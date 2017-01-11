Как правильно принимать витамины, чтобы укрепить сопротивляемость организма в холодное время года и усилить иммунитет организма?

Больше не значит лучше

Как любое мощное биохимическое вещество, витамины могут быть не только лекарством, но и ядом. Разница, как это обычно и бывает в медицине, лишь в дозировке.

Ученые подсчитали, сколько обычной пищи должен съедать человек, чтобы на сто процентов удовлетворять суточную потребность во всех витаминах. Для того чтобы обеспечить свой организм суточной дозой витаминов B1 и B6 (это всего лишь два мг), надо съесть килограмм хлеба и полкилограмма мяса. Если надо получить полноценную дозу витамина С, фолиевой кислоты и каротина, нам придется каждый день съедать не по нескольку веточек свежей петрушки, а по тарелке смеси петрушки, проросших злаков, шпината, кукурузы и прочей зелени. Одних яблок, чтобы набрать комплекс нужных нам веществ, требуется съедать чуть ли не полкилограмма в день.

Витамины — это биологически активные вещества, необходимые для нормальной работы организма. Необходимость в витаминах меняется в зависимости от возраста, состояния здоровья, климатических и природных условий и ряда других факторов.

В обычных условиях около 90 процентов необходимых нам веществ, в том числе витамины, мы принимаем с обычной пищей каждый день. Однако всегда ли мы помним о сбалансированном питании: едим ли каждый день по тому же яблоку, апельсину, куску жирной рыбы и черного хлеба с орехами и так далее? К сожалению, мы часто перекусываем тем, что готовим на скорую руку. К тому же многие жители Латвии курят, увлекаются фаст-фудом и мало бывают на свежем воздухе.

По мнению многих врачей, в холодное время года и с учетом нашего северного климата фактически до июля жителям Латвии однозначно могут потребоваться какие-то дополнительные витамины, нехватка которых может привести к снижению защитных свойств организма, который, в свою очередь, становится более восприимчивым к тем же вирусным инфекциям.

Поэтому все-таки желательно принимать витаминные комплексы — дополнительно к обычному сбалансированному питанию. Но тут важно соблюсти правило: посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать что-то из витаминов!

(!) Несмотря на пользу витаминов, не надо увлекаться поглощением синтетических витаминов, потому что лишнее — враг хорошего! У каждого организма есть определенная потребность в витаминах: сколько организм может усвоить, он возьмет, больше ему вовсе не надо! При существенной передозировке витаминов возникают гипервитаминозы (определенные проявления избытка отдельных витаминов), что так же вредно для здоровья, как и нехватка витаминов.

В обычных условиях витамины следует принимать исключительно в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДОЗЕ. Если есть необходимость в увеличенных дозах витаминов, нужный витамин и его дозу может определить только врач.

Кому надо подумать о приёме витаминов

Некоторые группы людей подвержены особому риску возникновения дефицита витаминов. Это

* дети и подростки в период активного роста,

* женщины, применяющие пероральные контрацептивы,

* курильщики,

* люди, употребляющие алкоголь в больших дозах,

* люди, страдающие хроническими заболеваниями или перенесшие вирусные инфекции,

* люди, соблюдающие диету или другие ограничения в еде (вегетарианцы),

* люди при физических и умственных перегрузках,

* беременные и женщины в период грудного вскармливания,

* люди, страдающие заболеваниями обмена веществ.

Ошибка Лайнуса ПОЛИНГА

Лайнус ПОЛИНГ — кстати, лауреат двух Нобелевских премий (полученных вовсе не за работы по витамину С!), — гениальный химик и ученый-энциклопедист, в 1980-е годы заявил: «Соответствующее количества витамина С предотвращает появление простуды!»

Прискорбно, но он рекомендовал своим последователям дозу, которая в сотни, а то и тысячи раз превосходит рекомендованную суточную. Позже профессор Баальс ФРАЙ с группой ученых исследовал утверждения Полинга, для чего задействовал тысячи добровольцев. Вывод, к которому пришли ученые, шокировал их самих: да, гипердозы аскорбинки примерно на 20 процентов сокращают длительность простуды и несколько смягчают ее симптомы. Но только в том случае если вы уже заболели — профилактического эффекта от них мало!

Так что гипердозы витамина С не являются абсолютной гарантией и панацеей от простуды, хоть килограммами его ешь. Более того, длительный прием больших доз аскорбиновой кислоты может привести к беспокойству, бессоннице, немотивированному ощущению жара, угнетению синтеза инсулина, неблагоприятному воздействию на почки и повышению артериального давления.

Так пить или не пить?

Большинство исследователей склонны считать, что витамины принимать все-таки стоит. Но в деле витаминизации организма надо обходиться без фанатизма!

Не следует превышать рекомендованные суточные дозы, особенно по жирорастворимым витаминам. Поэтому тщательно изучайте состав выбранного витаминно-минерального комплекса, особенно колонку «Процент рекомендуемой суточной дозы».

Перед тем как принимать витамины, желательно проконсультироваться с врачом. Какие именно витамины следует покупать? Всегда лучше пользоваться продукцией фармкомпаний, которые положительно себя зарекомендовали…

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