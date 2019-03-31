Мы нечасто задумываемся о том, почему улицы носят те или иные названия. С чего это, например, Дзирнаву (Мельничная) так называется и какое отношение имеет к мельнице? Прямое. Еще в XVIII веке на пересечении нынешних Кришьяна Барона и Дзирнаву был пруд, на берегу которого стояли мельницы. От них улица получила имя, которое носит по сей день.

След Вагнера

Дзирнаву среди немногих центральных улиц, которая всего лишь раз меняла название. Политически нейтральная «мельница» устраивала и царские власти, и отцов города довоенных времен, и советских. Исключение — немецкая оккупация, когда в 1942-м на два года Дзирнаву превратилась в Вагнера штрассе. Великий композитор действительно связан с этой улицей: в 1839-м он снимал квартиру в доме на углу сегодняшних Бривибас и Дзирнаву. Сейчас на его месте каменная шестиэтажка, построенная в начале XX века архитектором Эйженом Лаубе. А когда-то был деревянный двухэтажный дом русского купца Бодрова. Вагнер в то время был дирижером городского немецкого театра, находившегося в Старом городе. В первое время снимал квартиру по соседству, потом решил переехать в Петербургское предместье — так тогда назывался район за нынешним памятником Свободы. Здесь было дешевле. А для молодого сочинителя, переехавшего в Ригу из Германии с женой и ее сестрой и наделавшего там долгов, это был весомый аргумент. Еще в конце XIX века в газете «Рижский вестник» старейшие обитатели предместья делились воспоминаниями о Вагнере. В хорошую погоду композитора можно было увидеть в открытом окне. «Он сидел с трубкой в зубах, лицо его было бледно и имело страдальческую складку»…

Любимый ресторан Шаляпина

Оставил след на Дзирнаву и Федор Иванович Шаляпин. Биографы оперной звезды уверяют, что в этом же угловом доме — только каменном, поднявшемся в XX веке, — певец некоторое время снимал квартиру, когда приезжал в Ригу в 1930-е. Увидеть знаменитость можно было и в ресторане «Альгамбра», располагавшемся на Бривибас (там, где в советское время было Rīgas Modes). Это был лучший ресторан довоенной Риги с лучшим кабаре.

Бывал певец и в доме на ул. Дзирнаву, 57, — в редакции довоенной русской газеты «Сегодня». Там работало много его друзей, с которыми он был знаком еще по дореволюционному Петербургу.

Небоскрёб довоенной Риги

А квартал на Дзирнаву, где находилась «Сегодня», остался в истории не только редакциями русских газет (до войны — «Сегодня», после — «Советской молодежи»). Строение в створе ул. Базницас и Дзирнаву стало самым высоким общественным зданием довоенной Риги. Оно возводилось в два этапа: в 1926-м и в 1930-е. Вначале по проекту видного архитектора Сергея Антонова. Позже его коллега Альфред Биркханс решил нарастить здание. Газета Brīvā Zeme писала: «Строится самый высокий дом в Риге. 10-й этаж будет завершаться платформой, над которой поднимется смотровая площадка. Высота здания — 48 метров…» Впрочем, работы завершить не удалось: помешал 1940-й. И сегодня легко заметить несоответствие: со стороны Базницас высотное сооружение, со стороны Дзирнаву — низкие дома…

Случки в «Таллине»

В довоенное время и позднее на Дзирнаву хватало злачных заведений: варьете «Виктория», рестораны «Дзирнавниекс», «Лира», «Таллин»… Последний до войны назывался Foxtrott-Diele, а в 1970-е там оборудовали специальный зал для членов правительства. Директор «Таллина» Сергей Лыба рассказывал мне, что четыре раза в году здесь встречались руководители правительств советских Латвии и Эстонии — подводили итоги соцсоревнования. Работники общепита называли эти встречи случками.

Иностранцам не велено!

Но еще в 1960-е район считался клоакой: кабаки, девицы легкого поведения. Печальная слава тянулась с довоенных времен. Довоенные газеты писали: «Жрицы любви предлагали здесь себя даже днем, и торговля шла особенно бойко…»

В советское время высокие товарищи ввели инструкцию: иностранцев на Дзирнаву не пущать. Все изменилось в 1970-е, когда построили гостиницу «Латвия».

В память о мельницах

Сегодня времена инструкций ушли, а Дзирнаву интересна и рижанам, и туристам. Единственная улица, свидетельствующая о том, что когда-то в городе стояли мельницы. И не только на окраинах — в Даугавгриве, Милгрависе, Пардаугаве, — но и в самом центре нынешней Риги — на углу ул. Дзирнаву и Кр. Барона. Трудно поверить, что всего лишь несколько столетий назад здесь был пруд, на берегу которого высились водяные мельницы.

Илья ДИМЕНШТЕЙН.

«Дзирнаву среди немногих центральных улиц, которая всего лишь раз меняла название. Политически нейтральная «мельница» устраивала и царские власти, и отцов города довоенных времен, и советских. Исключение — немецкая оккупация, когда в 1942-м на два года Дзирнаву превратилась в Вагнера штрассе.

(Riga.lv.)

ФОТО: https://www.riga.lv/ru/news/neizvestnoe-o-rige-gde-na-dzirnavu-byli-prud-i-meljnica?15653

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