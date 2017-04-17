Как рижанин Святослав МИХАЙЛОВ строит домики для бездомных котов и кошек

Яркие и удобные для жилья, оригинальные котобистро для приема пищи можно увидеть в любой точке столицы: от Берги до рижской Болдераи и от Яунциемса до Зиепниеккалнса в Риге. Все домики пронумерованы, отличаются дизайном и окраской, но все их объединяет заботливая рука мастера. С легкой руки Святослава в Риге появилась своя Кошачья улица.

Мария СИНИЧКИНА

Именно так — Kakkissu iela — назвал свой проект рижанин Святослав МИХАЙЛОВ — а вернее, открыл страничку в Facebook, когда понял, что в одиночку с нахлынувшими на него заказами справиться невозможно. А началось все осенью прошлого года, когда знакомые из Юрмалы попросили сделать домик для колонии бездомных котов в Булдури.

Новое жилище с просторными окошками и «комнатами» с утепленными полами и стенами сразу же приглянулось не имеющим крова над головой пушистикам. Они так устали от пронизывающих ветров, человеческого равнодушия и вечного поиска тепла и пищи… Но колонии бездомных кошек есть не только в Юрмале. В любом микрорайоне столицы такая же история.

Без помощи государства проблему не решить

— В одной только Риге порядка 100 тысяч бездомных кошек, — поделился наболевшим с «СУББОТОЙ» Святослав. — Такого нет ни в одной цивилизованной стране Европы, на которые мы часто равняемся. Ситуация запущена! Эту проблему можно решить только на государственном уровне. Это не дикие кошки! Они домашние, но были выброшены безответственными и бездушными владельцами на улицу — на произвол судьбы.

Посмотрите, что творится на конечной остановке автобуса в Берги, какая огромная колония кошек там обитает. Их привозят из дома и выкидывают в лесу! Из года в год продолжается одно и то же на огородах в Румбуле, Дарзини, Болдерае: летом люди заводят собак и кошек, а на зиму просто бросают!

Их отлов и стерилизация только частично решают проблему, все приюты в Латвии переполнены. В некоторых частных приютах время от времени разгораются скандалы: животные умирают от голода. Вентспилсский приют закрыли, в Слокском очередной скандал… Волонтеры пытаются контролировать ситуацию, но без помощи государства проблему брошенных животных не решить…

Ни одно домашнее животное не хочет по собственной воле стать бродячим, уверен Святослав. Такими их делаем мы с вами. Мы же и должны им помочь! О благополучии и развитости государства можно судить по тому, насколько в этом государстве защищены те, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно.

В Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах проблему удалось решить максимально эффективно в законодательном плане. Там введены строгие правила содержания домашних питомцев. Животные защищены законодательно благодаря огромным штрафам (до 25 тысяч евро) и ответственности владельцев — вплоть до тюремного заключения.

А у нас, считает Святослав, не мешало бы ввести лицензирование для владельцев домашних питомцев:

— Есть люди, которым в принципе нельзя брать животных, потому что они неадекватны и безответственны…

Не помешало бы и чипирование кошек и котов, но при условии, чтобы государство не делало его обдираловкой для людей. Содержание, лечение, питание животных стоит в Латвии сумасшедших денег и намного дороже, чем в других странах Европы.

Уличные коты есть в каждом дворе

— После строительства первого домика начали поступать новые предложения от знакомых и незнакомых людей, ведь уличные коты есть в каждом дворе Риги, — рассказал Святослав. — И всегда есть люди, которые кормят животных, пытаются обустроить место их обитания. «У нас во дворе старая коробка стоит, птицы кошачью еду растаскивают, хотим красивый домик поставить», — обращались ко мне на странице в Facebook, куда я выкладывал фото уже установленных домиков, писал посты про бездомных котов, пытаясь их пристроить в добрые руки.

Многие откликались, добровольно жертвовали деньги на материалы. Сначала я работал в основном один, кто-то помогал с покраской, перевозкой, сборкой-установкой. Постепенно появились единомышленники и помощники. Я юридически зарегистрировал некоммерческую организацию, которая на инициативной основе занимается решением проблемы уличных кошек, устанавливая в разных местах города утепленные и удобные для проживания и в зимних условиях, интересно выполненные с дизайнерской точки зрения кошачьи домики.

