Знаменитая актриса и телеведущая — о жизни на три страны, сцене, телевидении, беспартийности и рок-н-ролле

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА живет на три дома: в Москве, на Юге Франции… и в Риге. Что связывает ее с нашим городом? Чем живет и дышит знаменитая актриса сегодня? «СУББОТА» встретилась с Татьяной Вениаминовной на презентации ее книги «Я — жираф», которая проходила в рамках Международной книжной выставки.

Сказать, что Татьяна ВЕДЕНЕЕВА красива, — значит не сказать ничего. В жизни актриса выглядит еще моложе и очаровательнее, чем на экране. Больше 40 с хвостиком ей ни за что не дашь!

Злые языки, возможно, спишут это чудо на пластику и достижения современной косметологии. Но мне кажется, что причина в другом: с годами на лице у человека проступает характер. Татьяна Вениаминовна настолько же хороша собой, насколько открыта, обаятельна и приветлива.

В общении с легендарной телеведущей я ни на минуту не ощутила даже малейшего намека на звездность. За каждой фразой — искренность, доброжелательность, улыбка… Может, в этом и заключается секрет ее красоты?

Франция — Латвия — Россия

— Татьяна, многие российские звезды купили недвижимость в Латвии, чтобы получить вид на жительство, а заодно безвизовый въезд в страны в ЕС. Но у вас, похоже, несколько другая история?

— Покупая два года назад квартиру в тихом центре Риги, я меньше всего думала о виде на жительство. Он мне совершенно не нужен, так как у меня есть вид на жительство во Франции. А жилье в латвийской столице купила потому, что очень люблю ваш город. Люблю приезжать в Ригу на поезде, чтобы погулять с друзьями, пофотографировать. Даже пару раз встречала тут Новый год…

— В своем доме на Юге Франции вы тоже часто бываете? И где чувствуете себя комфортнее всего?

— Во Франции у меня квартира, там я тоже бываю довольно часто. Но постоянно живу в Москве, московский дом для меня самый обжитой и самый любимый. Мне важно, чтобы в моем личном пространстве было комфортно и уютно всем — и мне, и моим друзьям, и прочим домашним обитателям. В Москве со мной живут три собаки: два риджбека и йорк…

— Что это за порода такая — риджбек?

— Это порода, выведенная в свое время колонизаторами из диких африканских собак. С тех пор на хребте риджбеков осталась шерсть, растущая в обратную сторону, в виде идеального кинжала. Это единственные в мире собаки, которые охотятся на львов. А какие красавцы! Ярко-коричневые, гладкошерстные, грозные на вид, но добрейшие по характеру.

Я вообще считаю собак братьями по разуму. Например, моя маленькая крошка-йорк Лера де Лоренса на сто процентов понимает человеческую речь. Стоит только сказать: «Где наш бантик?» — и она начинает его искать, потому что знает: раз мы ищем бантик — значит, скоро куда-то пойдем.

А вот если я без всякого выражения, тихо-тихо скажу слово «купаться», она убежит в самую дальнюю комнату. Купаться мой йорк не любит, прячется, хотя прекрасно понимает, что все равно его поймают и отведут в ванную…

Братья по разуму

— Вы с такой теплотой рассказываете о животных… А ваша новая книга называется «Я — жираф». Почему, когда вам предложили стать одним из авторов серии AnimalsBook, вы выбрали именно это животное?

— Я считаю, что жираф — лучшее существо на планете. Это было первое животное, которое я увидела, приехав в Кению. Он самый высокий. Самый красивый. Самый дружелюбный.

Жирафы уникальны: видят дальше всех, говорят между собой на четырех языках, предупреждают друг друга об опасности. А таких длинных ресниц нет ни у кого в мире!

Я верю, что дети, которые прочтут эту книжку, станут лучше и добрее, ведь книги, в отличие от гаджетов, будят воображение.

— В фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» жирафы не снимались, но у вас был опыт общения с обезьянкой. Вы нашли взаимопонимание?

— Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» поначалу носил рабочее название Who Is Who?. В нем была сцена, когда мы с Тамарой Носовой, донной Розой д’Альвадорец, выходили из роскошного особняка и садились в авто. Я должна была держать на руках маленькую мартышку. Но вместо крохотной обезьянки привели большую, и она показала характер во всей красе.

В гримерной ассистент режиссера спросил у помощницы, позвонила ли та Александру Калягину. Девушка ответила: «Нет, не дозвонилась, сейчас позвоню», — и протянула руку к телефону, но помощник режиссера заявил: «Я сам!» — и выхватил трубку. Мартышка-самец не выдержал такого отношения к даме и прокусил помрежу сухожилие на локте: мол, не обижай девушек! Парня увезли в Склифосовского.

