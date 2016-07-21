Кому кириллица режет глаз?

Депутат Сейма от «Нацобъединения» Имант Парадниекс дня не может прожить без того, чтобы не найти в Латвии что-то, что, по его мнению, портит латышскость Латвии. На сей раз его глаз зацепился за вывеску кафе «Ленинград» в центре Риги, которая написана — о ужас! — на кириллице. Возмущению депутата не было предела! Он обозвал кафе «коммунистической отрыжкой на кириллице» и призвал срочно обеспечить «отрыжке» транслит. Владелец кафе «Ленинград» Сергей Бижан отреагировал на депутатские вопли с юмором. «Если необходимо переписать название «Ленинград» по-латышски, тогда то же самое нужно сделать и с надписями «Hotel», «Coca Cola», «Gan bei» и другими», — сказал он, добавив, что надпись известна рижанам уже девять лет — с момента открытия кафе.

Какая гадость эта ваша «Долгая дорога в дюнах»!

А вот еще одна «кириллица», только в кинематографе, — советский фильм «Долгая дорога в дюнах», который, оказывается, является не шедевром кинематографа, а «преступлением против латвийских государства и народа». Такое мнение высказал политически репрессированный Илмар Кнагис, который не может смотреть этот сериал как красивую историю любви. А видит в нем лишь «бесконечную историческую ложь». И особенно пугает Кнагиса то, что этот фильм показывает Латвийское общественное телевидение, — мол, его же будут смотреть дети и неправильно воспринимать историю Латвии!

На защиту сериала встал автор музыки к этому фильму, знаменитый композитор Раймонд Паулс, и просто призвал оставить фильм в покое: «Он сделан в свое время, тогда была другая ситуация. Что могли, сделали… Была у фильма большая популярность. Он и сейчас, на мой взгляд, продолжает оставаться популярным. Я лучше поинтересовался бы, почему за 20 лет не был снят другой фильм, который был бы справедливым!»

9 Мая больше не День Победы

Этот день отныне будет Днем Европы, который рекомендован для организации памятных мероприятий в школах. Это предусматривают принятые правительством правила о нравственном воспитании в школах. А вот 8 мая разрешено праздновать как день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Представителя государственного центра содержания образования Инету Упениеце, конечно же, спросили, запрещают ли правила отмечать школам 9 Мая как годовщину разгрома нацизма. На что она ответила, что мероприятия, проводимые школами, должны соответствовать целям воспитания, в том числе обогащать культурно-исторический опыт, укреплять чувство принадлежности и лояльность к Латвии. На вопрос, считается ли участие школы в мероприятиях Дня Победы 9 Мая нарушением правил, она не дала конкретного ответа.

С голым задом по Старой Риге

Англичане, приезжающие в Ригу поразвлечься, по всей видимости, считают, что в городе можно делать все что угодно. Раньше они мочились на памятники, сейчас стали разгуливать по городу в непотребном виде. Так, на прошлой неделе камеры видеонаблюдения зафиксировали в Старой Риге, на улице Вальню мужчину без штанов. Мужчину задержали и доставили в участок.

Фото http://www.mixnews.lv/ru/incidents/news/205191_v-staroj-rige-zaderzhan-o4erednoj-turist-bez-shtanov/