Стало проще собирать пожертвования, согласовывать установку домиков с городским самоуправлением. На улице Резекнес, 5, например, большая колония котов, мы установили там восемь домиков. В Берги поставили около десятка временных домиков, также в рижских Кенгарагсе, Зиепниеккалнсе, Иманте, Болдерае… А еще в Саулкрасты, Саласпилсе, Мадоне. Общее количество сделанных в рамках нашего проекта Kakkissu iela уже достигло 65 постоянных и 142 временных домиков!

Просто твори добро!

Каждый домик красив и уникален по-своему. В скверике у Латвийской Национальной оперы стоит двухэтажный ярко-розовый домик, выполненный в стиле Вецриги. Его, кстати, помогали строить и разукрашивать подростки с ограниченными возможностями из детского центра Ruupju beerns.

Три домика разукрасила профессиональная рижская художница, причем совершенно безвозмездно. Один из них поставили у мастерской на улице Бруниниеку, где трудятся мастер и его добровольные помощники, включая пятерых красавцев-пушистиков, нашедших здесь свой дом. Каждую субботу сюда приезжают люди разного возраста и разных профессий, чтобы внести свою лепту в благородное дело — строительство котодомиков и котобистро. Отчет о субботнике с фотографиями и словами благодарности каждую неделю выставляется в Интернете. Вот, например:

«На прошедших выходных мы снова собрались на мероприятии по постройке домиков для бездомных животных. Снова новые участники, новые знакомства, приятные впечатления и отличные результаты! Актеры, учителя, полицейские — «география» участников проекта расширяется!

Ждем желающих #ТВОРИТЬДОБРО!

В субботу и воскресенье с 12-18 двери мастерской открыты для вас.

Подари возможность выжить еще одному живому существу!»

Кстати, сам Святослав пристроил в добрые руки десяток бездомных котов, а одного даже вытащил с того света. Как-то на улице не смог пройти мимо котенка, который помирал на глазах, взял малыша домой подлечить. Да так привык к нему, что оставил Катюшку у себя, хотя дома уже жили и любимая кошка Лина, и любимая собака Чико…

V Стоимость котодомиков — от 60 до 160 евро, подробности и много другой полезной информации можно посмотреть на его странице в Интернете

www.kakisu.iela.lv

Для котов и для людей

— К сожалению, помимо отсутствия стабильного финансирования много проблем создает наше законодательство, — сетует Святослав. — Бывает, что хорошие начинания разбиваются о стенку закона. По существующим законам для того, чтобы поставить домик во дворе дома, необходимо собрать подписи половины жильцов плюс один голос. Мало просто поставить подпись — нужны персональные данные, номера документов Земельной книги, и многие жильцы отказываются давать свои личные данные…

Получается, что официально это сделать невозможно. В Риге на улице Кандавас, например, зимой коты просто замерзали. Привезли домик, но представители домоуправления попросили убрать его, так как по всем правилам не оформлены подписи. Как часто бумажка у нас важнее, чем сама жизнь!

— Может быть, назрела необходимость пересмотреть законы и подзаконные акты, — продолжает Святослав, — и приравнять бездомных животных к части экологической среды города? Может быть, не только общественным организациям на благотворительных началах решать проблему гуманизации городской среды, создавая достойные условия жизни для домашних животных, вынужденных жить на улице?

Почему в этот процесс не вовлечены городские и особенно — государственные структуры? Уличные котики, как и птицы, — часть городской среды. Сердобольные граждане подкармливают и тех, и других из своего кармана. Коробки, хибары для дворовых котов, кормушки для птиц из самых невероятных подручных средств, антисанитария… Разве это не уродует имидж нашего европейского города?

Мы специально делаем яркие котодомики, чтобы и люди, и власти увидели и поняли, каким может быть достойное отношение к бездомным животным. Наш проект и для котов, и для людей. А если учесть, что Рига на протяжении веков славилась кошками на домах, крышах, флюгерах, оригинальные котодомики могли бы дополнить традицию и стать своего рода фишкой нашего прекрасного города…

«Ни одно домашнее животное не хочет по собственной воле стать бродячим. Такими их делаем мы с вами. Мы же и должны им помочь!