Как фонд «Вера. Надежда. Любовь» помогает латвийским детям

“А у нас сегодня радостный день. Представляете, наш Мартиньш сделал первые шаги!” — с этого признания началось мое знакомство с директорами благотворительного фонда «Вера. Надежда. Любовь» Алексеем и Любовью КОЛИНЫМИ. Я услышала историю о том, как «наш Мартиньш», мальчишка из-под Смилтене, попал под машину и был парализован, как в сентябре прошлого года его отвезли в питерскую клинику детской микрохирургии, а уже в феврале он встал на ноги и сделал первый шаг…

Елена КОНИВЕЦ

Наверное, логичнее было бы начать с цифр. Примерно так: за шесть лет существования фонда собрали ах сколько евро, помогли ах скольким детям. Но чем дольше я общалась с создателями фонда, тем яснее понимала: за каждой цифрой стоит судьба, а то и жизнь ребенка. И именно это здесь считают главным.

…История рождения фонда отнюдь не радужная. В том смысле, что на его идею натолкнула личная беда, которую пришлось пережить.

Все началось… со взрыва. Семья Любы жила в частном доме в Приедайне. Как-то решили заменить отопительный котел, будь он неладен. При включении не сработал какой-то клапан, котел угрожающе зашипел, хлопок!.. И надо же, именно в эту минуту в котельную вбежала малышка. Единственное, что успела сделать Люба, — схватить дочку на руки. Это спасло девочке жизнь — кипящим паром обварило только ножки. Сильно пострадала и сама мама.

Несчастье случилась 1 декабря 2001 года. А дальше началось настоящее хождение по мукам: больницы, операции, уколы, реабилитации. Длилось это не месяц и не два — годы!

Мир не без добрых людей

— В народе не зря говорят: мир не без добрых людей. Так всегда было и так всегда будет. Наперекор всему, — убеждена Любовь КОЛИНА. — Даже самый маленький добрый поступок порой дорогого стоит. Сама в этом убедилась. Когда все это случилось, мы жили вчетвером: я, старший сын Володя, мой папа и Алинка, наша чудо-девочка. А теперь представьте: отец очень пожилой, без ноги и полуслепой, сыну нет и 18. Дом остался без отопления, без плиты. Готовить не на чем. Тогда я впервые столкнулась с милосердием. Соседи носили кто еду, кто теплые вещи. Одна соседка ради нас даже взяла кредит, чтобы купить новую плиту. Вряд ли это можно назвать подвигом, но Поступком — определенно…

Реабилитацию девочка проходила в Вайвари, у замечательного доктора Геннадия РОСЛЯКОВА. Но последствия травмы не отступали, требовалась серьезная операция. Ее согласились сделать в Санкт-Петербурге, в институте им. Г. Альбрехта. Цена — более трех тысяч евро. Такой суммы у семьи не было.

И опять помогли добрые люди, деньги собирали всем миром. Информация о девочке, нуждающейся в помощи, была опубликована и в нашей газете. Фото девчушки увидела московская бизнес-леди, гостья фестиваля «Новая волна». Позвонила, предложила помощь — и уже в сентябре Алину прооперировали.

— Нам повезло (если здесь уместно это слово): операцию делал известный профессор Игорь Владимирович Шведовченко, — продолжает Любовь. — Удивительный человек, врач от бога. Он просто творит чудеса. Видела это своими глазами, и речь не только о моей дочери…

Алина несмотря на все, что пришлось ей пережить, осталась очень общительной, открытой и смешливой. Где бы она ни появилась, вокруг нее сразу кучкуются дети. Так было и в Питере. К ней в палату стали приходить другие детки. Среди них была и Настя из детского дома с редким заболеванием — артрогрипозом, у нее были сильно деформированы ручки. Профессор уже сделал ей одну операцию, предстояло освободить другую руку. Представляете, он подарил Насте возможность саму себя обслуживать! Это же дорогого стоит — не зависеть от других, не быть кому-то обузой.

У Алины, слава богу, все было хорошо, — продолжает Любовь. — Но эта девочка не выходила из головы. Как-то в канун Нового года говорю сыну: «Какой замечательный в Питере доктор, просто чудеса творит. Вот бы наших деток к нему». И Володя вдруг отвечает: а ты фонд открывай и вози к нему наших деток. Я опешила. Думаю, если бы своими глазами не видела тех детей, которые нуждались в помощь и кому профессор помог, не видела их до и после, и мысли о благотворительности не было бы… Словом, я к мужу: так и так. Неожиданно Алексей мою сумасшедшую идею поддержал: «У тебя же остались деньги, которые люди собирали Алинке на операцию. Вот пусть они и станут началом». Так с легкой руки моих мужчин и родился фонд «Вера. Надежда. Любовь»…

Стрелы амура

Они редко расстаются друг с другом. В первое время даже в Санкт-Петербург детей возили вместе. Алексей сознается: для него важно, когда жена просто рядом, пусть даже молча «сидит и сопит». А Любовь уверена, что их брак был заключен в небесной канцелярии.

