Ответы на самые актуальные вопросы

В начале отопительного сезона предприятие Siltumserviss Rīga, отвечающее за обслуживание теплосетей в столице, не смогло наладить на должном уровне сотрудничество с рижанами, признал на пресс-конференции председатель правления Rīgas Namu Pārvaldnieks Айвар Гонтаревс. В интервью Riga.lv он ответил на вопросы, связанные с началом отопительного сезона.

— Многие спрашивают: почему обслуживанием теплосетей больше не занимается Rīgas Siltums? Почему эти функции были переданы предприятию Siltumserviss Rīga?

— Мы все привыкли к существовавшей ранее ситуации — к тому, что Rīgas Siltums сам был производителем теплоэнергии, сам поставлял ее потребителям и сам обслуживал теплосети. Но в мире так не принято! Обратите внимание на перемены в работе наших предприятий-монополистов — таких как Latvenergo или Latvijas Gāze, где функции производства и поставки энергии также были разделены. Эти перемены произошли и на Rīgas Siltums. Госконтроль пришел к заключению, что обслуживание инженерно-технических сетей следует отделить и на свободном рынке выбрать исполнителя этой услуги. В соответствии с рекомендациями Госконтроля Rīgas Namu Pārvaldnieks организовал конкурс, в котором приняли участие несколько компаний, в том числе и Rīgas Siltums. Победителем конкурса стало объединение крупных фирм Siltumserviss Rīga.

Любые изменения, отход от старого, привычного порядка поначалу всегда заставляют сомневаться, но это объективная реальность, и рано или поздно нам пришлось бы выбирать поставщика услуги по обслуживанию теплосетей на свободном рынке. Конечно, ни у одного предприятия в мире нет такого опыта по подключению домов RNP, как у Rīgas Siltums. Несомненно, если бы RNP обслуживал Rīgas Siltums, подключение отопления у нас проходило бы без таких эксцессов. Но в соответствии с нормативными актами нам надо было заключить договор с победителем конкурса.

— Начало отопительного сезона — это всегда достаточно нервный период, но сейчас количество жалоб зашкаливает. С чем это связано?

— Для Rīgas Namu Pārvaldnieks это был первый отопительный сезон с новым предприятием Siltumserviss Rīga. Мы в середине сентября сообщили, что планируем подключить отопление в Риге до 20 октября. Мы руководствовались долгосрочным прогнозом погоды, который имелся в нашем распоряжении на тот момент.

Но в график пришлось внести коррективы. Первые дни октября оказались холодными, температура понизилась. И нам пришлось максимально сжимать график, чтобы в те холодные дни подключить отопление к как можно большему числу домов.

В ходе подключения тепла мы констатировали целый ряд неприятных вещей: оказалось, что после 1 сентября — когда система отопления была полностью готова к началу отопительного сезона и был прекращен слив воды из систем отопления домов RNP — в нескольких сотнях домов произошло самопроизвольное опустошение теплосистемы. Именно это значительно усложнило и существенно продлило подключение теплоснабжения. А связано это с тем, что жильцы и в сентябре самовольно меняли в своих квартирах радиаторы.

— И эта смена радиаторов происходила массово?

— Да. Это несколько сотен случаев на каждом берегу реки. И для того чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем, мы настоятельно просим жильцов самовольно не вмешиваться в работу теплосистем. Чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем, системы теплоснабжения будут оборудованы датчиками давления, и мы автоматически будем видеть изменения, а это означает, что либо произошла авария, либо кто-то опустошил систему. Это позволит нам реагировать быстрее. Важно, что клиентам не придется за это дополнительно платить.

— А каким является официальный порядок смены радиаторов в квартире?

— Сначала нужен элементарный проект, который создает специалист-теплотехник; этот проект нужно согласовать. Это необходимо, потому что запланированная в квартире замена батарей может повлиять на работу системы теплоснабжения во всем доме. Неприятные последствия самовольной смены батарей мы наблюдали в течение последних двух недель.

— Рижане жалуются, что в Siltumserviss Rīga невозможно дозвониться…

— Подключение тепла ко всем домам в городе всегда занимало две-три недели, и в этот период всегда было множество звонков — до тысячи в день. В чем была главная проблема этого года? У предприятия Rīgas Siltums был накоплен огромный опыт, и когда в Rīgas Siltums звонили, оператор четко отвечал: через два, или через три, или через четыре дня к вам, в конкретный дом придет мастер. Но у Siltumserviss Rīga такого опыта нет и быть не могло, да и ни у одного другого предприятия, кроме Rīgas Siltums, такого опыта нет.

И хотя мы четко заявили, что тепло во всем городе будет подключено к 20 октября, люди хотели знать конкретную дату подключения тепла в своем доме, эту конкретную дату им назвать не могли, и люди продолжали звонить… Мы получали более четырех тысяч звонков в день! Наших ресурсов не хватало, чтобы отвечать на такое количество запросов. Это стало для нас серьезным уроком.

Чтобы оперативнее реагировать на обращения клиентов, мы на прошлой неделе добавили еще один канал связи — теперь заявления можно подавать, заполнив электронную форму на сайте RNP sos.rnparvaldnieks.lv. Этой возможностью воспользовались уже более тысячи человек.

— Есть жалобы и из домов, в которых отопление подключено, на то, что в квартире все равно прохладно, а батареи в разных помещениях греют неравномерно. Как быть с этим?

