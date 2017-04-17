Внимание, опыт: как ухаживать за стареющими родителями

Аппетит приходит с возрастом. В компании с бессонницей хорошо поесть ночью. Да и днем хорошо. Еда доставляет особенное — доступное — удовольствие. И вдруг кусок в горло не лезет. Есть больно, еда вызывает страх. И это не безумие…

Почему пожилые люди вдруг отказываются от еды? Елена НАЙМАН, 66 лет, сестра милосердия, восемь лет работала со стариками в госпитале Питсбурга (Пенсильвания, США):

— Трудно глотать — эта жалоба может быть симптомом серьезных болезней, которые ни в коем случае нельзя запускать. Надо проверить у врача функцию глотания. Кроме болезней может наступить момент, когда человек начинает давиться любой едой. Подавился несколько раз — и появился страх глотания.

В подобных случаях в США таким людям прописывают всю еду только в виде пюре, а в жидкость добавляют загустители, чтобы получился кисель. При такой проблеме нежелательно оставлять человека один на один с едой: лучше, чтобы он ел под присмотром и с чайной ложки.

В крайних случаях врачи рекомендуют питаться аптечными коктейлями для пожилых людей. На мой вкус, эти смеси противные. В них много сахара и кукурузного сиропа, заглушающих вкус добавок. Но кому-то может и понравиться. Я следила бы за количеством потребляемого сахара. Сахар отбивает аппетит. Поэтому аптечные коктейли и соки стоит разбавлять водой в соотношении 1:1.

С возрастом меняются вкусовые рецепторы. Становится трудно различать нюансы. Кроме того, с возрастом вкусы могут резко меняться: например, всю жизнь любил манную кашу, и вдруг — глаза б не смотрели. Это может быть не каприз, а физиология.

Если старый человек отказывается от еды, для начала попробуйте разнообразить меню. При этом надо помнить, что перемолотая пюреобразная пища теряет во вкусе.

Расскажу, что делала я.

V Молочный шейк (пропорции на свой вкус): любые ягоды (свежие или замороженные), молоко, банан или два для сладости, яблоко в качестве консерванта. Такой шейк может стоять в холодильнике пару дней. А если его делать не с молоком, а с кефиром, может помочь при запорах. Готовится в блендере за пару минут. Вкус значительно лучше, чем у готовых коктейлей из банок.

V Мясная запеканка: половина фарша и половина картофельного пюре, туда же яйца. Готовится быстро, можно есть холодной. Вместо говяжьего фарша подойдет куриный (куриные котлеты намного мягче). В картофельное пюре можно размять отварную цветную капусту — вкус чуть изменится, все-таки какое-то разнообразие.

V Оладьи из кабачков. Они получаются очень мягкими, муки в них кладут мало. Специи легко заменить петрушкой, кинзой и другими травками по вкусу. Для остроты вместо черного перца, который не всем подходит, можно использовать неострую паприку или имбирь, который успокаивает желудок.

V Клетчатка тоже очень важна. Морковный суп, в который идут сладкий картофель, сельдерей, жареный лук, различные травки. Все промалывается ручным блендером прямо в кастрюле или очень хорошо прокручивается в стационарном блендере. Так же можно поступать и с другими овощными супами. Морковный получается очень нежным и сладковатым.

V Паштет из куриной грудки или печенки. Отварную или запеченную грудку прокручивают в блендере или измельчают в кухонном комбайне вместе с жареным луком и морковкой, добавляют сливочное масло, соль, сладкий перец. Куриную печенку отваривают в кипящей подсоленной воде и далее действуют как с грудкой.

V Рыбные котлеты из мягкой рыбы. Рыбу промолоть пару раз, чтобы разбить волокна, добавить яйцо, немного панировочных сухарей или вымоченную в молоке булку, снова перемолоть. Готовлю их на пару или жарю на сковороде.

V Куриное пюре с овощами. Куриную грудку нарезаю кубиками, обжариваю на среднем огне, помешивая. До этого обжариваю лук, сельдерей, натертую морковь, зеленый горошек, сладкий болгарский перец. Соединяю курицу и овощи, добавляю несколько ложек бульона или воды, тушу под крышкой пять минут, чтобы овощи и курица впитали соки друг друга. Солю, добавляю зелень, пропускаю через кухонный комбайн. Эту же заготовку можно использовать как основу для супа-пюре с курицей.

V Хороши блюда из тыквы. Это и тыквенная каша с просом, и супы, и тыква с картофельным пюре или запеченная в микроволновке. К слову, в микроволновке все готовится быстро, за минуты, особенно маленькие порции. Поэтому важно не передержать блюдо, а то продукты «расползутся».

V На десерт — творожная запеканка; она мягче сырников и готовится быстрее.

Буду очень рада, если мой опыт поможет в уходе за стареющими родителями, — заканчивает Елена…

«С возрастом вкусы могут резко меняться: например, всю жизнь любил манную кашу, и вдруг — глаза б не смотрели. Это может быть не каприз, а физиология…

Вкусненькое!

Чем побаловать бабушек-дедушек?

В Олайнском центре по уходу за пожилыми людьми и инвалидами специально для «СУББОТЫ» провели маленький социологический опрос. Женщин и мужчин попросили ответить на вопрос: какая еда для вас самая вкусная и желанная?

В опросе приняли участие 44 человека (25 женщин и 19 мужчин) в возрасте от 63 до 93 лет. Для дам самое вкусное — это сладости, потом молочные продукты и на третьем месте — неожиданно — рыба. Вкусы мужчин распределились следующим образом: мясо, молочные продукты, рыба/сладости.

Теперь вы знаете, чем побаловать бабушек и дедушек. Только без фанатизма: по европейским нормам энергетическая ценность пищи для пожилых людей должна составлять 2000-2400 ккал в сутки…

Безопасная зубная щётка

Старенькая мама не хочет чистить зубы. Говорит, что чистит, а сама избегает этой процедуры. В чем может быть проблема и как ее решить?

Марина

Отвечает стоматолог Олайнского центра здоровья Анастасия ДВОРНИКОВА:

— Одна из возможных причин — дискомфорт в ротовой полости. С возрастом замедляются все процессы, в том числе слюноотделения. Рот становится сухим. Недостаток влаги приводит к истончению кожи, ее легко поранить. Появляются микротравмы — например, трещинки в уголках рта. Зубная щетка тоже может травмировать полость рта, например, из-за дрожания рук. Раны тяжело заживают, особенно при сахарном диабете. Все это, естественно, отбивает желание чистить зубы.

Чем можно помочь? Есть специальные аэрозоли для ротовой полости: чтобы избавиться от сухости во рту, на полдня или день хватает одного пшика.

Пасту можно заменить специальным зубным порошком, который не обязательно выполаскивать. Если паста и порошок одинаково не нравятся, остается использовать хотя бы ополаскиватель для полости рта.

Замените зубную щетку специальной для пожилых людей — с ручкой в виде шарика. Такую щетку удобно держать непослушной рукой.

Старикам, как детям, скучно долго чистить зубы, они отвлекаются, забывают про время. Поставьте на зеркало песочные часы и предложите игру: пока сыплется песок — чистишь зубы. От такой игры двойная польза: и рот будет в порядке, и мама сделает мини-упражнение на концентрацию…

Страничку специально для «СУББОТЫ»

подготовила Лариса ЩЕБРЕНКО