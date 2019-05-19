Как защититься от легионеллёза

Легионеллез, или болезнь легионеров, — это относительно редкое инфекционное заболевание, которое часто проявляется как пневмония. Хотя в Латвии в последние годы болезнь встречается не так часто — по три-четыре случая в месяц — благодаря превентивным мерам управляющих домами компаний. Все же нелишне будет дополнительно защитить себя от внезапной болезни. Rīgas Namu Pārvaldnieks подготовил информацию о том, как можно защитить себя от заболевания легионеллезом.

Что такое легионеллёз?

Легионеллез — это относительно редкое инфекционное заболевание, которое часто проявляется как пневмония. Для заболевания характерны быстрое его наступление, повышение температуры до 39-40,5° C, сухой кашель, боль в груди и проблемы с дыханием. Если имеются такие симптомы, жителям немедленно нужно обратиться к своему семейному врачу. В 2017 году в Латвии зарегистрированы 22 случая заболевания, в 2016 году от болезни легионеров слегли 24 человека, 2015-м — 22, 2014-м — 38, а в 2013-м — 34 (данные Центра контроля и профилактики заболеваний).

Как можно заразиться легионеллёзом?

Источником инфекции является вода, содержащая бактерии (легионеллы). Люди заражаются, вдыхая аэрозольные частицы воды с содержанием бактерий, которые образуются из крошечных капелек воды в момент их отталкивания от твердой поверхности.

К оборудованию, которое распыляет воду, относятся системы горячего и холодного водоснабжения, в том числе душевые и краны, гидромассажные бассейны, турецкие бани и сауны, горячие источники и увлажнители воздуха, кондиционеры, декоративные фонтаны и прочее. Чем мельче капли аэрозольной воды, тем выше риск заражения. Легионеллез не распространяется через контакты с людьми.

В природе легионелла встречается в небольших количествах в озерах и реках. Она может значительно размножаться в системах водоснабжения при температурах от +20° C до +45° C и при наличии органических веществ (биологический налет, осадок и т. д.). Особенно хорошо легионелла может размножаться в резервуарах с теплой, горячей и холодной водой, трубопроводах с малым потоком воды или стоячей водой (например, в квартирах, где редко используются краны или душевые кабины), на поверхностях душевой лейки, кранов или резервуаров с органическим налетом, отложениями, в стиральных машинах и резиновых пробках, водонагревателях.

К загрязнению приводит образование биологического налета на внутренней поверхности водопроводных труб, недоступные места, которые нельзя очистить, застой воды (низкое давление, заглушки на трубах, большой объем воды), шероховатая поверхность, температура горячей воды ниже +50° C, коррозия и другие факторы.

Как защититься от заражения легионеллёзом? ???????????????

Чтобы избежать инфицирования в месте проживания, в системах горячей и холодной воды нужно создать условия, которые препятствовали бы размножению легионеллы.

Необходимо следить за тем, чтобы температура холодной воды была ниже +20° C, а горячей — выше +50° C (такой температуры можно достичь, спуская воду примерно одну минуту). Важно регулярно проводить чистку душевой лейки от органических и неорганических соединений, а также дезинфицировать ее с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств или под воздействием высоких температур, опустив в кипяток. Как минимум раз в неделю в течение минуты необходимо спускать воду в кранах и душе, которые редко используются.

Если отправляетесь в отпуск и, вернувшись домой, не спускаете воду из кранов, риск заражения существует. Если воду долго не использовали, лучше всего сначала открыть кран, спустить воду и только потом начать ею пользоваться.

Это освободит вас от любых бактерий, вызывающих инфекцию. То же относится и к душу, поскольку заразиться легионеллезом можно в душе, вдыхая пар.

Какие превентивные меры предпринимает ООО Rīgas Namu Pārvaldnieks?

Согласно правилам, управляющий домом регулирует температурный режим в зависимости от времени суток и погодных условий — с целью оптимизировать расход теплоэнергии.

Если квартирные собственники дома не приняли решения установить определенный режим, управляющий это делает сам, учитывая факторы и технические возможности дома, рекомендации по профилактике легионеллы, риски ошпариться горячей водой, техническое состояние водопровода, а также экономичное потребление теплоэнергии.

ООО Rīgas Namu Pārvaldnieks все дома, которые не приняли индивидуальных решений, обеспечивает подогревом горячей воды в теплоузлах до +55° C, поскольку при этой температуре бактерии легионеллы не размножаются и длительное воздействие такой температуры приводит к их гибели. Часто говорится о том, что для профилактики бактерий легионеллы было бы необходимо подогревать воду до +65° C, но при поддержании такой высокой температуры возрастают риски ошпаривания. Также нужно учитывать и другой важный фактор — техническое состояние водопровода. Если в нем появились отложения, квартирным собственникам дома необходимо принять решение о замене труб.

Рукотворная красота

В ратуше открылась выставка работ, выполненных в технике эбру

В этом году в рамках международного фестиваля искусства и музыки Востока Rumi Fest можно ознакомиться с художественными работами, выполненными в традиционной турецкой технике рисования на поверхности воды эбру. 7 мая на втором этаже Рижской думы (Ратушная пл., 1) открылась выставка, на которой будут представлены работы особой гостьи фестиваля из Турции Ёзден Айдын (Ӧzden Aydin), а также воспитанников студии Ebru Rīga, учеников гимназии Maksima и людей, живущих в филиале «Калнциемс» государственного центра социального ухода «Рига».