Познакомились они в 2003 году. Как-то брат Любы зашел к сестре с питерским другом (тот планировал в Риге открыть свой бизнес). Она в это время кашеварила у плиты.

— Я повернула голову, увидела Лешу — и вдруг под ложечкой как екнет! И такой этот ёк был сильный, что я чуть не задохнулась, — рассказывает Любовь. — Брат нас познакомил. Мы пообедали, потом у реки погуляли. Потом Леша уехал. Но всякий раз, когда я о нем вспоминала, в душе тепло разливалось, сердце чаще билось. Про себя еще подумала: да что ж такое-то?!

Алексей приехал через год. Совсем не вовремя, как раз Алинка сильно заболела. Иммунитет девочки вообще был очень слабеньким, она болела практически каждый месяц. А тут тяжелейший бронхит. Люба которую ночь не спала, не отходя от дочки. Алексей быстро оценил обстановку в доме и молча пошел… на кухню мыть посуду.

В ноябре они сыграли свадьбу, потом обвенчались.

— Так что стрелы амура, может, и легенда. А может, и правда, — смеется Любовь.

Удочерить Алину было решением Алексея. Ни Люба, ни девочка, ни старший сын Алексея не возражали. В прошлом году Колины отметили розовую свадьбу.

Стоя на полпути, не прекращай движения!

11 марта 2011 года — день рождения фонда «Вера. Надежда. Любовь». Изначально Люба планировала возить на сложные консультации и операции детей из латвийских детских домов. Но это направление как-то сразу не заладилось. Почему? Это тема тяжелая, болезненная, и сегодня не об этом…

Стиль работы фонда несколько отличается от привычного. Обычно ведь как? Нужна помощь, благотворительный фонд собирает средства, перечисляет их — и все, миссия закончена.

— Для себя мы сразу решили, что безымянных денег собирать не будем, только под конкретного ребенка и конкретную помощь, — говорит Любовь Колина. — Сами будем искать врачей, сами возить к ним детей, сами заключать договоры. В этом есть серьезная логика. Вот собрали мы деньги на операцию. Сделали. А что дальше? Как сложилась судьба этого ребенка? Нужна ли ему еще помощь? Чаще всего нужна. А средств на послеоперационные процедуры, на длительную реабилитацию уже нет. Как быть? Нельзя ребенка бросать на полпути. Ведь он и его родные только-только поверили в успех, в выздоровление…

Правоту Любиных слов подтверждает пример Алины ЗАКРЕЦКОЙ. Ее родители обратились в фонд в том же 2011 году. У девочки были врожденные проблемы с тазобедренным суставом, одна ножка короче другой на 12 см, девочка перенесла уже множество операций.

Алексей и Люба повезли Алину в Петербург, в институт им. Г. И. Турнера. Сначала девочке поставили корсет, чтобы она могла хотя бы встать с инвалидной коляски, и пусть прихрамывая, но ходить сама. Через два года вновь собрали деньги и повезли в институт, где ей поставили эндопротез тазобедренного сустава.

Кстати, Алина единственный ребенок (ей 15 лет) в нашей стране с таким протезом (в Латвии ей обещали поставить такой протез… в 50 лет). Потом ей поставили аппарат Илизарова, с которым она ходила восемь месяцев. Через некоторое время опять поставили. Потом реабилитация.

— И так вот уже шесть лет! — продолжает Любовь. — Представляете, сколько пришлось пережить этой девочке, ее родным, в первую очередь маме? Но в итоге этой многолетней борьбы с болезнью, с житейскими трудностями Алина сегодня умница и красавица, у нее стройные ножки. У нее есть кавалер! Жизнь бьет ключом, у нее есть будущее. Она счастлива. И сознавать свое причастие к этому — поверьте, самая большая награда. А что было бы, если бы наша миссия закончилась на стадии корсета?..

Сегодня фонд работает с девочкой, у которой спинно-мышечная атрофия первого типа. Малышке купили аппарат, ортопедическую обувь, аппарат для расширения легких. Благодаря всем этим усилиям в год и семь месяцев девочка впервые села. Это уже победа, уже результат. И разве можно бросить ее на полпути? Ее надо вести дальше.

