Как ограничить кредиторов?

У моей соседки беда. Дочь набрала быстрых кредитов в разных фирмах, и теперь мать расплачивается за нее. Почему в нашей стране краткосрочные кредиты так доступны? Не пора ли ограничить кредиторов, которые наживаются на чужом горе?

Алла П.

— В октябре Сейм принял поправки в законе о защите прав потребителей. Ограничение общих затрат на кредит теперь составит до 0,07 процента в день, что ниже себестоимости услуги. Надеемся, что эти поправки будут способствовать тому, что краткосрочные кредиты станут для жителей Латвии менее доступны. Но, конечно, самый верный способ не оказаться в долговой яме — это подходить к кредитам ответственно.

Чему будут учить наших детей?

Помимо перевода школ на государственный язык с нового учебного года обещают еще какие-то нововведения. Говорят, будет новая программа. В чем суть инноваций?

Оксана ПЕТРЕНКО.

— Новая программа будет введена с 1 сентября 2020 года. Учебную программу поделят на семь сфер: языки, математика, технологии, природоведение, физическая активность, искусство и социальные знания.

Изменения коснутся и оценки полученных знаний. Например, будет снижено количество тестов, поскольку проверка знаний должна быть связана с тем, как ученик учится каждый день, видит ли он свой прогресс и свои недочеты. С 1-го по 3-й класс будет использоваться новая система оценок, не только учитывающая уровень освоения учебной программы, но и детализировано указывающая, что школьнику удается хорошо, что не очень.

После 9-го класса школьник должен будет сдать экзамен по латышскому, по математике и по иностранному языку. Кроме того, будет еще одна проверочная работа, содержание которой будет меняться каждый год.

Кто заплатит жертве аварии?

Моя мама пострадала в ДТП, на нее наехал неосторожный водитель. Слава богу, пострадала несильно, все позади. Но я хотела бы узнать: как маме получить компенсацию? Куда обращаться?

Светлана.

— Механизм обращения за компенсации таков: если у виновника аварии есть страховка, правильно сначала обратиться за компенсацией к страховой компании виновника ДТП. Если размер выплаты окажется недостаточным, ваша мама может подать в суд на виновника, чтобы тот из личных средств возместил ущерб.

Если у водителя в момент аварии не было действующей страховки ОСТА, выплаты совершаются из фонда Бюро страхования латвийских транспортных средств — а значит, и обращаться за компенсацией надо к этой организации.

Можно ли передать пенсию по наследству?

Меня давно занимает вопрос: а что будет, если я не доживу до пенсии? Могу ли я передать ее по наследству, например, дочке или внукам?

Елена ПАВЛОВСКАЯ.

— До недавнего времени такая возможность была только у тех, кто подключен к 3-му пенсионному уровню, то есть у тех, кто сам делал добровольные взносы в пенсионный фонд. Однако недавно Сейм принял поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, предусматривающие для жителей возможность наследования капитала, накопленного на 2-м пенсионном уровне.

Согласно закону, теперь человек вправе выбрать, как будет использован накопленный им на 2-м пенсионном уровне капитал в случае его смерти до достижения пенсии.

Этот капитал можно оставить в наследство, например, своим детям, внукам и т. д. или присоединить к пенсионному капиталу другого лица. Наследники смогут заявить о выплате полагающейся им части наследства из пенсионного капитала в течение 10 лет. По истечении этого срока деньги будут перечислены в специальный пенсионный госбюджет.

Менять свой выбор можно неограниченное количество раз. Новый порядок вступит в силу 1 января 2020 года.

Когда введут скидки на электричках?

Каждую осень вводят скидки на проезд в электричках. С какого числа они начинаются в этом году и на каких рейсах будут действовать?

Марина, Елгава.

— Скидки уже вступили в силу с 15 октября. 25-процентная скидка распространяется на билеты в электропоездах по рабочим дням с 9.30 до 15.00.

