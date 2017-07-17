Как домашние питомцы оживили натюрморты рижского фотографа

Всем уже давно известно, что мир заодно с Интернетом захватили коты. А рижский фотограф Элеонора ГРИГОРЬЕВА — одна из тех, кто этому захвату очень даже способствует. Она снимает этих милых захватчиков в необычном жанре «натюркотики» и придумывать сюжеты для собак пока не торопится. Да, это несправедливо, но такова жизнь. Элеонора объясняет это тем, что собаки очень скованно себя чувствуют, когда их нужно вписать в натюрморт.

Виктория СТИЕБРЕ

viktorija.stiebre@gmail.com

— Меня уговаривают пофотографировать собачек, — признается Элеонора «СУББОТЕ», — но я пока сопротивляюсь. Мой песик (такса), когда его сажаешь на стол, сразу прижимает уши и становится зажатым. Он как бы говорит: «Что я здесь делаю? Уберите меня отсюда!» Опять же, большую собаку ты на стол не поставишь так, как я это делаю со своими котами. По своей природе кошки очень любопытны и сами лезут в кадр. И фотографировать я их начала не по своей воле, все это получилось неожиданно: вначале я снимала только натюрморты, пока на стол с реквизитом не залез один из моих котов…

«Проходите, садитесь»

От натюрмортов Элеонора ГРИГОРЬЕВА не отказывается и по сей день. Но когда она начинает собирать сюжет, выставляя на стол необходимые предметы, к ней обязательно придет любопытная модель и поинтересуется, что тут происходит и что это за странные звуки. Кошки прекрасно знают, что их ждет, но все равно продолжают лезть в кадр. Остальное происходит спонтанно — раз уж кошка влезла на стол и ее оттуда не выпихнуть, то приходится снимать. Элеонора смотрит на это вторжение оценочным взглядом фотографа, и если кошка вписывается в сюжет (окрасом, например: в натюрморте очень важно чувство цвета, и все предметы подбираются по цвету), то тогда проходите, садитесь. Любопытных кошек не нужно усмирять для кадра, их достаточно погладить и чем-нибудь заманить, чтоб не убежали.

Элеонора:

— В основном я стараюсь фотографировать только своих котов, потому что снимать чужих кошек — дело хлопотное и ответственное. Ведь одно дело, когда у своих нет настроения позировать и все можно перенести на другой день. А тут если приехал, то должен отработать. Бывает, что котик дергается или растекается пузом кверху вместо того чтобы сидеть. Или создается нервная обстановка, когда снимаешь котят, а их мама ходит внизу, переживает. Котята тоже начинают вопить «Мама, ты где?!» — и могут сигануть со стола. Плюс ко всему нужно куда-то ехать, специально придумывать сюжет под конкретных котов.

Если я еду снимать к кому-то, то часто спрашиваю, есть ли у человека дома какие-то интересные вещи. Однажды у одной дамы нашлась старая швейная машинка, и вокруг этого мы соорудили целый интересный сюжет с кошечкой и ее детьми: я привезла кружева, нитки, ножницы, наперстки. Получилось здорово. Но такое случается нечасто.

То, что я делаю, — на любителя. Хотя у меня есть постоянные клиенты, которые раз в году обязательно заказывают фотосессии для своих котов. И по своему опыту могу сказать: выставочных котов снимать легче, ведь они привыкли к тому, что на выставках им нужно терпеливо себя показывать и стоически выдерживать тянущих к ним руки экспертов…

Хотя Элеонора снимает разных котов, постоянных моделей у нее пять. Все они члены семьи: две «дворянки-подобранки», кошка породы сфинкс — Сфинкса, кот-британец… и крыса, которая присоединилась к рабочему коллективу больше года назад.

