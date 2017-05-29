Кто может выйти на пенсию раньше, чем установлено законом?

Закон устанавливает возраст выхода на пенсию по старости — в Латвии одинаково для мужчин и женщин. В 2017 году это 63 года, и как мы знаем, к 2025 году возрастная планка поднимется до 65 лет. Но из каждого правила есть исключения, в том числе и пенсионное законодательство предусматривает возможность выйти на пенсию раньше установленного срока.

Кто может выйти на пенсию раньше установленного законом возраста? Для каких групп жителей закон предусматривает пенсионные возрастные льготы? Эти положения закона для читателей «СУББОТЫ» разъясняют специалисты министерства благосостояния…

(№1)

Раньше времени

Пенсионные льготные группы

Так какие группы жителей имеют право выйти на пенсию раньше положенного законом возраста? На пять лет раньше установленного пенсионного возраста могут выйти на заслуженный отдых, как информирует министерство благосостояния, многодетные родители — как мать, так и отец, или опекуны, которые воспитали пятерых и более детей или ребенка-инвалида (за исключением тех, кого решили родительских прав).

* Досрочный выход на пенсию возможен, если у перечисленных групп родителей страховой стаж составляет не менее 25 лет, и до достижения ребенком 18 лет будущий пенсионер:

— не менее восьми лет осуществлял уход за пятью или более детьми;

— не менее восьми лет осуществлял уход за ребенком-инвалидом, у которого была признана инвалидность в период не менее восьми лет.

До 30 июня 2017 года действительна норма переходного периода, когда женщина, которая ухаживает за пятью или более детьми до достижения ими восьми лет или ребенком-инвалидом, при наличии страхового стажа менее 30 лет, но не менее 20 лет, может затребовать льготную пенсию по старости с 61 года.

* Также закон разрешает выйти на пенсию по старости на пять лет раньше общепринятого возраста участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

* С 2017 года пенсию по старости могут запросить с 58 лет (на пять лет раньше срока) политически репрессированные лица при наличии не менее 30 лет страхового стажа…

(№2)

Особая работа

Вредные условия труда

Жители, работавшие в особых условиях, могут запросить пенсию по старости на пять лет раньше установленного законом возраста. Это потенциальные пенсионеры, которые работали до 1996 года в особо вредных и особо тяжелых условиях труда или на считающейся вредной или тяжелой работе.

Присуждая право на льготную пенсию, в данных случаях Государственное агентство социального страхования ориентируются на списки №1 и №2, утвержденные решением №1173 Совета министров СССР от 22 августа 1956 года.

Нормативы до вступления в силу закона «О государственных пенсиях» устанавливали соответствие производств, работ и профессий статусу вредных и тяжелых. Они и сейчас учитываются при рассмотрении пенсионного статуса…

(№3)

Выслуга лет

Профессии, позволяющие раньше выйти на пенсию

Пенсионное законодательство также называет ряд профессий, которые позволяют работникам не дожидаться пенсионного возраста. Право на получение пенсии по выслуге лет имеют те, кто трудятся в определенных сферах, где можно работать определенное количество лет без вреда для здоровья.

V 1 Пенсии по выслуге лет на основании положения КМ «О пенсиях по выслуге лет» назначают:

— работникам транспорта (авиации, железной дороги, общественного транспорта, морского и речного транспорта);

— творческим работникам (цирка, оперы, балета и других видов сценического искусства, деятелям искусства);

— судьям и дипломатам, а также представителям отдельных других профессий.

Источник выплаты пенсий — бюджет социального страхования. Хотя с 1 января 1999 года прекращен расчет страхового стажа, дающего право на пенсию по выслуге лет на основании «Положения о пенсиях по выслуге лет», одновременно сохраняется право на пенсию по выслуге лет за ранее отработанное время, если соблюдены прочие условия названного положения:

— по профессии, дающей право на получение пенсии по выслуге лет, до 1 января 1999 года должно быть отработано 3/4 установленного времени;

— для отдельных категорий претендентов на пенсию по выслуге лет установлен возраст, с которого можно получать пенсию по выслуге лет;

— житель больше не работает по профессии, дающей право на пенсию по выслуге лет.

* Как высчитывают пенсию по выслуге лет?

Принимают во внимание следующие факторы:

— накопленный пенсионный капитал с 1 января 1996 года до месяца назначения пенсии;

— среднюю страховую зарплату за время с 1996 года по 1999 год (включительно);

— страховой стаж до 1996 года.

V 2 Пенсию по выслуге лет на основании специальных законов начисляют следующим профессиям:

— судьям,

— прокурорам,

— дипломатам,

— должностным лицам Бюро по борьбе и предотвращению коррупции,

— работникам учреждений системы министерства внутренних дел и управления мест заключения со специальными служебными званиями,

— творческим работникам государственных и муниципальных профессиональных оркестров, хоров, концертных организаций, театров и цирка,

— должностным лицам Бюро по защите Сатверсме,

— военнослужащим.

Источник выплаты пенсий — основной бюджет государства. С 1 января 2011 года пенсии по выслуге лет (за исключением пенсий по выслуге лет должностным лицам министерства обороны и Бюро по защите Сатверсме) администрирует Государственное агентство социального страхования (VSAA).

Получить пенсию по выслуге лет можно при следующих условиях:

— на должности или по профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет, отработано установленное в законах о пенсиях по выслуге лет время;

— достигнут определенный для пенсии возраст;

— более не работает на должности или по профессии, которая дает право на пенсию по выслуге лет.

Размер пенсии по выслуге зависит от среднемесячного заработка лица и стажа выслуги.

V Знай!

Законодательство позволяет представителям некоторых профессий выйти на пенсию в 45, а то и 35 лет. Далее молодой пенсионер может работать по другой специальности или не работать вовсе — это его право. Когда наступает определенный законом общий пенсионный возраст, пенсионеру по выслуге лет вместо прежней пенсии назначается пенсия по старости.

Если рассчитанная пенсия по старости будет меньше ранее получаемой пенсии по выслуге лет, государство доплачивает разницу, чтобы пенсионер не получал пенсию меньше, чем была ранее.

За пенсией по выслуге лет надо обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA).

(!) Подробная информация — на домашней страничке министерства благосостояния:

www.lm.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА