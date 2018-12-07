Адреса и телефоны, которые вам могут пригодиться

В стране множество государственных учреждений и организаций, но люди зачастую не знают, куда надо обратиться со своей проблемой, вопросом, который требуется срочно решить. Жители не всегда знают, куда надо подать жалобу или получить консультацию, где попросить помощи, куда позвонить в экстренном случае.

В этом выпуске «СУББОТА» предлагает читателям адреса и номера телефонов организаций и учреждений, которые могут понадобиться тем, кто работает или ищет работу.

(№1)

Агентство занятости

Где помогут найти работу и повысить квалификацию?

Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra — NVA) обеспечивает регистрацию, консультации и помощь безработным в поисках работы, помогает жителям найти возможность освоить новые профессии, повысить квалификацию и оказывает другие услуги в сфере занятости.

Также NVA обеспечивает участие Латвии в европейской сети служб занятости (EURES), лицензирует и контролирует предпринимателей, оказывающих услуги трудоустройства, прогнозирует процессы на рынке труда в краткосрочной перспективе и пр.

* Бесплатный тел. для справок — 80200206.

* Адреса филиалов занятости в Рижском регионе:

* ул. Езусбазницас, 11, Рига,

* ул. Э. Смильгя, 46, Рига,

* ул. Талеяс, 1, Рига,

* ул. Земгалес, 33, Олайне,

* ул. Сколас, 7, Саласпилс.

(!) Безработный может зарегистрироваться в любом филиале Государственного агентства занятости независимо от задекларированного места жительства.

* E-mail: nva@nva.gov.lv.

* Домашняя страничка Государственного агентства занятости

www.nva.gov.lv

V Также в Госагентстве занятости (в рамках сотрудничества с европейской сетью агентства занятости EURES) и на его домашней странице можно больше узнать о работе за рубежом, посмотреть вакансии, места работы, условия труда, требования к работнику и зарплату.

Здесь же указаны координаты предприятий и учреждений, куда требуются работники, или ссылки на посредников по трудоустройству.

www.nva.gov.lv

(№2)

Трудовая инспекция

Куда пожаловаться на работодателя?

Государственная трудовая инспекция (Valsts darba inspekcija -VDI). Под контролем инспекции находятся правовые отношения на рынке занятости, сфера безопасности труда. Специалисты VDI надзирают и контролируют, чтобы работодатель и работники следовали нормам заключенных между ними трудовых и коллективных договоров, консультируют работодателей и работников по вопросам правовых трудовых отношений и охраны труда, а также помогают решить другие вопросы в этой сфере.

По электронной почте или телефону можно сообщить о несчастном случае на работе, нарушениях норм правовых трудовых отношений и других негативных ситуациях в сфере труда.

* Тел. для консультаций: 67186522, 67186523.

* Анонимный тел. доверия — 67312176.

* Почтовый адрес: Rīga, Kr. Valdemāra iela 38 k-1, LV-1010.

* E-mail: vdi@vdi.gov.lv.

* Домашняя страничка Государственной трудовой инспекции

www.vdi.gov.lv

(№3)

Служба госдоходов

Где больше узнать о налогах?

Служба государственных доходов Латвии (Valsts ieņēmumu dienests — VID) — главная налоговая структура страны. Учреждение занимается администрированием налогов и сборов, учитывает и регистрирует налогоплательщиков и объекты, облагаемые налогами, собирает налоговые декларации и проверяет указанную в них информацию. А также в ведении VID — таможенный контроль и контроль акцизных товаров, другие функции в области налогообложения и сбора налогов.

* Адреса центров обслуживания клиентов в Риге:

* ул. Талеяс, 1, Рига, LV-1978 (Межапарк),

* ул. Э. Смильгя, 46 (Агенскалнс).

* Информационный тел. Службы госдоходов (VID) — 67120000.

* E—mail

для общих вопросов: vid@vid.gov.lv,

для вопросов по налогам: VID.konsultanti@vid.gov.lv,

по вопросам таможни: MP.konsultacija@vid.gov.lv.

* Домашняя страничка Службы государственных доходов

www.vid.gov.lv

(№4)

Агентство социального страхования

Где узнать о пенсиях и пособиях

Государственное агентство социального страхования (VSAA) — это государственное учреждение, подчиняющееся министерству благосостояния, которое реализует функции государственного управления по администрированию социального страхования и предоставлению социальных услуг.

Задачи агентства: администрировать бюджет социального страхования, регистрировать социально застрахованных лиц и их взносы социального страхования на их личных счетах. Кроме учета и регистрации VSAA предоставляет населению услуги социального страхования и социальной помощи: назначает, начисляет, пересчитывает и выплачивает пенсии, пособия и возмещения. А также информирует общественность об актуальных вопросах социального страхования.

* Территориальные отделения Государственного агентства социального страхования (VSAA)

Рига: ул. Фридрикя, 9. Тел. 67038911; ул. Марупес, 1. Тел. 67600653; ул. Раунас, 64. Тел. 67185611; ул. Талеяс, 1. Тел. 67804100.

Резекне: ул. Виляну, 8. Тел. 64607340.

Даугавпилс: ул. Гимназияс, 10. Тел. 65476025.

Екабпилс: ул. Ригас, 152. Тел. 65221858.

Всего 34 отделения: четыре в Риге и 30 в городах Латвии.

* Отдел международных услуг VSAA: Рига, ул. Лачплеша, 70a. Тел. 67095100.

Отдел работает по вопросам услуг социального обеспечения, предоставляемых в соответствии с правовыми актами Европейского союза и международными соглашениями о сотрудничестве в области социального обеспечения. Прием посетителей — только по предварительной записи.

(!) Агентство предоставляет населению индивидуальные консультации об услугах социального страховании и социальной помощи. VSAA обеспечивать доступность услуг каждому клиенту по возможности ближе к месту проживания.

Консультацию можно получить лично, в территориальном отделении VSAA, задав вопрос на домашней странице госагентства, а также по e—mail: konsultacijas@vsaa.gov.lv.

Внимание! На консультацию в территориальном отделении агентства можно записаться предварительно:

* в электронном виде, написав на e—mail своего отделения, например: jelgava@vsaa.lv, в первой части указав название нужного города. Укажите свой номер телефона, чтобы работник мог связаться с вами;

* позвонив по телефону в нужное территориальное отделение;

* лично в отделении VSAA.

Записываясь предварительно, укажите цель консультации.

Домашняя страница Государственного агентства социального страхования

www.vsaa.lv

(№5)

Телефоны

срочного вызова

Неотложная медицинская помощь — 113.

Пожарно-спасательная служба — 112.

Государственная полиция — 110.

Подготовила Вера ВОЛОДИНА.