Котов Элеонора подбирает строго под сюжеты: понимает, что «дворянок» надо снимать в деревенских и дачных сюжетах с простой керамической и деревянной посудой, где будет лежать хлеб, молоко или яблоки. Для Сфинксы надо придумывать что-то поизящнее с цветами и вазами. А вот британец достаточно хорош в любом сюжете, хотя однажды для него специально заказали цилиндр и котелок, но в них у кота было такое ужасное выражение «лица», что выглядел он совершенно по-дурацки. Но все же у Элеоноры британец, наверное, самый любимый.

Её любимый крысёныш

Со слезами на глазах Элеонора рассказывает, что этот котик много лет болел, и она понимает, что в любой момент с ним может что-то случиться. Такие же чувства она испытывает, когда говорит о своей любимой крысе. Она с ужасом ведет обратный отсчет, так как понимает, что крысы живут два-три года, а ее любимцу уже полтора… А ведь этого грызуна она взяла исключительно для того, чтобы разнообразить съемки. Родные смотрели на Элеонору с непониманием, когда она принесла в дом крысеныша, но уже на следующий день все полюбили новичка.

Элеонора:

— Крысу я завела после того, как сделала серию фотографий со своими котами и одолженными на время мышами из папье-маше. Там по сюжету мыши были разбойниками. Потом их нужно было отдавать, но я хотела и дальше работать в этом направлении, поэтому заказала войлочную крысу ручной работы, которую снимала в сюжетах полтора года. Но мне захотелось большего, ведь искусственная крыса статична, и максимум, что у нее можно изменить, — это положение лапок. Крысу, конечно, снимать труднее. Чтобы создать ретро-атмосферу с приглушенным светом, нужна длинная выдержка. А крыса постоянно что-то нюхает, ее носик и усики все время двигаются. Достаточно сложно уловить момент, когда он замрет хотя бы на миг в нужной позе.

Но я в итоге приспособилась, да и животное уже все понимает, хотя поначалу приходилось делать до 50 кадров для одной съемки. Мне его даже было жалко, так как по крысику было видно, насколько он устал. Он чувствовал себя некомфортно, когда его возвращали на одно и то же место много раз. А сейчас мне важно поймать нужное выражение мордочки. Главное — чтобы животное не смотрело прямо. Я этого не люблю. С кошками то же самое. У меня британец часто смотрит в камеру застывшим взглядом, и я, зная эту его особенность, стараюсь под нее придумывать сюжеты. Чтобы кошки смотрели в нужную сторону, использую различные махалки, привлекающие внимание. Съемки с кошками происходят быстро: они понимают, чего я от них хочу…

Без фотошопа никак

Сюжеты, где крыса взаимодействует с котами, Элеонора снимает по отдельности. Поначалу она боялась, что коты будут охотиться за крысой, но все оказалось наоборот. Крыса животное территориальное, и когда оно попадает на съемочную площадку, то автоматически считает ее своей территорией. И если туда запрыгивает одна из моделей, то крыса… бежит и кусает жертву за лапы, за хвост, а если подпрыгнет, то и за бочок. Больше всех пострадала Сфинкса, так как она самая любопытная и продолжает лезть на стол с крысой даже после инцидента. Поэтому вначале Элеонора фотографирует крысу, а потом там же — кошку:

— Тут главное, чтобы кошка смотрела в то место, где перед этим была крыса. Поэтому там приходится махать палочкой, чтобы направление взгляда было правильным. Тогда получаются живые, интересные кадры. Потом, конечно, нужна работа в фотошопе, чтобы удалить эту палочку и наложить друг на друга два кадра. Да и для того чтобы фотография была похожа на старинную картину, необходимо накладывать какие-то фильтры. Без фотошопа никак нельзя… Сейчас в Интернете идет забавная война между его любителями и противниками. Многие с гордостью пишут, что кадр снят без применения фотошопа. Но мне смешно: это никакой не плюс для фотографа, и я не вижу, почему надо пренебрегать возможностью сделать свой кадр лучше, смотрибельнее…

