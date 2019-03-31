Как перезимовали рижане, которые ездят на велосипеде круглый год

Пока мы ждем, чтобы поскорее растаял снег и можно было достать любимый велосипед, некоторых рижан зима не пугает: велосипед они считают полноценным средством передвижения независимо от погодных условий.

Рассказываем, как перезимовали смелые рижские велосипедисты.

Элиза, студентка:

— Я живу в центре и не езжу на велосипеде каждый день, но если нужно добраться куда-нибудь подальше, велосипед выбираю чаще, чем общественный транспорт. Во-первых, у меня нет машины и я ее не хочу: посчитала, что пока я молодая и у меня нет семьи, это было бы невыгодно. Во-вторых, мне не очень нравится ездить на общественном транспорте зимой, когда все вокруг болеют и кашляют. А еще добраться до точки назначения на велосипеде занимает у меня столько же времени, сколько и на транспорте.

Конечно, в метель я на велосипеде не езжу — в метель я вообще на улицу не выхожу. И когда совсем мороз, дождь — тоже. Моим рекордным холодом на велосипеде были минус 20; тогда нужно было срочно доехать, автобус ходил раз в час, а денег на такси не было.

Зимой ребята моего возраста выбирают общественный транспорт, а вот люди постарше зимой ездят на велосипедах чаще. Мне кажется, молодежь не понимает, как правильно одеваться: ходят в пуховике и шапке, а ноги голые. Кисти рук, шея, поясница, щиколотки — это такие места, которые очень мерзнут, если продувает. Люди старшего поколения это понимают: и вроде тоненько одеты, но стратегически важные места закрыты. Тело умное, само себя обогревает.

Ребята, велодорожка — это не парковка! Даже если зима, даже если на пять минут выйти отдать бумаги. Я еду быстро, могу разогнаться до 30 километров, и меня очень раздражает, если на пути вдруг оказывается припаркованная машина. Оставьте место велосипедистам! Велосипед — это ведь реальный транспорт, и надо его уважать. Или нужно, чтобы Амстердам приехал в Ригу и показал, как надо?

Александр, инженер:

— Никогда не видел особой разницы между ездой на велосипеде летом и ездой на велосипеде зимой. Зимой, в отличие от лета, не идет дождь — в интенсивный снег ехать лучше, чем в интенсивный дождь. Ну и тех, кто умеет ездить на велосипеде, скользкая дорога не пугает.

Ни разу не бывало такого, чтобы я садился зимой на велосипед и в пути об этом жалел: даже если поначалу зябко и страшно, через пять минут на велосипеде ты обретаешь гармонию. Велосипед дает независимость — например, вечером можно с ветерком проехать через забитый транспортом мост.

Этой зимой все было хорошо, я стабильно ездил на велосипеде с октября и до сих пор езжу. В общественный транспорт я сажусь полтора раза в году, иногда выбираю машину, но это зависит скорее от настроения, нежели от погоды. Конечно, после недельных поездок на велосипеде очень приятно сидеть в машине, но потом так же радостно вернуться к велосипеду.

Естественно, когда сидишь за рулем автомобиля — даже если сам обычно ездишь на велосипеде! — терпеть не можешь велосипедистов. Но не всяких! Если люди вежливы, ты сам готов десять раз уступить — главное, чтобы они тоже предприняли такую попытку.

Количество зимних велосипедистов с годами увеличилось — раньше это были скорее отдельно взятые чудаки, а сейчас, можно сказать, мы взяли пример со Скандинавских стран, где едут все. Молодежи на велосипедах больше, взрослые люди выбирают велосипед чаще по финансовым причинам, а среди молодежи больше энтузиастов, и велокурьеров тоже много.

Никита, школьник:

— В детстве я начал заниматься велоспортом профессионально, мне это очень нравилось. Я ездил почти каждый день, иногда шесть дней в неделю в любое время года. Год назад я ушел из велоспорта и продал горный велосипед. Теперь у меня только шоссейный — на нем теперь езжу, когда хорошо и нет снега: с тонкими шинами в снег особенно не поездишь.

По-моему, снежной зимой ездить на велосипеде весьма удобно и безопасно, но не по дорогам: лучше заниматься этим ради удовольствия, ездить по грунтовке и в лесу. В зимнее время на горном велике здорово, можно падать в мягкий снег в свое удовольствие и ничего не сломаешь.

Главный плюс велосипеда, и зимой в том числе, — это здоровье. С тех пор как я начал заниматься велоспортом, я почти перестал болеть. А вот по финансам велосипед — это очень дорого. По возможности я искал велосипеды со скидкой, профессиональную велоодежду покупал у знакомых, даже устроился работать в веломагазин, чтобы покупать велодетали со скидкой. По сути, одна из причин того, почему я ушел из профессионального велоспорта, — для школьника это было слишком дорого.

Не замечал, чтобы много рижан ездили на велосипеде зимой, но если стоит хорошая зимняя погода, всегда можно встретить своих велознакомых: все продвинутые велосипедисты зимой тоже ездят. Профессионалы часто собирают отдельные зимние велики из дешевых деталей, чтобы свой спортивный велосипед не портить.

Честно говоря, я не рекомендовал бы выбирать велосипед в качестве зимнего вида транспорта: это скользко, дорого и чаще всего большой стресс. Зимой велосипед может быть скорее спортом, своего рода медитацией: это хороший и полезный для здоровья способ расслабиться.

ФОТО — из личного архива героев.

(Riga.lv.)

«Количество зимних велосипедистов с годами увеличилось — раньше это были скорее отдельно взятые чудаки, а сейчас, можно сказать, мы взяли пример со Скандинавских стран, где едут все. Молодежи на велосипедах больше, взрослые люди выбирают велосипед чаще по финансовым причинам, а среди молодежи больше энтузиастов, и велокурьеров тоже много.

ФОТО: https://www.riga.lv/ru/news/kak-perezimovali-rizhane-kotorye-ezdjat-na-velosipede-kruglyi-god?16509

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