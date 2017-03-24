Каждый второй ребёнок, который пользуется Интернетом и постоянно бывает в социальных сетях, находится в группе риска

Родители, тысячекратно усильте бдительность: в виртуальные клубы самоубийц, которых полным-полно в Интернете, сегодня затягивают не только подростков — уже чуть ли не первоклашек!

Антон ГУСЕВ

После массы жутких историй, связанных с «группами смерти», у суицидальных игр постоянно меняются названия. Однако в Facebook, «ВКонтакте» можно запросто найти информацию — и стать участником страшной игры. Полиция и общественные организации предупреждают родителей: следите, где в Интернете бывает ваш ребенок, уделяйте ему как можно больше внимания, а иначе можете очень быстро его потерять… В ситуации разбирался корреспондент «СУББОТЫ».

Умереть под поездом — и стать популярной

В Интернете масса информации о «группах смерти». Полно жутких видеороликов о том, как подростки и даже дети решают посмотреть, что «по ту сторону жизни», — и прыгают с крыш домов, кидаются под поезда, вешаются. Слабонервным лучше этого не видеть — ведь это все не постановки, а РЕАЛЬНЫЕ случаи. Полиция, родители, учителя рассказывают, что из представляют собой такие группы и какие их участникам (преимущественно школьникам) предлагают игры. Казалось бы, молодых людей это должно отпугнуть… Однако «групп смерти» меньше не становится, и вступают в них все более молодые.

Для тех, кто еще не знает, что представляют собой такие вот интернет-сообщества со смертельным исходом, коротко расскажем.

…Пару лет назад на просторах русского Интернета появилась игра — сразу через разные социальные сети, но в группах с похожими названиями. Кто именно ее создал, толком неизвестно. Недавно задержали лишь одного из администраторов названной соцгруппы — Филиппа БУДЕЙКИНА по прозвищу Лис. Он теперь в питерском СИЗО, сидит по обвинению в доведении до самоубийства несовершеннолетних.

В России эта игра быстро стала сверхпопулярной, а с некоторых пор перекочевала и в Западную Европу, по пути унеся жизнь детей из Латвии и Болгарии.

Группы, в которых пропагандируется эстетика смерти, то закрываются (из-за пристального внимания со стороны полиции), то появляются вновь, но уже под другими названиями.

В одной из таких групп состояла Рина ПАЛЕНКОВА (она же Рената КАМБОЛИНА — 16-летняя студентка колледжа из Уссурийска), о которой в Интернете известно многим. 23 ноября 2015 года на сайтах появились шокирующие фотографии бросившейся под поезд Рины. Перед самоубийством девушка сделала селфи на фоне проезжающего поезда и выложила это на страницу. Потом она, дождавшись, когда приблизился другой поезд, положила голову на рельсы… Жуть, конечно, но ее смерть стала популярной. И вскоре в России несколько подростков совершили аналогичные самоубийства, выкладывая в социальные сети фото и видео.

Есть все основания утверждать, что через «группы смерти» в соцсетях молодых людей подтолкнули к суициду, предложив им «поиграть»…

Как обработать неокрепшее создание

По правилам игры будущий самоубийца («человек, который распоряжается своей жизнью и судьбой только сам, а не родители и не остальное общество» — так говорят молодым людям) должен выполнить несколько заданий, которые он получает в Интернете через «куратора». Самое обычное задание: вырезать лезвием на руке изображение, сфотографировать и прислать в чат той или иной группы из социальной сети. Потом «куратор» назначает время, когда можно получить новое задание. Оно может быть следующим. Надо не очень глубоко порезать вены: чтобы кровь выступила на коже, но вы не умерли (однако были бы максимально близки к тому, чтобы сделать последний шаг: ведь надавить лезвием чуть сильнее — это так просто!).

Психологи, которые внимательно анализируют задания (их до печального финала игры бывает обычно 50), показывают, как именно происходит обработка неокрепшего создания подростка. Кстати, цифра 50 не случайна. Есть культовая в узких кругах книга «50 дней до моего самоубийства» Стейса КРАМЕРА.

Время, когда выдаются задания («Разбуди меня в 4.20»), для обычного человека крайне утомительное, чтобы просыпаться. Его еще называют временем самого глубокого сна. Если ребенок не сова, то встать в промежутке с 4.00 до 5.00 особенно сложно. Но в этом-то все дело! Если уж человек (которому, кстати, утром в школу) совершил такой «подвиг» — значит, уже повелся, заинтересовался игрой — и втянулся. Потом он пребывает в подавленном состоянии, и таким подростком элементарно управлять.

