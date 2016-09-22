Политики часто пытаются соревноваться в остроумии — если не с юмористами, то как минимум между собой. Но что уж скрывать, в Латвии с политическим юмором дела обстоят не очень. Его почти нет. И социологи объясняют это ментальностью, которая превращает нормальных людей в «асбестовых парней», как выразились эксперты из Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета.

К тому же использование шуток подразумевает наличие хорошей памяти и интеллигентности, и тут тоже есть явные проблемы. Приятным исключением являются разве что мэр Риги Нил Ушаков, который часто зажигает в своих социальных сетях и мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Не отнять чувства юмора и у лидера «Центра согласия» Яниса Урбановича. Вспомним несколько знатных перлов этих политиков.

Нил Ушаков: коты, ходячие мертвецы и страдающие от полнолуния

Чего не отнять у мэра Риги, так это умения вовремя пошутить — лаконично, остро, часто с сарказмом. В том числе и за это его любят не только рижане, но и все 78 тысяч подписчиков его странички в социальной сети Facebook. Там чаще всего он и выкладывает свои шутки, которые потом вытаскивают СМИ и тиражируют по газетам и порталам. Итак, о чем же шутит мэр Риги?

О больных на голову

Вспомним один из телевизионных сюжетов, где здание Рижской думы было названо центром стратегических коммуникаций НАТО. Ушаков в ответ пошутил, что, видимо, коты Рижской думы Кузя и Мурис оказались тайными агентами НАТО:

«Кузя и Мурис еще никогда не были так близко к провалу. Их ведь уже давно завербовало НАТО. Только днем они белые и пушистые, а по ночам превращаются в безжалостных и хладнокровных бойцов подразделения информационных коммуникаций НАТО. Это государственная тайна. Но теперь ее раскрыли!»

Или вот история, когда в журнале Ir была опубликована статья про то, что ремонт ул. Бривибас Рижская дума затягивает специально, чтобы в случае войны с Россией затормозить эвакуацию мирного населения и проезд по улицам танков НАТО. Реакция мэра последовала в тот же день: «Вот что бывает, когда на фронтах гибридных войн воюют люди с гибридными мозгами».

Об оккупации

Известная карикатура мэра об ущербе, причиненном Латвии советской оккупацией, пожалуй, одна из самых скандальных историй, когда шутка повлекла за собой волну негодования латышской аудитории. Хотя Ушаков признался, что цель карикатуры — показать, что все 25 лет правые националисты сами создают для себя проблемы.

Напомним, на карикатуре изображен мальчик на велосипеде, которому в колесо попадает спица — и в этом виновата Россия. Возмущенные националы обвинили мэра в «грубых уничижениях» преступлений СССР.

В ответ на это мэр Риги сообщил в соцсетях, что одна из авторов заявления, Инесе Вайдере, сама являлась активным деятелем Коммунистической партии. «Вопрос: сколько из компенсации в 185 000 000 000 евро за преступления советской власти должна заплатить непосредственно член КПСС Инесе Вайдере, которая 12 лет этой власти верно служила?»

О ходячих мертвецах

Чаще всего ими оказываются люди из «Единства», которые с завидной регулярностью обещают взять власть в Риге в свои руки. Когда в 2013 году «Единство» заявило об этом, Ушаков предложил членам этой партии захватить в думе власть на выходных, когда в самоуправлении никого нет: “Все равно в понедельник уборщица выгонит!»

И уже в этом году примерно на такое же заявление от Vienotiiba шутка Ушакова была пожестче. Он выложил на своей странице в Facebook фотографию из телесериала «Ходячие мертвецы», сравнив героев сериала с политиками правящей коалиции. И подписал так: «Готовимся в Риге к общему списку из Элерте, Домбравы, Иесалниекса (политики-русофобы) и прочих деятелей. Как на картинке».

О языковой инспекции

Само собой, русский мэр несмотря на то, что он превосходно знает латышский, — главный объект для пристального изучения со стороны Центра государственного языка на предмет всевозможных нарушений. Еще бы, с русскими общается по-русски, социальные сети ведет сразу на двух языках! Хороший повод для штрафов и претензий.

А вот реакция мэра на все это: «Чтобы товарищи из инспекции не скучали, напишу им жалобу на одного из двух думских котов, на Кузю. У нашего коллектива сложилось впечатление, что он с посетителями общается не на латышском. И с котом Мурисом непонятно как общается. Пусть инспектора проверят!»

И на решение центра наложить штраф на Рижскую думу за общение с жителями по-русски: «Рижская дума продолжит, как и раньше, общаться со своими жителями на латышском, русском, английском. А я желаю Центру гос. языка Латвии заниматься тем, что у них получается, — например, думать о том, как по-латышски называть покемонов. Ни на что другое они все равно не способны».

А когда посольство США опубликовало информацию на русском, Ушаков морально поддержал их, написав в Facebook: «Ну, как говорится, вы там держитесь!»

О котах и Куклачёве

Кузе и Мурису — двум рижским котам — посвящено немало шуток от мэра, который видит их каждый день и даже использует в рекламе города. Шутит: мол, пусть так отрабатывают свой хлеб. Причем мэр, обожающий котов, не прочь устроить для других котофанов нечто грандиозное.