Фонд — это прежде всего благотворительность. Но и финансовая деятельность тоже. У Любови же за плечами только торговый техникум, никакого подобного опыта не было. Но были огромное желание помочь детям и вера, что все получится. Когда фонд уже набрал силу и стало ясно, что в одиночку Люба с ним не справится, Алексей принял сторону жены. Оставил работу и стал заниматься фондом.

— Собрать деньги — порой лишь начало долгого пути, который нужно пройти до конца, — говорит он. — Для того чтобы ребенок смог получить помощь, надо знать, кому его показать, какой врач конкретно для него лучше. За шесть лет мы уже густо обросли связями, сотрудничаем с такими петербургскими медицинскими учреждениями, как институты Г. А. Альбрехта, Г. И. Турнера, клиника детской хирургии НИИ фтизиопульмонологии. Здесь нас уже хорошо знают и принимают без очереди. Если же эти врачи не могут помочь конкретному ребенку, они звонят своим коллегам, которые берутся за него и оказывают помощь…

В жизни всегда есть место чуду

Уже через год после создания фонда Колины убедились: в помощи нуждаются не только больные детки, но и их родные, кто денно и нощно проводит с ними время, лишая себя не только личной жизни, походов в кафе, театр, но и элементарной прогулки по парку. Часто они остаются один на один со своей бедой, порой не зная, как правильно таких детей пеленать, кормить, мыть, вывозить на прогулку.

И тогда родилась идея открыть при фонде еще и свой центр. Сегодня здесь работают психолог, невролог, психотерапевт, логопед. Недавно закупили аппаратуру Nirvana для индивидуальных занятий. Для особенных детишек работает театральная студия. Раз в неделю в центре проходит служба: духовная поддержка очень важна.

Этим летом вот уже в четвертый раз фонд будет проводить летний лагерь для особенных детей и их родителей. Место для лагеря всякий раз стараются выбрать новое, живописное, чтобы почувствовать, насколько красива и притягательна латвийская природа. Единение с природой — живой источник силы. А силы ой как нужны и детям, и их родным.

— Я не устаю повторять родителям: насколько позитивно они настроены на лечение, настолько результативным будет итог, — говорит Любовь Колина. — Отчаяние, депрессия, раздражение, нытье не союзники. Если будете ныть «все плохо…», так оно и будет! Часто привожу в пример маму Алины Закрецкой. Когда девочке во второй раз назначили аппарат Илизарова, Алина разрыдалась, ведь это мучительно, долго, неудобно. Спасибо маме, она всегда готова, она боец. И всегда настроена на позитив. Мама — локомотив для своей дочери. Что у нее в душе, одному богу известно. Но результат-то есть! И это награда за долготерпение и за веру…

Их первый летний лагерь собрал 10 семей, второй — 25. В прошлом году — уже 37 семей со всех уголков Латвии. Что дает лагерь? Очень многое. Сложно представить, до какой степени устают родители, когда день за днем живут только болезнью, проблемой своего ребенка.

Лучшие специалисты из Санкт-Петербурга учат их, как наладить быт с такими проблемными детками, учат тому, что для обычных людей звучит странно. Например, как держать ложку, как кормить лежачего и многое другое. В прошлом году за две недели лагеря одним родителям с помощью консультантов удалось мальчика приучить к горшку. Мама была счастлива: «Это чудо какое-то!»

— А чудо всегда рядом с нами. Я в этом не раз убеждалась, — говорит Любовь. — Начало 2012 года. В фонд обратились два ребенка, которых срочно нужно было оперировать. Требовалось три тысячи латов. Как назло, денег не было. Прихожу в отчаянии к батюшке: что делать? Батюшка отвечает: если деньги действительно нужны, они будут. Не поверите, уже на следующий день позвонил молодой предприниматель из Даугавпилса и перечислил ровно три тысячи латов. Разве это не чудо?!

Кто чаще всего жертвует? Увы, отнюдь не олигархи и не крупные компании. Чаще простые люди, те, кто сам живет с копеечки. Вот от них, что называется, по зернышку фонд и собирает. Каждому позвонившему — поклон до земли:

— Я очень люблю детей. За их честность, порядочность, они никогда не предадут, не кинут. Они еще не испорчены нашей суровой взрослой реальностью. И как порой бывает тяжело, когда видишь их страдания. Как, все это видя, не сойти с ума? Один питерский доктор мне очень верно сказал: «Старайтесь не пропускать эту боль через сердце. Лучше думайте о том, как максимально помочь этому ребенку. Иначе вы сгорите и уже ничем ему не поможете». По его наказу мы и стараемся жить — помочь максимально большему числу нуждающихся детей…