Игенбергса не стало зимой нынешнего года.

Две Марии: мать и дочь

* Появление на свет Людмилы Максаковой окутано тайной. Ее мама, знаменитая оперная певица Мария Максакова была одной из любимых артисток Сталина. По углам шептались, что Людмила — дочь вождя.

Правду о своем настоящем отце актриса узнала случайно — от артиста МХАТа. По его словам, отцом Людмилы Максаковой был певец Большого театра Александр Волков. Но он ребенка не признал.

* Дочь Людмилы Максаковой Мария пошла по стопам бабушки, стала оперной певицей. Пела в Мариинке, жила в гражданском браке с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, родила от него сына Илью и дочь Людмилу. Затем вышла замуж за бывшего российского депутата Дениса Вороненкова, эмигрировала с ним на Украину, заняла антироссийскую позицию.

В 2017 Году Дениса Вороненкова убили в Киеве возле гостиницы «Премьер палас».

* Отношения между Людмилой Васильевной и Марией сложные. Актриса считает дочь предательницей и отказывается с ней общаться. Никогда не скрывала своей неприязни к зятю.

После убийства Дениса Вороненкова жестко высказалась в его адрес: «Слава богу, что в конце концов человека, который так подличал, убили».