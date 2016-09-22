В Латвии возможны и не такие чудеса

Евгения ЗАЙЦЕВА,

независимый эксперт-аналитик.

zaiceva@apollo.lv

ЦСУ доложило: по итогам 2-го квартала 2016 года ставка оплаты труда выросла на 6,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 7,50 евро в час. То есть работникам за час работы стали платить на 45 центов больше.

Правда, эта радость не для всех. Плюс 45 центов — это средняя температура по больнице, а не в кармане у каждого работника.

Но непонятно вот что. В Латвии налицо явные признаки кризиса: снижается ВВП, налоговые поступления, просел транзит, задыхается сельское хозяйство, проблемы у пищевиков и в других отраслях, а средняя по стране зарплата растет. Как это может быть? Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть, из чего же в Латвии состоит эта средняя ставка оплаты за час.

Есть отрасли, которые создают реальный общественный продукт страны. Если в них почасовая ставка оплаты выше средней по стране, страна богатеет. Если ниже — нужно задуматься: что-то не так в стране с экономикой, ее структурой и, соответственно, государственной политикой в этой в области.

Отрасли, которые обеспечивают богатство страны, — это сельское хозяйство, промышленность, строительство, транзит. Для Латвии как малой и транзитной страны это еще гостиницы, рестораны, услуги транспорта. Вот что мы тут имеем:

Отрасль народного хозяйства Оплата за час (EUR)

Сельское, лесное и рыболовное хозяйство 7,14

Добывающая промышленность 8,11

Обрабатывающая промышленность 7,01

Электроэнергетика, поставки газа и тепла 10,47

Поставка воды, канализация и вывоз мусора 7,60

Строительство 7,24

Транспорт и хранение 7,75

Гостиницы и общественное питание 5,22

Как видите, выше средней (7,50 EUR) почасовая ставка оплаты труда в реальном секторе выявлена только в сфере энергетики. Здесь рост во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом текущего года на 1,65 евро в час. Что примечательно, в прошлом году почасовая ставка в этой области падала, а начала расти с либерализацией цен на электроэнергию. И если по-честному, то энергетика у нас — это скрытая государственная монополия. Ее следует отнести к обслуживающей сфере, которая за счет бюджета и повышения стоимости электричества для частных потребителей обеспечивает себе рост доходов, прибыли, оплаты труда.

На 2-м месте, то есть выше среднего, — добывающая промышленность. Правда, неясно, что и как добывают в Латвии. Если здесь учтены изыскатели нефти, то все понятно.

Не дотянули до среднего уровня даже строители, хотя официальная оплата труда у них и растет. Здесь все тоже понятно: строительство в Латвии закончилось — падение объемов в 2016 году уже достигло уровня минус 15 процентов. Ведь программа «Вид на жительство за покупку недвижимости» свернута, а распил евроденег еще не подготовлен. Вообще-то рост показателей в сфере строительства всегда говорит, что экономика на подъеме и, соответственно, наоборот…

Хуже всех ситуация в сфере ресторанов и гостиниц. Здесь почасовая ставка оплаты труда ниже всех — только 5,22 евро. Оно и понятно: в Юрмале второй сезон нет «Новой волны» и, соответственно, нет российской тусовки. Просто нашему министру иностранных дел показалось, что российские артисты по своему статусу равны дипломатам, и он три года назад объявил их персонами нон грата. В прошлом году вместе с «Новой волной» свернули и все юморные программы в концертном зале «Дзинтари», а укроюморина обеспечить рост и сохранение доходов в текущем году не смогла…

Анализ оплаты труда в реальном секторе экономики не объясняет, откуда в Латвии взялась средняя ставка 7,50. Дело в том, что сегодняшняя экономическая теория — экономикс — признает полезным и все непроизводительные сферы человеческой деятельности. А именно здесь самая высокая оплата труда! Латвия не исключение. Работники финансовой и страховой отраслей во 2-м квартале 2016 года получали самую высокую оплату труда — 16,47 евро в час. Это на 120 процентов больше, чем средний тариф по стране. Чуть меньше получали в отрасли коммуникаций и информации: 12,15 евро в час, или на 62 процента выше среднего показателя. Не путайте, это не IT-специалисты, то есть не программисты и не системные администраторы. Это телефония, телекоммуникация, Интернет и т. д., то есть да, это Lattelecom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2 и т. д.

В сфере управления, обороны и социального страхования во 2-м квартале 2016 года платили 8,96 евро за час, или на 20 процентов больше, чем в среднем в народном хозяйстве. Но это в среднем в данной сфере, а если учесть социальное обеспечение, то цифра явно перевалит за 10 евро в час, ведь реальная средняя зарплата в госструктурах уже два года назад превысила тысячу евро.

Одна из самых низких ставок оплаты труда, как показывает ЦСУ, в образовании: 6,24 евро в час. Правда, в управляющих структурах сферы образования средняя часовая ставка оплаты труда — около 8 евро в час.

Не жируют и в сфере здоровья и социального обеспечения: 6,58 евро в час.

В любом случае, все эти средние показатели создают приукрашенную картинку благополучия Латвии. Данные ЦСУ показывают: в частном секторе экономики 16,7 процента, или почти каждый шестой, получают в месяц зарплату меньше 300 евро на бумаге. Еще 26,3 процента работников частного сектора получают зарплату в пределах 300-500 евро, то у них сумма реальной зарплаты ближе к минималке (370 евро). У бюджетников ситуация лучше: ниже 300 евро в месяц получают только 6,8 процента и в пределах от 300 до 500 евро — 17,8 процента.

Но экспертам правящей коалиции, а также специалистам и всяким начальникам из госструктур никак не верится, что их зарплата намного выше, чем у их коллег в частном секторе. Вот недавно Кабмин даже специальное исследование оплатил, чтобы обосновать необходимость снова и снова увеличивать зарплату себе, любимым…

Но в Латвии уже открыто виден кризис и пора не зарплату себе повышать, а реально сокращать аппарат министерств и агентств. Хотя бы потому, что треть работников занята «обслуживанием» еврофондов, которые в следующие два года закончатся.