25-процентная скидка на билеты будет применяться на девяти рейсах по маршруту Рига — Скулте — Рига, 11 рейсах по маршруту Рига — Айзкраукле — Рига, восьми рейсах по маршруту Рига — Елгава — Рига и 19 рейсах по маршруту Рига — Тукумс — Рига.

Действовать скидки будут до 18 апреля 2019 года.

Почему картофель чернеет?

Иногда купишь картошку, она желтая, рассыпчатая… А иногда — чернеет после варки. О чем это говорит? О том, что такая картошка вредна? Или это просто сорт такой?

Галина В.

— Разные сорта картофеля отличаются друг от друга по вкусу, цвету, размеру, рассыпчатости и пр. Но, конечно, нет такого сорта, чтобы он чернел после варки. Почернение картошки может быть вызвано рядом причин. Например, почва, в которой она росла, была недостаточно обогащена калием или клубни хранили неправильно. А еще не исключено, что в таком картофеле может быть переизбыток каких-то удобрений.

Не стоит пугаться и выбрасывать овощ: употреблять в пищу почерневшую картошку неопасно. Единственный минус — ее неприглядный вид.

Сколько будем платить за газ?

Это грабеж! С 1 января опять дорожает газ! Почему? На каком основании ? И сколько мы теперь будем платить за «голубой огонек»?

Александр АНТОНОВ, пенсионер.

— С 1 января 2019 года все жители Латвии будут дополнительно платить за услуги системы распределения природного газа оператора Gaso. Это новое предприятие, выделенное из Latvijas Gāze в рамках либерализации газового рынка.

Новый тариф будет состоять из двух частей: фиксированной и переменной. Схема та же, что используется при оплате электроэнергии. Фиксированная часть тарифа будет постоянной, и ее надо платить в любом случае, даже если потребление газа в вашей квартире равно нулю.

За стандартное подключение мощностью до шести кубометров в час фиксированный платеж составит 1,77 евро в месяц (без НДС), для мощность от шести до 10 кубометров в час — 6,63 евро в месяц, от 10 до 16 кубометров в час — 10,6 евро в месяц, от 16 до 25 кубометров час — 16,17 евро в месяц, от 25 до 40 кубометров в час — 24,02 евро в месяц и от 40 до 65 кубометров в час — 39,76 евро в месяц.

На сайте Gaso есть калькулятор (www.gaso.lv/tarifu-projekta-kalkulators), где каждый из нас может подсчитать, что принесет ему изменение тарифа.

Надёжны ли балконы в хрущёвках?

Я живу в хрущевке, построенной еще в 50-е годы. Вроде дом крепкий. Но недавно случилась неприятная история: с верхнего балкона откололся и упал огромный кусок бетонной конструкции. Хорошо, что по улице в это время никто не шел, — это была бы верная смерть! Планируют ли у нас в городе приводить в порядок балконы старых домов? И проверял ли кто-нибудь, насколько они опасны?

А. КУЗНЕЦОВА.

— В этом году специалисты проверят, надежны ли балконы хрущевок, и предложат решения для их ремонта. Министерство экономики уже заказало исследование состояния балконов для домов 316-й и 318-й серий, называемых в народе хрущевками.

Установленный срок службы таких зданий составляет 70 лет, но что касается именно балконов, их срок службы — 50 лет. Это самый маленький срок среди балконов серийных домов. Хрущевки в Латвии строили с 1950-х по 1980-е годы, следовательно, в одних домах этой серии срок службы балконов уже истек, в других вот-вот истечет.

До 15 декабря 2018 года должно стать известно, действительно ли балконы этих домов опасны и нуждаются в срочном ремонте. Также строители разработают типовые решения для восстановления балконов хрущевок.

Сколько прослужит радиатор?

В этом году мы поменяли радиаторы в квартире. Интересно, сколько они нам прослужат?

Валерий.

— Вода в отопительной системе не агрессивная, поэтому радиаторов не портит. Нигде не установлены конкретные сроки, через какое время нужно менять радиаторы, — все зависит от дома. Бывает, радиаторы могут простоять и 20, и 50 лет. Каждый случай индивидуален, надо смотреть по ситуации.

Подготовила Елена АЛИНА.