— Ничего себе характер! Как же вы справлялись с таким своенравным питомцем?

— После этого инцидента Тамара Носова категорически отказалась работать с обезьяной, заявив: «Пусть Таня с ней ходит!» Но, честно говоря, я тоже побаивалась. Тогда взяли мартышку поменьше, из уголка Дурова. Чтобы она меня не укусила, я все время держала в руках пакет с вишнями: мартышка набивала полные щеки и не могла открыть рот. Зато когда мы сели в автомобиль и заурчал мотор, обезьяна так испугалась, что написала мне на рукав. За пять дублей я была вся мокрая!

Теперь этот костюм хранится в музее на «Мосфильме». Не знаю, как они его отстирали…

«Ненавижу ультиматумы!»

— Возможно, я не права, но считаю, что кинематограф вас недооценил. В вашем послужном списке чуть больше десяти картин, а могли быть сотни. Например, в свое время режиссер Валерий Рубинчик предлагал вам главную роль в детективе, который снимался у нас на Рижской киностудии. Что не срослось?

— В этот момент я поступила работать на ТВ. Это сейчас можно все: актер может сниматься в кино, вести телешоу, играть в театре. А тогда мне сказали: «Выбирай, голубушка! Или кино, или увольняйся». И я осталась на телевидении.

— Однако в 90-е годы вам пришлось уволиться и с телевидения. Почему?

— Я работала в программе «Доброе утро!». На дворе стояла демократия. Мой первый сюжет про рестораны сети McDonalds имел огромный успех. А следующий сюжет я уже делала про беременных беженок из Баку, где тогда были погромы. Журналистская работа полностью захватила меня. Поэтому мое увольнение в 1993 году до сих пор представляется мне каким-то дурным сном, в который трудно поверить.

— Что же произошло?

— Я проводила отпуск с семьей в Англии, где записалась на прием к одному серьезному врачу. Но отдых заканчивался. Надо было возвращаться в Москву, а лондонское светило могло принять меня только неделей позже. Звоню руководству, прошу продлить отпуск за свой счет. В ответ категорический отказ: работать некому, или приезжай, или увольняйся.

Я ненавижу ультиматумы. Тем более что, видит бог, за 15 лет работы я ничем этого не заслужила. И меня такая обида взяла! Думаю, если я никому не нужна, зачем же держаться за место? И послала факс с заявлением об уходе по собственному желанию…

Без партбилета

— Про вас, как про любую звезду, ходит немало легенд. Говорят, вы были любимой телеведущей Леонида Брежнева. А как складываются отношения с нынешней властью?

— Никак. Я никогда не была членом никакой партии. Даже в советское время ухитрилась работать на советском телевидении, не будучи членом КПСС, что было практически за гранью фантастики.

— Неужели вас не звали? Наверное, и сейчас многие партии не против заполучить в свою команду Татьяну Веденееву?

— Почему не звали? Постоянно намекали: мол, у нас все коммунисты, а вы? Я скромно отвечала, что пока не доросла. И работала без партбилета. Мало того, я еще была первым лицом советского телевидения в Париже, Лондоне, Америке, Канаде, снималась для английского BBC в 27-серийном документальном фильме.

Моя беспартийность как-то сошла мне с рук. Ну а сейчас… Зачем мне вступать в какую-то партию? Я по жизни беспартийный человек!

— В 90-е, уйдя с телевидения, вы открыли свой бизнес — производство соусов ткемали. Он до сих пор жив?

— Да, бизнес существует и процветает. Производство находится в Болгарии. Там есть люди, которые постоянно присутствуют на месте и контролируют процесс…

— Санкции не мешают?

— Нет, потому что Болгария лишь одной ногой стоит в Европе. А вообще наши соусы продаются по всему миру — есть дистрибьютор, который поставляет их даже в США.

Одно время мы торговали в Лондоне, в сети магазинов, которые продают оригинальные продукты в подарочной упаковке: икру, шампанское, вино, конфеты… Делали деревянные коробки с прозрачной крышкой, через которую были видны наши соусы. Но потом поняли: это невыгодно, вся прибыль уходила на доставку и упаковку, а объемы продаж были невелики. Для того чтобы их увеличить, требовалась мощная реклама. Зато в России наши соусы самые известные…

Россия — это навсегда

— У вас не возникало желания навсегда уехать из страны?

— Никогда! Хотя таких возможностей было море. В конце 80-х я целый год проработала в Японии — вела программу по изучению русского языка. И весь этот год мне безумно хотелось домой! Но так получилось, что я уехала из Советского Союза, а вернулась в совершенно другую страну.