— Во-первых, отопительная система регулируется автоматически: если на улице температура воздуха выше +12o C, теплоузел автоматически отключается, если меньше +11o C, то снова начинает работать. Во-вторых, для того чтобы дом прогрелся, должно пройти какое-то время, и это не час и не два.

Проблемы с нагреванием батарей связаны с обезвоздушиванием системы, а обезвоздушивание, в свою очередь, связано со спецификой системы отопления в каждом доме. В некоторых домах после включения отопления жители сами пытались обезвоздушить систему, но наряду с обезвоздушиванием систему надо еще и пополнить, и если не производить оба эти действия, ситуацию не исправишь, а только ухудшишь. Так что я еще раз акцентирую: никакого самовольного вмешательства в теплосистемы!

Последние дома RNP были подключены к отоплению 12 октября. На следующей неделе мы продолжим обезвоздушивать систему.

(клип 2)

спорт

Собирайте команду!

На Луцавсале пройдут Рижские осенние соревнования по рогейну

За неделю до 100-летнего юбилея Латвии, 10 ноября, на Луцавсале пройдут получившие популярность и проходящие пятый сезон Рижские осенние соревнования по рогейну, которые проведут участников по четырем мостам через Даугаву и по трем крупнейшим речным островам Латвии, а также заведут в Старую Ригу. Число участников этих соревнований по ориентированию превышает тысячу человек, которые съезжаются не только со всей Латвии, но и из других стран.

(буквица)

Участникам Рижских осенних соревнований по рогейну будут предложены пять дистанций — 2-, 4- и 6-часовые, а также рогейн-бег по контрольным пунктам с дистанцией протяженностью в 7-10 километров и 2-часовая рогейн-прогулка для детей.

Когда почти все беговые соревнования этого года уже закончились, любителям бега будет предоставлена еще одна возможность посоревноваться, но в этих соревнованиях плюсом к бегу добавится еще и умение ориентироваться на местности. Нужно признать, что на городской местности ориентироваться достаточно легко, но в то же время интересно, поэтому участвовать может совершенно любой любитель бега без опыта в ориентировании на местности. До Рижских осенних соревнований по рогейну осталось всего пять недель. Как весенние соревнования по рогейну, так и осенние будут посвящены 100-летию Латвии, а участники смогут получить вторую часть особенной праздничной медали.

Центром соревнований выбрана Луцавсала, а компасы придется развернуть на восток — туда, куда Рижский рогейн еще не добирался: Пардаугава, Золитуде, Иманта, Ильгюциемс, Марупе, Кипсала, Агенскалнс, Торнякалнс, Зиепниеккалнс, Валдлаучи, так называемая Маскачка и узкие улочки и галереи Старой Риги. А самым выносливым придется побывать на трех островах на Даугаве и пересечь все четыре моста через реку.

Для того чтобы участвовать в соревнованиях, на любую из дистанций можно собрать и зарегистрировать команду из двух-пяти человек. Если компании нет, то в одиночку можно участвовать в 7-10-километровой дистанции, рассчитанной примерно на час. Регистрация на соревнования доступна на домашней страничке www.rigasrogainings.lv.

(клип 3)

зверьё моё

Приглашает зоопарк!

Изменения в рабочем времени

Внимание: с 15 октября Рижский зоопарк переходит на зимнее рабочее время! Кассы будут открыты с 10.00 до 16.00, в свою очередь, животных можно будет наблюдать до 17.00.

Однако это не значит, что зоопарк уходит в зимнюю спячку. Например, 26 октября состоится взвешивание самых больших тыкв Латвии, а с 21 декабря по 27 января будут проходить «Зимние ночи». Рижский зоопарк работает каждый день, в том числе 24 и 31 декабря (сокращенный рабочий день) и 1 января (полный рабочий день).

(клип 4)

культура

«Старая Рига — известная и неизвестная»

В октябре пройдёт цикл лекций на русском языке

7 дней, с 22 по 28 октября, Рижский музей истории и мореходства приглашает на цикл лекций, посвященных экскурсии по Старому городу «Старая Рига — известная и неизвестная». Лекции проходят в рамках системы непрерывного образования, и на них приглашают как профессиональных гидов, так и тех, кому интересна история. Занятия будут проводить историки, которые специализируются на истории Риги, а по завершении курса участники получат сертификаты о прослушанной программе.

(буквица)

В рабочие дни образовательная программа будет проходить с 15.00, а в выходные — с 11.00. Стоимость одной лекции — 10 EUR, а всего курса — 70 EUR. Оплату можно произвести в кассе Рижского музея истории и мореходства, где все участники программы будут ежедневно встречаться, после чего направляться непосредственно в Старую Ригу.

Программа лекций

* Понедельник, 22 октября (15.00): «Ридзене — речка под улицами города». Лектор — историк Ирена Стреле.

* Вторник, 23 октября (15.00): «Система фортификации в Риге. XIII—XIX вв.». Лектор — историк Видвуд Борманис.

* Среда, 24 октября (15.00): «Архитектура Старой Риги». Лектор — историк Гуна Вайновска.

* Четверг, 25 октября (15.00): «История улиц Старой Риги». Лектор — историк Солвита Кокина.

* Пятница, 26 октября (15.00): «Церкви, монастыри и кладбища в Старой Риге». Лектор — историк Видвуд Борманис.

* Суббота, 27 октября (11.00): «Старая Рига в легендах и пересказах». Лектор — историк Солвита Кокина.

* Воскресенье, 28 октября (11.00): «Свидетельства столетий Риги в Старом городе». Лектор — историк Ирена Стреле.

(Riga.lv.)