Единственная сложность, выбивающая Элеонору из седла, — это нежелание кошек сниматься. Если кто-то не хочет, то Элеонора ничего не может с этим сделать. Среди ее моделей есть дама, которая может зашипеть так, что создается впечатление, будто тебя кроют матом, и тогда сюжет надо перестраивать под другую девушку, которая лезет в абсолютно любые сюжеты. Был в ее практике и забавный выездной случай, когда при звуке щелчка фотоаппарата котик делал такое выражение, будто над ним издеваются. На выходе получилось несчастное заморенное животное, фотографии которого было боязно выкладывать в Сеть: люди могли подумать, что этого кота мучили. Но хозяйка смеялась и уговорила обнародовать фотографии на Facebook.

Элеонора уже шесть лет занимается профессиональной фотографией — с тех пор как у нее появилась первая зеркальная камера. Но она говорит, что по большому счету это все равно остается лишь хобби, но хобби, которое уже переросло в нечто большее. Прошлой осенью у Элеоноры состоялась первая выставка в Музее пожарного дела Латвии, и когда по окончании она забирала оттуда свои фотографии, музейные работники тут же спросили ее о дате следующей. Просто этот музей часто целыми классами посещают школьники, и детям так понравились котики Элеоноры, что они приходили в музей по второму разу уже с семьями и друзьями. Так что в октябре у Григорьевой будет уже вторая выставка.

— В этом же музее мне предложили поснимать своих котов, — говорит Элеонора, — и я с удовольствием согласилась, взяла самого воспитанного — британца. В результате получился очень интересный сюжет. Я снимала в кабинете начальника пожарной части с красивыми столами и стульями, обитыми зеленым сукном, со старым телефоном и пожарными касками, которые специально принесли работники музея. Все они приходили посмотреть на кота, который поначалу не понимал, куда его принесли, а потом прекрасно освоился…

А пошли мы в баню!

Элеонора снимает в ретро-стиле, поскольку у нее в основном именно такой реквизит. Натюрморты она старается снимать летом, так как в это время года можно выйти за ворота, нарвать ромашек, тут же собрать яблок, слив — и вот тебе готовый натюрморт. Есть у нее на даче помещение для съемок — баня, где очень хороший свет, а свет для съемок — одна из важных составляющих, не только технических, но и эстетических. В бане деревянные стены, поэтому и реквизит подобран соответствующий. Старая керосиновая лампа, керамические кувшины, чугунок… На даче также находятся скрипка и флейта со старыми нотами.

Реквизит Элеонора собирает по антиквариатам, блошиным рынкам и секонд-хэндам. Вещь должна быть многофункциональной, а не на один раз, так как реквизит уже негде хранить и что-то уже придется продать, чтобы не снимать одну и ту же вазочку по нескольку раз:

— Я выбрала натюрморты просто потому, что это очень красиво. Из того, что я видела на фотосайтах, этот жанр поразил меня больше всего. И поскольку у меня дома было много интересных вещей, я решила попробовать что-то снять. Как-то меня зацепило, а дальше все пошло-поехало.

На самом деле, если ты умеешь снимать натюрморты, то ты умеешь снимать все что угодно. Это сказал один известный фотограф. Натюрморт считается самым сложным жанром фотографии не только для постановки, но и для восприятия, потому что абсолютно все зависит от тебя. Ты сам придумываешь сюжет с какими-то предметами, сам подбираешь весь реквизит, сам выставляешь свет, сам двигаешь предметы. А я много лет была домашней хозяйкой, и так получилось, что в жизни от меня мало что зависело. И тут вдруг появляется такой момент, где все теперь зависит от меня. Я тут царь и бог, я хозяйка, делаю то, что я хочу, и никто мне ничего не укажет и не заставит. И именно с этого все началось. Поначалу я этого не осознавала, и только потом, когда начала читать про натюрморты (я всему училась сама), я поняла, что это точно про меня. А котики этому всему придают какую-то живость, привносят динамику в сюжет…