Нынешней осенью я побывала в Китае. Там на Первом канале сейчас пытаются сделать похожую русскую программу. Мы с Андреем Малаховым сидели в жюри и оценивали, как китайские команды соревнуются в пародиях на русские фильмы, в частности на «Иронию судьбы». Это очень забавно, интересно… Но когда ты возвращаешься домой из чужой страны после долгого отсутствия, идешь по улице и слышишь, что вокруг все говорят на твоем родном языке, — вы не представляете, какое это счастье!

— Ну почему же? Мы, жители Латвии, как раз очень хорошо это представляем…

— Знаете, когда я приезжаю в Латвию, у меня нет никаких языковых проблем. В Риге я всем говорю: «Здравствуйте!» — и все мне отвечают по-русски. Хотя, конечно, если находишься в другой стране, лучше здороваться на языке местных жителей. Для меня в этом нет сложности: я сносно говорю и по-французски, и по-английски. Но где бы я ни находилась, меня тянет в Россию.

— Ваш сын Дмитрий получил образование в Англии. Он остался жить там или вернулся домой?

— Дима жил в Англии с 11 лет, учился в boarding school, потому что я очень много работала. Большинство мам живут рядом с такими школами и забирают детей каждые выходные, а мы навещали Диму раз в два месяца. Наверное, постоянное отсутствие семьи сыграло свою роль. Поэтому, окончив вуз в Лондоне, он не захотел жить в Англии, а вернулся в Москву.

Сейчас Дима работает с Google — придумывает приложения к телефонам системы Android. Например, вы что-то нафотографировали, начали чистить и случайно стерли не ту фотографию. Но если у вас стоит это приложение, вы можете ее легко вернуть…

Рок-н-ролл на закате

— Как вы оцениваете то, что происходит на современном телевидении?

— Я не смотрю телевизор. Современное телевидение технически очень интересно. Там много красивых вещей. Но образовательных программ, которые дают пищу для ума, мало. Поэтому я живу в Интернете, театре, часто бываю в консерватории и Зале имени Чайковского — как минимум два раза в месяц, читаю книги.

— Какие книги вам нравятся?

— В последнее время художественную литературу я читаю мало. В основном публицистику, мнения людей на разные темы. Сейчас все вытесняется Facebook. В моей ленте много друзей, точкой зрения которых я дорожу.

Например, не так давно все бурно обсуждали выборы в Америке. Есть такой журналист Михаил Таратута, который долгие годы делал репортажи из США и знает эту страну как свои пять пальцев. Когда я заходила на его ленту в ФБ, то сразу понимала, что происходит в этой стране с позиции человека, которому я доверяю, — мне не требовались никакой телевизор и никакие политологи.

— Чем вы сегодня занимаетесь?

— Играю в театре «Школа современной пьесы». У нас был прекрасный спектакль «Последний ацтек» по пьесе Виктора Шендеровича. Я играла там с Альбертом Филозовым. Но год назад Альберт ушел из жизни, и мы до сих пор не можем найти ему замену.

Сейчас репетирую с Александром Овчинниковым пьесу Михаила Хейфеца «Рок-н-ролл на закате». Это спектакль для двоих, про любовь взрослых людей. Молодой режиссер, только что окончившая ВГИК, такого там накрутила! Мы и танцуем, и поем — буквально на износ! Я даже была рада ненадолго удрать в Ригу, чтобы отдохнуть от репетиций: все дается тяжело, но очень интересно. Как будто еще одну жизнь проживаешь.

А недавно мне предложили сыграть в одном спектакле с вашим Иваром Калныньшем. Посмотрим, что из этого получится…

Секрет красоты

— Читательницы не простят мне, если я не спрошу о секрете вашей красоты и молодости. В чем он заключается?

— Я веду более-менее здоровый образ жизни. Сплю не меньше восьми часов в комнате, в которой выключены батареи, независимо от того, какой мороз за окном.

Придерживаюсь раздельного питания. Мяса не ем, только рыбу.

Занимаюсь специальной зарядкой. Этим движениям, похожим на йогу, меня в свое время научили в театральном институте. Так по привычке всю жизнь их и делаю под красивую музыку. Если не успеваю утром — могу и на ночь. Считаю, что когда есть желание, тогда и надо заниматься.

— Что еще важно?

— Чтобы хорошо выглядеть, нужен стимул. На любую работу можно прийти красивой. Даже если вы трудитесь няней или уборщицей.

Есть такой анекдот. «Моя жена пришла к врачу, жаловалась на здоровье. Он вылечил ее за один раз!» — «Что же он сказал?» — «Он сказал: все ваши болезни от возраста, мадам!» В этой шутке есть доля правды: женщина должна не хотеть стариться и отодвигать возраст всеми доступными методами…