Далее определили места, где игра пользуется особенной популярностью. Это или депрессивные регионы, или, наоборот, мегаполисы, где жизнь предельно жесткая и чтобы пробиться куда-то, необходимо прилагать массу сил и иметь немалые возможности. А в «группах смерти» человека убеждают, что у него просто нет шансов куда-то выбиться. В этих группах «в стиле» популяризируется все: и самые мрачные виртуальные игры, и давящая на психику музыка.

Лет десять назад, еще до того как появились эти опасные игры, многих уже активно затягивали в Интернете в разные странные группы «по интересам» и даже предлагали за скромную плату выполнять определенные услуги. Корреспондент «СУББОТЫ» был тому свидетелем. Мой давний знакомый Андрей однажды рассказал, что ему за «пару штук» предложили написать музыку для одной интерактивной игры. Ваш автор видел ее. Жуть!

По сюжету этой игры умершая девочка (она выбросилась из окна) ходила по черно-белому лесу и собирала в корзинку сдохших птиц (чем больше найдешь — тем больше получишь очков). Ходила она медленно, картинка на экране была преимущественно четырех цветов: мутно-белый, серый, черный и кроваво-красный. А музыка звучала такая, что и у совершенно здорового и взрослого человека крышу снесет.

Минорные аккорды, медленный ритм, на заднем фоне — то тихий стон, то резкий крик, то звук капающей воды, то словно стеклом по железу проводят. И вы не поверите, у такой игры были сотни тысяч участников на всех просторах русского Интернета!

Так постепенно унавоживалась почва. Спустя некоторое время эти группы «по интересам» стали называться, как вы догадались, «группами смерти». И игры там стали уже другими — перешли в реальность.

Клубы самоубийц: эхо из прошлого

В середине нулевых прозвучала страшная новость. С крыши 16-этажного дома на аллее Котельникова в Санкт-Петербурге прыгнули два молодых человека — Ольга и Евгений. Тела погибших были скреплены кожаными наручниками. А потом нашли их дневник.

Ольга и Евгений познакомились на одном из интернет-сайтов, посвященных суициду. На этих сайтах публиковались способы совершения самоубийства, описания «удачных» и «неудачных» случаев. Есть форумы, своеобразные виртуальные круглые столы, где люди обсуждают друг с другом разные виды суицида. Таких полно в Интернете.

Но «группы смерти» пришли в виртуальным мир из реального. Новое — хорошо забытое (и даже не забытое!) старое. Самый известный в мире клуб самоубийц был описан в одноименном романе Роберта Льюиса СТИВЕНСОНА (вспомните советский фильм «Приключения принца Флоризеля»). Он, как и многие классики XIX века, основывал свои романы на реальных событиях.

Некоторые из них в самом деле ставили своей целью коллективное самоубийство или сведение счетов с жизнью единолично, другие же были просто сборищем богемы, ведущей щекочущие нервы разговоры о смерти. Однако основная идея, ради которой и собираются вместе потенциальные самоубийцы, — это совместное преодоление страха перед смертью, доказательство того, что смерть прекраснее жизни. И такие же идеи сегодня продвигаются в «группах смерти» в социальных сетях.

Полиция просит не беспокоиться…

В Латвии переполох из-за «групп смерти» начался с того, что недавно двое подростков — парень и девушка — взялись за руки и спрыгнули с крыши заброшенного здания завода «Радиотехника». Они выжили, их доставили в психиатрическое отделение Восточной больницы. Полиция и родители стали проводить расследование. Оказалось, молодые люди состояли в «группе смерти» и их втянули в жуткую игру. А парень вроде как дошел в игре до 50-го уровня — и получил последнее задание (точнее — испытание)…

Госполиция с начала года получила около 20(!) заявлений о возможном влиянии на детей «игр смерти». Но днях вот одна девочка в Иманте из окна выскочила; говорят, на ее руке был вырезан лезвием говорящий символ.

Латвийские оперативники даже сами попытались стать участниками игры, чтобы потом выйти на ее ведущих. Они под видом подростков регистрировались в суицидальных сообществах, даже выполняли задания «кураторов». А потом… Парадокс, но, в отличие от российских следователей, латвийские не нашли в «группах смерти» ничего «очень опасного». Вот оно как! В пресс-службе Госполиции сообщили СМИ:

— Мы проверили информацию о подростковой игре в соцсетях. У родителей нет причин для беспокойства, что эти группы организованы для поощрения нанесения телесных повреждений. В разных группах мы обнаружили одних и тех же подростков, которые обменивались информацией. Они друг друга подначивают, иногда угрожают. Но это дети участвуют в игре ради шутки, по ошибке или по глупости…

Для галочки полиция все же посоветовала родителям «быть настороже» и «следить за активностью своих детей в Интернете», а если заметят странности — немедленно сообщать в полицию или инспекцию по защите прав детей.

