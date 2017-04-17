В австралийском Сиднее все приезжие. Но на плохую жизнь никто не жалуется…

Нынешней зимой я полетела в Австралию — проведать родных. В Сиднее я прожила без малого три месяца. Сидней — это, конечно, далеко не весь материк, но некоторые особенности быта австралийцев бросились в глаза — по контрасту с родной Латвией.

Наталья СЕВИДОВА

специально для «СУББОТЫ»

Прилетела в Сидней я в разгар весны — в середине ноября. Сезон цветения, одуряющих ароматов, птичьего гомона… и подготовки к Рождеству. В городе уже всюду стояли наряженные елки, а в витринах магазинов — гномики с мешками подарков, северные олени и Санта-Клаусы. А Пасху здесь будут отмечать осенью.

…Место ворон в Австралии занимают белые попугаи. Летают стаями и орут точно такими же противными голосами. А вот самих ворон в Австралии нет. Зато есть вОроны. А вместо голубей — ибисы размером с индюков, но на длинных ногах; в парках караулят оброненные куски. Еще полно шебутных сорок и всякой пестрой яркой мелочи.

Наш кот Барсик внимательно следит за этой суетой с балкона. Иногда птицы шмыгают в нахальной близости от его носа. Одна спикировала на него с таким устрашающим звуком, что я выскочила из кухни в ужасе: что за железяка упала на лоджию? А в темноте на охоту вылетают летучие мыши и носятся прямо над жилыми массивами.

Всё, что ползает, летает и плавает

Это, увы, не только птицы. Жуки и тараканы внушительных размеров тоже порой пробираются в жилища. Правда, эти непрошеные гости совершенно безобидны. Зато в Музее Австралии можно познакомиться с богатым миром пауков, в том числе ядовитых. Там они бегают прямо под ногами — под стеклянным полом. Пусть и лазерные, но практически реальные. И будто бы все обитают на пятом континенте. Я, правда, за стенами музея ни одного не видела. И как свидетельствует статистика, число бедолаг, укушенных ядовитыми особями, ничтожно.

Сильно преувеличены и слухи про кровожадных акул в прибрежных водах Австралии. За каждой бухтой, где могут произойти встречи с хищницами, сверху присматривают с вертолетов, в случае опасности извещают спасательные службы — и те выгоняют пловцов и серферов из опасной зоны.

Страна кенгуру

На Зеленом континенте этих здоровых прыгунов 57 миллионов — в 2,5 раза больше, чем людей. И они являются постоянной причиной ДТП на загородных шоссе. Но вот честно: я видела только одного — чучело в Музее Австралии. Зато в парке дикой природы в Западном Сиднее удалось погладить мини-версию кенгуру — валлаби. Они спокойно берут сено из рук посетителей. А на воле из-за доверчивости часто становятся жертвами завезенных на материк хищников.

Кошки, которые не гуляют сами по себе

На улицах Сиднея я не видела ни одной мурки. Дело в том, что кошек, как и кроликов, импортировали на пятый континент европейские колонисты 200 лет назад. А каждая бездомная кошка — это все-таки хищник. За год она съедает в среднем, как подсчитали экологи, около 36 птиц и свыше 200 мелких млекопитающих. Поэтому бесхозных котов в Австралии отлавливают и либо пристраивают в приюты, либо усыпляют.

Домашних питомцев хозяева могут выгуливать, но только на поводке. А если кота выпускают в частный сад, хозяин обязан надеть на животное колокольчик, чтобы птички издалека слышали приближение хищника.

Добрый как… собака

Зато у собак в Сиднее жизнь привольная. Но и собаки здесь другие. В Риге пес без намордника — потенциальная угроза. Австралийские же псы не облаивают собратьев, велосипедистов и, упаси боже, прохожих и дают себя тискать незнакомым детям. А все почему? В Австралии все щенки проходят тест на агрессию — нервных сразу отбраковывают. Своих псов владельцы обязаны стерилизовать, если те не предназначены для разведения. За нарушение правил — штраф и повышенный налог.

В среднем австралийцы тратят на каждого питомца 1500 австралийских долларов в год: регистрация, стерилизация, корм, ветпомощь… Последняя настолько дорогая, что люди покупают собачьи медстраховки по 250-500 долларов. Но бешеные расходы не останавливают — собак в Сиднее… как собак нерезаных.

Впрочем, ну что это я все о животном мире. Давайте и о людях.

Коренные австралийцы

Это аборигены. Их встретишь в самых бойких туристических местах. Сидят в боевой раскраске и дуют в свои «дудуки», но с усилителями и под ударные из динамика. Этнозаписи есть и на дисках — подходи и бери за 10 долларов.

