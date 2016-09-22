Что и кому положено? Где и как получить?

1. Пособие в связи с рождением ребёнка от самоуправления Риги

Это одноразовое пособие, которое выплачивает самоуправление Риги.

Кому и сколько

Размер пособия — 150 евро на каждого новорожденного. Пособие могут получить граждане, неграждане Латвии и иностранцы, которым присвоен персональный код и которые задекларировали свое место проживания в Риге не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.

Как получить

Во время регистрации ребенка в загсе Рижской исполнительной дирекции необходимо представить

* документ удостоверения личности,

* справку лечебного заведения, подтверждающего факт рождения ребенка,

* заполнить заявление на предоставление пособия.

Где получить

Для удобства молодых мам и пап пособие можно оформить во всех отделениях Рижского загса и в Рижском родильном доме одновременно с регистрацией новорожденного.

Отправляясь в отделение загса, не забудьте номер банковского счета, на который будет выплачиваться пособие.

Более подробная информация — по бесплатному тел. 80005055 в пн., вт., ср., чт. с 9.00 до 17.00 и пт. с 9.00 до 16.00.

Также можно обратиться в Рижскую социальную службу по тел. 67105048.

Важно знать! За пособием можно обратиться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

2. Государственное пособие в связи с рождением ребёнка

Это пособие выплачивает государство единожды после рождения ребенка.

Кому и сколько

Право на получение пособия по рождению ребенка имеют проживающие на территории Латвии граждане и жители Латвии, которым присвоен персональный код. Пособие не полагается лицам с временным видом на жительство в Латвии.

Пособие составляет 421,17 евро за каждого ребенка. Как и в случае с одноразовым пособием самоуправления, пособие выплачивается одному из родителей малыша, который достиг возраста восьми дней, или опекуну, если ребенок взят под опеку до достижения одного года.

Как получить

Чтобы получить пособие, во время регистрации ребенка в загсе Рижской исполнительной дирекции необходимо

* представить документ удостоверения личности,

* представить справку лечебного заведения, подтверждающего факт рождения ребенка,

* заполнить заявление на предоставление пособия.

Где получить

Заявление можно заполнить в отделениях загса, но принимает решение о его назначении Агентство государственного социального страхования (VSAA), которому отошлют заполненную заявку. Удобно послать заявление на государственное пособие в электронной форме через единый портал www.latvija.lv

Можно напрямую обратиться с заявлением во VSAA, послать его по почте или по электронной почте. Обязательно сообщите номер банковского счета!

3. Пособие по уходу за ребёнком

Это пособие назначается лицу, которое ухаживает за ребенком в возрасте до двух лет. Им могут быть один из родителей ребенка, опекун или усыновитель. Чтобы получать этот вид пособия, неважно, работал родитель до рождения ребенка или нет.

Кому и сколько

Размер пособия зависит от возраста ребенка:

* до полутора лет — 171 евро в месяц,

* от полутора до двух лет — 42,69 евро в месяц.

Если в семье родились близнецы или тройня, тогда к основному размеру пособия по уходу за ребенком за каждого последующего ребенка назначается доплата:

* до полутора лет — 171 евро ежемесячно за каждого последующего ребенка,

* с полутора до двух лет — 42,69 евро ежемесячно за каждого последующего ребенка.

Важно знать! Право получать пособие есть как у социально незастрахованных (неработающих или несамозанятых) родителей, так и у социально застрахованных. Если родитель не работал, пособие назначается со дня рождения ребенка. Одно «но»: это пособие нельзя получать одновременно с материнским пособием или если аналогичное пособие в тот же период получает другой родитель.

Социально застрахованный (работающий или самозанятый) родитель дополнительно к пособию по уходу за ребенком может получать еще и родительское пособие. Отметим, что оба пособия на одного ребенка одновременно может получать только один родитель. Кто это будет — папа или мама, решайте сами.

Где и как получить

Заявление на назначение пособия можно послать по почте или по электронной почте. Бланки заявлений можно найти на сайте www.vsaa.lv.

Важно знать! Документы можно подать не позднее 12 месяцев со дня появления права на пособие. При запросе пособия с более позднего срока пособие назначается не более чем за предыдущие 12 месяцев до дня подачи заявления. Пособие выплачивается за предыдущий, а не за текущий месяц.

Дополнительная информация — на сайте VSAA.

4. Родительское пособие

Это пособие выплачивается только тем родителям, которые до ухода в декретный отпуск официально были трудоустроены. Размер пособия зависит от зарплаты родителя и взносов социального страхования.

Кому и сколько

Получить пособие может социально застрахованный родитель или опекун, который ухаживает за одним или несколькими одновременно родившимися детьми, если он на день назначения пособия работал.

Для родителя, который находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает, есть два периода, в течение которых можно получать родительское пособие:

* до достижения ребенком одного года — в размере 60 процентов средней зарплаты страховых платежей получателя пособия

или

* до достижения ребенком полутора лет — в размере 43,75 процента средней зарплаты страховых платежей получателя пособия.

Изменить ранее выбранный период получения пособия нельзя.

Размер пособия, если получатель пособия работает (в том числе является самозанятым лицом) и не находится в отпуске по уходу за ребенком, рассчитывается по-другому. Такому родителю выплачивают только 30 процентов назначенного размера пособия (также зависит от выбранного периода).

Важно знать! Введенные в 2009 году потолки на получение пособий благополучно отменены в 2015 году. Новшество 2016 года — заявление на родительское пособие нужно подавать не позднее шести месяцев со дня наступления страхового случая (со дня возникновения права). Если пособие будет запрошено позже, то и назначено оно будет только за полгода до дня подачи заявления.

Где и как получить

На сайте www.vsaa.lv и на сайте www.latvija.lv можно узнать, как рассчитывается средняя заработная плата для установления размера пособия и как изменится размер родительского пособия, если его получатель вышел на работу досрочно. Также там описан алгоритм расчета пособия за близнецов или тройню.

Заявление можно подать в любое отделение VSAA, на едином портале www.latvija.lv, а также послать по почте или по электронной почте в форме, соответствующей нормативным актам об оформлении электронных документов. Можно использовать бланк заявления на сайте www.vsaa.lv.

Важно знать! Это пособие назначается после получения информации о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, но запрашивать его можно одновременно с оформлением материнского пособия, то есть до рождения ребенка.

(По материалам www.riga.lv.)