В самой инспекции говорят: за последние пару недель на телефон доверия для детей и подростков 116111 поступали звонки, связанные с опасным явлением в соцсетях. Звонят и взрослые, и дети в возрасте от 10 до 13 лет. Представитель инспекции по защите прав детей Даце АКЕ сказала:

— Звонят обычно не те, кто вовлечен в эти игры, а те, кто заметил, что их друг или знакомый стал как-то странно себя вести, у него появляются другие привычки, странные порезы на теле, он начал как-то иначе реагировать на происходящее в окружающем мире… Обращайте особенное внимание: не появились ли на теле вашего ребенка странные шрамы, рисунки: киты, ножи, бабочки. Именно подобные рисунки являются символом многих закрытых интернет-сообществ, подталкивающих своих участников к самоубийству…

Интернет молодеет — жертвы тоже

Профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени Ломоносова Галина СОЛДАТОВА говорит, что волна самоубийств вскоре может накрыть и совсем уж детей, поскольку Интернет уверенно молодеет и посетителями социальных сетей становятся даже первоклашки (хотя, например, в Facebook и «ВКонтакте» якобы позволено регистрироваться только с 14 лет). Ее предупреждения легко найти в Интернете.

— Треть детей проводят в Сети восемь часов в день, причем бесконтрольно, — говорит Галина Солдатова. — В России и странах бывшего СССР, как, например, в Латвии, массово пользоваться Интернетом стали примерно на год-два позже, чем в Западной Европе, и на пять позже, чем в США. И, конечно, дело не только в том, что все понакупили гаджетов. Интернет — масса возможностей, и наши дети не отстают от взрослых в желании их осваивать. Но если уж взрослые путаются в сетях, а потом часто идут ко дну, то что говорить о детях, которым исключительно легко запудрить мозги!

Как правило, сценарий один и тот же: вначале родители покупают планшеты с благими намерениями — чтобы обучать и развивать ребенка. Но очень быстро планшет начинает выполнять только развлекающую функцию, а затем и вовсе превращается в цифровую няню. То есть родители обращаются к нему всякий раз, когда нужно, чтобы ребенок не мешал им заниматься своими делами.

А мобильный Интернет наиболее бесконтролен, дети могут находиться в Сети до бесконечности. И, главное, в какой сети? Кто даст гарантию, что ваш ребенок уже не стал участником очередной «группы смерти»? Никто!

Им недодали любви…

В свою очередь, известный латвийский психолог Глеб СМИРНОВ рассказал «СУББОТЕ» следующее:

— Вытащить молодого человека и даже ребенка из этих жутких «групп смерти» (которые, к слову, пострашнее многих сект), создающихся и администрирующихся исключительно продвинутыми манипуляторами, очень непросто.

Уже затаскали определение «потерянное поколение» — о нынешних молодых людях. Но потерянное из-за чего? Точнее, по вине кого? По вине родителей. В этом мире ребенок не находит родительского тепла; особенно тяжело, когда в семье нет отца: мама все время занята работой, и ребенок со всеми своими разорванными чувствами и бесконечными депрессиями уходит в виртуальный мир. И там молодого человека довольно быстро подбирают.

Ребенок пытается познать мир и жизнь — пусть даже став участником «группы смерти». Еще бы, ведь ему предлагают преодолеть самый сильный страх — смерти. Это вначале. А потом… Кукловоды по ту сторону экрана профессиональные. Не случайно молодые люди, ставшие участниками «групп смерти», не выходят из них и продолжают выполнять различные задания, поскольку сильно напуганы.

Когда молодой человек уже догадывается, что он явно погорячился, вступив в виртуальный клуб самоубийц, и пытается покинуть его, в ход идет запугивание. Многие сведения о ребенке открыты, включая всю переписку, когда и с кем он общается в социальной сети; часто известны и адрес, и данные о родителях. Прямым текстом звучит: не станешь выполнять задания игры — лишишься родителей. Понятно, что никто никого не лишится, но на ребенка такие угрозы действуют на все сто процентов.

Кому эти все «группы смерти» выгодны? Можно к этому относиться как угодно, но сегодня в мире все больше людей верит в глобальную программу депопуляции и слышало о «золотом миллиарде», о «мировом правительстве», которое в том числе регулирует население Земли. Причем если раньше к этому относились как к очередной теории заговора, то теперь даже отчаянные скептики это воспринимают всерьез. И я уверен: закроют очередную «группу смерти» — появится что-то еще… А кто попадет в эту группу? Может, ваш ребенок, может, соседский, но однозначно тот, кому не хватает любви и внимания в реальном мире. Задумайтесь об этом!