Но туземцев при деле — единицы. Большинство не напрягаются. Правительство полностью оплачивает им жилье, медицинскую помощь, платит социальные пособия, дает квоты на бесплатное обучение в высшей школе (куда, впрочем, идут единицы). При такой халяве кто работать будет?

Бывшие бушмены, охотники и собиратели, теперь сидят весь день у телевизора, пьют пиво, поглощают чипсы и фаст-фуд, отчего у многих сахарный диабет и больные почки. Регулярно напиваются в стельку (устойчивости к алкоголю у них нет), калечат друг друга в драках.

Бывшая рижанка, врач-терапевт Светлана, которая летает из Мельбурна в аборигенский поселок в окрестностях Дарвина лечить болящих, рассказывает:

— Они как дети: любят внимание. Если на приеме врач уткнулся в компьютер, такой пациент просто встает и уходит не прощаясь. Наивно хитрят. Приходит аборигенка на прием, говорит, что ядовитая змея ее укусила. Вызываем вертолет, везем в клинику в Дарвин. А там пациентка тут же сбегает и напивается в хлам. Ну просто надоела ей деревня — захотелось в городе культурно отдохнуть…

Кстати, в аборигенских общинах все общее. Заработал что-то — раздели на всех. Смысл стараться? Лучше сидеть на пособии.

Оззи — это звучит гордо

К коренным себя причисляют и белые австралийцы, предки которых приехали на континент несколько поколений назад. Возможно, даже с первыми поселенцами — британскими каторжанами и их охранниками. В быту белые австралийцы называют себя оззи (Aussie) — сокращенное от англ. «Australians».

В современных оззи нет ничего брутального от тех уголовников, которых 200 лет назад бросили здесь на произвол судьбы, и еще меньше — от искателей приключений, хлынувших на континент во времена золотой лихорадки. Ну разве что они унаследовали стать первопроходцев.

Оззи рослые, крепкие ребята. Но при этом добродушные и законопослушные. Не парься, будь счастлив — вот стиль жизни австралийцев. На первом плане для них — семья, друзья, досуг, спорт, тусовки. Выходные начинаются вечером пятницу. В пабах стоит возбужденный ор — все говорят одновременно, перекрикивая соседние компании.

На уик-энд — повальный выезд на природу. Накрывается поляна, из багажников выгружаются ящики минералки, пива, разжигаются мангалы. Полчаса шумных игр с детишками — и за еду. Запах жареных сарделек струится над парками. Если правильный ветер и хорошая волна — молодежь встает на серфборды. Пенсионеры с клюшками с утра на гольф-полях. Нет, ну правда глупо убивать жизнь на службе в стране, где 14 тысяч километров береговой линии и бОльшая ее часть — песчаные пляжи!

Но вот что для меня загадка: каким образом при всеобщем расслабоне и пофигизме здесь все везде отлично функционирует?

Не стоит недооценивать оззи. Они делают вид, будто им ни до чего нет дела. Но кто еще смог устроить себе такую приятную жизнь?

Кент ХАНТ. «Эти странные австралийцы»

Город с раскосыми очами

Жить белые австралийцы предпочитают в собственных одно-двухэтажных коттеджах, больше, впрочем, похожих на наши домики в садовых кооперативах. А вот многоэтажные жилые комплексы заселяют мигранты. В основном азиаты. Из-за них цены на недвижимость в Сиднее за последние десять выросли в пять раз! Но, в отличие от Европы, в Австралию переселяются в основном люди либо с образованием, либо с деньгами. Три океана, строгий визовый режим и очень дорогая жизнь — лучший заслон от нищих мусульманских беженцев.

Вода, вода, кругом вода…

Если смотреть на карту, то Сиднейский залив похож на кляксу с многочисленными брызгами. Океан переходит в залив, залив в бухты. А если не бухта, так устье реки или озеро. В общем, куда ни плюнь — попадешь в воду. Но лучше не плевать — вода здесь чистая даже у причалов. По водной глади скользят белоснежные яхты, режут волну катера и океанские лайнеры…

Грузовые порты, угольные склады, хранилища мазута власти последовательно переносят с побережья в индустриальную часть города. А прибрежную полосу превращают в сплошную благоустроенную зону отдыха. Одних только пляжей в Сиднее более 70, а еще десятки парков, лесопарков, заказников с живописными променадами, пешеходными тропами, обзорными площадками и беседками для пикников.