В день открытия выставки Ёзден Айдын продемонстрирует свое искусство под звуки тростниковой флейты. Затем каждый посетитель сможет присоединиться к созданию картины: выбрать цвет, соответствующий своему настроению, и добавить свой узор или штрих в общее произведение.

Удивительная и своеобразная техника рисования на воде эбру, передаваемая из поколения в поколение, от мастера к ученику, истоками уходит вглубь веков. Самое старинное на данный момент произведение эбру, отличающееся особой утонченностью, датировано XI веком, и уже тогда техника его исполнения была совершенна и безупречна. Краски наносят на водную поверхность, затем специальными инструментами им придают причудливые формы. Краска раскрывается на воде, но не тонет благодаря особому составу. На завершенный рисунок кладут бумагу, которая впитывает краски, и каждый такой отпечаток неповторим и уникален своими узором и палитрой.

В последующие столетия искусство эбру стало одной из техник, используемых в оформлении манускриптов, тканей, ковров и керамики на всей территории Азии. В новом виде живописи уже тогда стали появляться разные стили, направления и школы. Древние традиции эбру в наши дни развиваются в духе времени, привлекая все новых поклонников и последователей по всему миру. Рисунок, созданный на воде, можно перенести на ткань, бумагу, дерево, стекло и керамику.

Выставка в Рижской думе будет открыта до 24 мая. Вход бесплатный.

«На тренировках мы наконец-то начинаем дышать!»

Главный тренер по скандинавской ходьбе в Риге о бесплатных занятиях

Портал Riga.lv пообщался с Катриной Горбатенко, ответственной за проект скандинавской ходьбы для рижан. Тренер рассказала о плюсах скандинавской ходьбы и объяснила, почему нельзя начинать ходить с палками самостоятельно. А присоединиться к бесплатным занятиям по скандинавской ходьбе можно уже сегодня!

«Наш проект уникален!»

— Я отвечаю за проект скандинавской ходьбы уже три года и являюсь одним из его официальных тренеров. Ходьбу с палками я называю божественным подарком, ведь этот вроде бы такой простой, доступный каждому вид спорта очень важен для нашего самочувствия!

А наш проект вообще уникален. Только представьте себе: в 16 местах в разных районах Риги жители могут абсолютно бесплатно посещать тренировки минимум три раза в неделю. Ну что может быть лучше!

Скандинавской ходьбой в Латвии стали заниматься не так давно. В 2007 году мы в Латвийской ассоциации спорта представили ее на форуме Sports for All, а уже в 2008 году присоединились к Международной федерации спортивной ходьбы. Мы начали активно организовывать семинары, готовить тренеров и инструкторов, проводить публичные мероприятия. Все это происходит на высшем уровне, у нас есть заключение от министерства образования и науки, поэтому и результаты очень хорошие.

Как ходить правильно?

— Не стоит начинать заниматься скандинавской ходьбой самостоятельно! Скандинавская ходьба кажется очень простой, но существуют такие нюансы, которых вы сами не заметите ни на каком обучающем видео.

Обязательно сначала приходите на занятия: принято считать, что нужно посетить хотя бы шесть занятий с тренером, прежде чем начинать ходить с палками самостоятельно. Ну а на то, чтобы полностью освоить технику, может потребоваться до шести месяцев.

Скандинавская ходьба однозначно улучшает качество жизни во всех сферах. Ведь большую часть времени мы сидим в помещениях-«коробках», за рулем, в офисах, дома у телевизора… Это все нагоняет депрессию! А на тренировках мы наконец-то начинаем дышать, выпрямляем спинку, втягиваем живот, встречаем единомышленников, друзей! Узнаем, какие где проходят мероприятия и концерты, ведь в Риге организуется множество бесплатных мероприятий, и на тренировках мы обмениваемся информацией о них.

Что даёт скандинавская ходьба?

— Ходьба с палками дарит радость и освобождает от стресса, во время тренировки выделяются гормоны радости. Благодаря тренировкам улучшаются сон, настроение, обмен веществ. Неважно, здоровы вы совершенно или у вас есть какое-то заболевание, молоды вы или в возрасте, женщина вы или мужчина — смело можно приходить к нам на занятия! Все тренеры у нас совершенно замечательные, дружелюбные и человечные, иногда и строгие, но всегда объяснят, подбодрят, выслушают.

Популярность скандинавской ходьбы очень велика. И количество участников занятий постоянно растет, на занятия стабильно приходят до 35 человек, в плохую погоду — не меньше 20. Приходят люди разного возраста — начиная от 30 лет, — мамы с детьми, так что нельзя утверждать, что скандинавская ходьба — это спорт для пенсионеров.

Тренировки у нас бесплатные, инвентарь есть у каждого тренера, и его всегда хватает на всех. Погода сейчас отличная — тепло, весна вдохновляет на прогулки и тренировки на свежем воздухе. Смело приходите!

Информацию о местах занятий скандинавской ходьбой можно найти здесь: sportsvisiem.lv/grafiks-maijam-bezmaksas-nujosanas-nodarbibas.

(Riga.lv.)