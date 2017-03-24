Правда о мохнатых страдальцах в цирке — устами знающего человека

Я, автор этих строк, впервые оказалась в цирковом закулисье в 19 лет. И с того времени регулярно там бываю; случались периоды в жизни, когда неделями оттуда не вылезала. Знакомству с Лолитой ЛИПИНСКОЙ, бывшим директором Рижского цирка, четверть века, не меньше. И когда мы говорим о цирковых проблемах, это разговор по существу.

Дана ВИТТ

Обе мы — и она, и я — знаем известных дрессировщиков, знаем их манеру работы, и какие драмы с трагедиями случаются за кулисами, тоже помним, какие характеры сталкиваются, как порой решаются проблемы — не на экране в сериале видели.

Итак, поговорим о цирковых животных.

Для того чтобы живность всегда была покормлена и обихожена, берут на работу человека, не всегда специально обученного, и это лотерея.

Может возникнуть многолетнее прекрасное сотрудничество между дрессировщиком и служащим по уходу за животными. А могут возникнуть и конфликты — как правило, на финансовой основе. Работа в цирке — не от 9.00 до 17.00, это приличная физическая нагрузка и очень скромные бытовые условия. Часто служащий ночует в цирке, в какой-нибудь каморке возле конюшни или слонятника. Иначе нельзя: ночью, в тишине, животных может испугать каждый сомнительный шорох, а слон в панике — стихийное бедствие.

Так вот, в доброе старое время поругается дрессировщик со служащим, назавтра помирится, и вскоре оба забудут о склоке. А в недоброе нынешнее время служащий тут же вопит на все социальные сети: караул, изверг меня обидел! И перечисляет все грехи изверга, включая дурное обхождение с животными. Если сидеть со смартфоном наготове, то можно подстеречь миг, когда дрессировщик замахивается на зверя палкой. И вывесить картинку в своем блоге.

Блогосфера в восторге: страсти кипят, несчастного жалеют, злодея клянут, причем совершенно безнаказанно. Через два дня блогосфера найдет новую игрушку: чью-то фотосессию без штанов, очередной перл сумасбродного политика — и будет точно так же кипеть и булькать. Но найдутся люди, которые, начитавшись кошмаров, честно встанут в пикете с плакатами и потребуют запретить эксплуатацию зверей в цирке.

— Почему добрая половина этих ужасающих историй — вранье?

— У тебя есть кольцо с бриллиантом в пять каратов? — спросила Лолита.

— Нет, конечно. Не по карману.

— А если бы оно было по карману — ты взяла бы его туда, где могут спереть? Нет? Животное, особенно экзотическое, можно сравнить с таким бриллиантом. Как правило, в него вложены огромные деньги.

Во-первых, при покупке — а покупают совсем кроху, чтобы она выросла чуть ли не на руках у дрессировщика.

Во-вторых, зверя растят почти как ребенка: тут и оплата хороших врачей, и лекарства, и сбалансированный корм. Какой дурак станет бить животное, сокращая срок его службы? Экономика простая: дрессированный лев или тигр должен как можно дольше оставаться в строю, поэтому о нем заботятся. Особенно за границей.

— А как именно?

— Рижский цирк старый, его еще Альберт Саламонский в позапрошлом веке построил, и условия для содержания крупных животных тут не самые лучшие. Но если бы вдруг нашелся меценат-миллиардер, можно было бы перестроить здание в соответствии хотя бы с теми требованиями, что в Германии.

Там приезжает в город шапито — и городские власти контролируют, сколько квадратных метров выделено каждому животному. Есть правила нарушишь — не дадут работать.

— Хотелось бы, чтобы наши власти пересмотрели опрометчивое решение о запрете выступлений с хищниками. Цирк, где нет животных, обречен на финансовый крах. Да и какие это хищники? Вот дрессировщик Владимир Шевченко — он может во время представления поцеловать тигрицу в морду.

— Так это тигрица. Целоваться с медведем никто не рискнул бы. Цирковые тигры, львы, пантеры — они потомственные артисты, их прадедушки с прабабушками на манеже выступали. У них уже психика домашних животных. По меньшей мере 30 лет в цирк не попадают тигрята и львята прямиком из лесов и джунглей. Кто это позволил бы? Ведь они в дикой природе чуть ли не все сосчитаны — и на вес золота. Их берегут, защищают от браконьеров. Цирковые звери рождены в зоопарках, в цирках, в питомниках…

— Хотя и домашнее животное может разозлиться — обычный кот в ярости много бед натворит…

— Но когда звериные правозащитники стали собирать случаи агрессии хищников в цирке, то за 20 лет набрали 11 штук. Да кирпич с крыши чаще падает! А вот мишки в неволе не рождаются. Чтобы медведица принесла медвежат, ей нужно жить в лесу, там встретить своего медведя, лечь в зимнюю спячку, в берлоге родить малышей. Цирковые медведи обходятся без спячки.

Поэтому дрессировщики покупают медвежат, когда охотники или лесники находят в лесу осиротевших малышей: браконьеры убили маму-медведицу и не побеспокоились о ее потомстве. То есть медведи, даже дрессированные, — дикие животные. И то дрессировщик смотрит, как маленький мишка себя ведет. Ему нужен спокойный, даже флегматичный. А слишком бойкий не годится: вырастет зверюга с характером.

К тому же когда медведь входит в подростковый возраст и у него начинают играть гормоны, он чаще всего уже не артист, и его отдают в зоопарк. Так что покладистый медвежонок может попасть в цирк, а сердитого могут выходить и отправить в заповедник. Но лично я против того, чтобы медведи из леса попадали в цирк. Если в странах, где водятся медведи, ликвидировать браконьерство, и на манеже мишек больше не будет.

— Однако медведь традиционно цирковой зверь. Еще скоморохи водили по ярмаркам плясовых медведей…

— С вырванными клыками, ослепленных, с кольцом в носу, причинявшим страшную боль. Пусть это останется в прошлом!

— Но ведь и косолапые привязываются к своим людям. Один наш с тобой знакомый дрессировщик вместе с группой артистов поехал на халтуру куда-то в богатый особняк за сотню километров от Риги. Он взял с собой медведя. После выступления артистов хорошо угостили, и отправились они в Ригу.

Задача была в цирковом дворе выгрузить реквизит, отвести медведя в клетку и разойтись по гостиничным номерам. Дрессировщик с мишкой ехал на заднем сиденье автобуса и после хорошего угощения заснул. Коллеги хотели было его растолкать — какое там! Мишка держит его в охапке, никого к нему не подпускает, рычит. Часа два он так своего человека охранял — пока тот сам не проснулся.

— И тигры привязываются к своему человеку. О том, как охранял и защищал свою дрессировщицу Маргариту Назарову ее любимец Пурш, ходят легенды. Жаль, если наши дети и внуки увидят союз человека и огромного хищника только на экране телевизора…