На превращение Сиднея в город-сад правительство и городские власти денег не жалеют. Да и вся инфраструктура города со скалистым рельефом не чета нашей: тоннели, эстакады, виадуки, спуски с лифтами и эскалаторами; плюс разветвленная сеть городской железной дороги (местами она идет под землей). При том что в 5-миллионном Сиднее почти на каждую семью приходится два автомобиля, больше пяти минут в дорожных пробках в час пик мне стоять не довелось…

Фиш-маркет — это круто!

— Скажите, это склад? Тот самый?

— Да.

— Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно.

— Что вам?

— Вот это я могу… вот это что?

— Сколько?

— Одну можно?

— Сколько?

— Полторы.

— Дальше.

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ. «На складе»

Sydney Fish Market считается крупнейшим в мире после токийского. «А это что?! А это откуда?! Это все можно есть?!» Можно, и причем прямо на месте. Выбираешь с прилавка разных рыб и гадов морских — тебе их тут же разделают, пожарят, положат в коробочку, дадут палочки — и садись за столик тут же в павильоне или на открытом воздухе у воды. Но уж там будь начеку: мы зазевались, и две чайки сперли у нас со стола половину сашими.

Если на московских рынках заправляют кавказцы, то на Сиднейском рыбном рынке — исключительно азиаты. Тайцы? Китайцы? Японцы? Да кто ж их разберет…

Ну а что до цен… Обед на троих (10 ломтиков сашими, четыре порции разной жареной рыбы, порция запеченного лобстера, три шашлычка из креветок) обошелся нам в 100 AUD (70 евро). Ну еще платная парковка — 18 AUD (12 евро).

Наши

Есть ли в Сиднее латвийцы? Есть. Знакомьтесь: Лана АНДЕРСОН. В Риге ее помнят как Светлану СОЛОВЬЕВУ. Заядлая путешественница, писала интересные путевые репортажи в газете «СМ-Сегодня». (А недавно материал о ее жизни в Австралии был в «СУББОТЕ». — Ред.)

Но по профессии Светлана врач. 17 лет назад Света вышла замуж за австралийца и улетела на край света. Здесь сдала экзамен по английскому, подтвердила медицинский сертификат и работает семейным врачом. Снимает дом в Мельбурне рядом с пляжем. У мужа, строителя, собственный дом в Сиднее.

Света приехала на нашу встречу на огромном джипе с рамой на капоте — на рабочей лошадке супруга. А в Мельбурне у нее в гараже новенький «мерседес». Света ездит на медицинские конференции, отдыхает на Гавайях и Фиджи и помогает маме, оставшейся в Риге. Короче, все у нашей австралийки в шоколаде. И по Латвии, заверила она, давно не скучает…

А у них так…

Вот некоторые вроде бы несущественные детали, которые сильно отличают австралийский быт от нашего. Сравнения, увы, не в пользу Латвии.

V Заходим с внуком на детскую площадку при какой-то церквушке: калитка открыта, кругом никого, стоит игрушечный пластмассовый замок, мячик волейбольный лежит, никому в голову не приходит это утащить.

V Инвалиды и престарелые люди здесь передвигаются на электроскутерах. С пандусами и подъемниками нигде нет проблем: на всех улицах есть спуски, в автобусах опускается передняя подножка, в метро, торговых центрах, ресторанах, музеях есть пандусы и лифты для колясочников.

V Во всех парках, на всех пляжах есть фонтанчики с питьевой водой, туалеты, газовые или электрические гриль-плиты для барбекю — и все это абсолютно бесплатно.

V В сиднейских супермаркетах, в отличие от наших, перед кассами нет прилавков на уровне протянутой детской ручки с вредными сладостями. Зато есть корзины с мытыми фруктами и морковкой. Детки могут бесплатно полакомиться, пока родители делают покупки.

V В каждом магазине с тобой не только поздороваются, но и широко улыбнутся. А если ты в состоянии изъясняться по-английски, еще и непринужденно поболтают.

V В Австралии не только собаки, но и их владельцы очень воспитанные: хозяева прибирают за своими питомцами — поблизости всегда найдется контейнер с биопакетами.

V В Сиднее масса бесплатных развлечений. Огромный Королевский ботанический сад на берегу залива, шесть муниципальных музеев, музыкальные и тематические фестивали под открытым небом, прекрасные игровые площадки с искусственным покрытием, детские бассейны на пляжах и батуты в парках… Когда слишком жарко, можно повести ребенка в закрытый детский центр с кондиционерами, где он просто ошалеет от количества всевозможных лазалок и прыгалок, игрушечных автомобилей и паровозов…