Комментируя факт того, что вместо международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале проходила международная кошачья выставка Cat Wave 2015, мэр предложил следующее: «Это успех. Далее надо провести Comedy Club и КВН для котов. Переориентировать рестораны на Йомас под котов. Baltic Beach перестроить в кошачью гостиницу. Думаю, особой популярностью будет пользоваться номер Аллы Пугачевой. Кошкам могут начать продавать недвижимость в обмен на получение ими вида на жительство. Против такого не будут протестовать даже латвийские националисты!”

А вот как отреагировал мэр, когда узнал, что в городе не смогут выступить ряд артистов из России из-за решения главы МИДа: «Страна точно сможет жить спокойно, когда в черный список добавят российского империалиста Куклачева с его шовинистическими котами».

О лечебных свойствах подорожника

Не мог мэр не отреагировать на мнение теперь уже бывшего главы Минздрава Гунтиса Белевича о том, что все рассказы о больных, которым не оказали помощь в больницах, — это утки и полнолуние: «Шутка о лечебных свойствах подорожника с таким министром перестает быть шуткой. А становится частью реформ системы здравоохранения”.

О вежливых людях

Страшилки о гибридных войнах, зеленых человечках и вежливых людях рижский градоначальник, конечно же, не обошел вниманием. Чтобы разрядить обстановку, он опубликовал селфи с военными в форме и подписал снимок так: «Подошли, вежливо спросили, не видел ли я американские танки. Сделал вид, что не понимаю по-русски. Пронесло…»

О вреде пьянства и наркотиков

На предложение депутата Сейма от «Нацобъединения» Александра Кирштейнса о том, чтобы возвести в столице памятник немецким военным, Ушаков отреагировал четко и лаконично: «Саша! Не надо пить по утрам. А если пить, то с отключенным Twitter!»

Не менее лаконичная реакция получилась у мэра на композицию «Распятый Путин» (напомним, что столице Латвии была установлена фигура российского президента): “Глядя на выставку, понимаешь, что в городе еще где-то можно купить спайс!”

Айвар Лембергс: проститутки как катализатор экономики

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс — человек, который может не только сплясать на площади своего города зажигательный танец, но и является мастером разговорного жанра. Причем его острые фразы так же с радостью тиражируют СМИ. Вспомним некоторые.

Так, Лембергс сказал, что ждет Латвию в случае экономических санкций против России: «Это все равно что вводить санкции против себя самих. Это все равно что повеситься в знак протеста. Нам тогда проще пойти и всем вместе утопиться в Балтийском море».

Вспоминая недавний скандальный случай в Вентспилсе, когда был избит военный НАТО, Лембергс в присущей ему ироничной манере заметил: «Пусть все знают, что с Вентспилсом шутки плохи». «С Вентспилсом шутить не надо. Не надо сс… где попало. Пусть выбирают Париж или Вашингтон, а в Вентспилсе это делать не надо», — сказал глава вентспилсской мэрии.

А реагируя на намерения НАТО усилить свое присутствие в странах Балтии, в том числе путем создания в Латвии военного порта, Лембергс со свойственной ему иронией заметил: «Для Вентспилса это будет выгодно. Приедут 1000 натовских солдат, в город хлынут проститутки. От этого выиграют кафе, рестораны и проститутки».

Как шутят про латышей и Латвию

Как видят Латвию и латвийцев за границей? В самых популярных шутках образ латвийца в глазах иностранца складывается примерно такой: страдающий от советской оккупации бедный крестьянин, который спасается от голода картошкой.

Портал rus.delfi.lv приводит один из популярных анекдотов про латышей, который иностранцы находят в высшей степени характерным:

Латыш, русский и еврей сидят в кафе. Мимо проходит слон. Еврей думает: «Я смогу разделать слона, продать мясо и заработать денег!» Русский: «Я оседлаю слона и буду выше и круче всех!» Латыш: «Как он на меня смотрит. Интересно, что он думает про меня?»

По мнению иностранцев, эта черта очень свойственна латышам — ярко выраженная потребность знать, что о них думают другие.

Как шутят ТАМ?

* Нельзя народ загонять в угол, а потом говорить, что он плохо пахнет.

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ.

* Во всем должен быть порядок. И даже свободу слова нужно регулировать!

Александр ЛУКАШЕНКО.

* Выборы для чего нужны? Для того, чтобы у граждан была возможность принять в них участие.

Александр ВЕШНЯКОВ.

* Очень обидно превратится из читающей страны в тупую какую-нибудь Голландию.

Станислав ГОВОРУХИН.

* В Законодательном собрании слишком мало женщин, но у правых есть инструмент, чтобы ситуацию поправить.

Борис НЕМЦОВ.

* В России всегда стоит не то, что надо.

* Мы так будем жить, что нам и дети позавидуют, и внуки еще завидовать будут.

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

* Если бы не врачебная тайна, я сказала бы, сколько абортов приходится на Государственную Думу.

Екатерина ЛАХОВА.

* Если я вижу, что бандит достает пистолет, я достаю свой и убиваю его. Я — в тюрьму, а бандит — в санаторий.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

* В России всегда было две беды: урожай и неурожай.

Ирина ХАКАМАДА.

* Человек проверяется в борьбе. И в водке.

Василий ШАНДЫБИН.

* В Красноярском крае водку назвали «Ленинская Шушенская». Потому что после первой рюмки человек начинает картавить, а после второй — лысеть.

Владимир РЫЖКОВ, депутат Госдумы.

* Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно менять.

* Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем.

* В России не две беды, а одна: дураки, которым дали дорогу.

Генерал Александр ЛЕБЕДЬ.

rus.delfi.lv