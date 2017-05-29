Советы нашего эксперта по путешествиям Инги ПАВЛОВОЙ

В ряду своих собратьев — греческих островов Родос занимает особое место. Он хорошо известен туристам, но не так отчаянно популярен, как Крит. С налетом элитарности, но без оттенка снобизма и излишней роскоши, как острова Миконос или Тасос. Красота Родоса пленяет, но не слепит вызывающе яркими красками, как Санторин.

В общем, остров Родос — это та жемчужина, оценить по достоинству которую можно лишь при ближайшем и пристальном рассмотрении.

— Важно, что из Риги на Родос летают прямые рейсы airBaltic. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть рай на земле, который, согласно легенде, создал Зевс для бога солнца Гелиоса, и отдохнуть на одном из лучших греческих курортов. Видно, Зевс поработал на славу, поэтому на Родосе действительно есть все! Весь остров можно исколесить за день. Но торопиться не стоит, — говорит Инга ПАВЛОВА.

Моря и курорты

— Самые популярные курорты острова — Фалираки, Линдос, Иксия, Колимбия, Ялиссос и Родос. Где именно остановиться, зависит от цели вашего путешествия.

Расслабляться на пляже лучше всего в курортной Иксии. Для серферов идеален курорт Ялиссос, а для любителей развлечений — тусовочная деревня Фалираки. В последней, кстати, бурную ночную жизнь вполне можно совмещать с активным отдыхом, опробовав аттракционы гигантского аквапарка.

Западное побережье Родоса омывается Эгейским морем, а восточное — Средиземным. Эти моря непохожи: Эгейское — бурное, а Средиземное, напротив, тихое и спокойное. Такие же разные у них поклонники: первое предпочитают виндсерферы, нахваливая волны и ветер, а второе — любители пляжного и семейного отдыха.

На песчаной косе Прасониси соединяются Эгейские и Средиземноморские воды. А это значит, что и атмосфера здесь вдвойне расслабляющая. Представьте картину: слева бурлит зеленоватое Эгейское море, где всегда ветерок и волна, справа — темно-синее величавое и спокойное Средиземное. Здесь можно искупаться попеременно в двух морях…

Город Родос — столица острова

— Самая известная достопримечательность Родоса — его столица с одноименным названием. Именно здесь сохранились основные архитектурные постройки острова, главная из которых, конечно, Родосская крепость, возвращающая туристов в атмосферу XIV века.

По городу Родосу можно бродить часами, и не один день. Кажется, что ты находишься среди декораций к историческому фильму. Но здесь все настоящее, живое. Улочки, вымощенные отшлифованной морской галькой, такие узкие, что, раскинув руки, коснешься стен стоящих друг против друга домов. А в них, как и семь сотен лет назад, живут люди.

Необитаемо в городе только одно здание — дворец Великих магистров. Здесь живут лишь тени рыцарей-иоаннитов, основателей Мальтийского ордена…

Дворец Великих магистров

— Начать прогулку по Родосу лучше всего в городском порту, где когда-то стоял Колосс Родосский. Гигантская статуя бога солнца Гелиоса, являющаяся одним из чудес света, была разрушена в результате землетрясения.

Из порта можно пройтись к воротам Старого города, окруженного высокими крепостными стенами. Здесь же находится и хорошо сохранившаяся крепость рыцарей-госпитальеров Мальтийского ордена. Сооружение продумано настолько основательно, что даже небольшое количество защитников было способно отразить атаку целых полчищ противника.

Во дворце Великих магистров можно осмотреть мебель и предметы быта тех времен, а также красивые статуи внутреннего дворика. На торговой улице Старого Родоса расположено множество сувенирных лавок и колоритных таверн, а завершает ее площадь Иппократус с розовой мечетью Сулеймана и декоративным фонтаном.

Можно еще подняться и осмотреть окрестности с холма Монте-Смит — отсюда открывается великолепная панорама Старого и Нового города. Здесь расположены огромный древний стадион и античный театр, где в свое время обучался ораторскому искусству Цицерон. Неподалеку можно осмотреть руины храмов Аполлона и Афродиты…

На ослике к Акрополю

— Линдос — памятник ЮНЕСКО общемирового значения, он же крошечный древний городок, он же популярный курорт Родоса, расположенный в 48 км к юго-востоку от столицы острова. Линдос радует глаз обилием белоснежных рыбацких домиков, узких извилистых улочек и расположенной на холме величественной крепостью.

За ее стенами находятся руины древнего акрополя и храма Афины, который был одним из самых почитаемых в Древней Греции. Скала, на которой возвышается акрополь, омывается заливом Святого Павла. Согласно преданию, именно здесь святой апостол сошел на берег, принеся жителям острова христианскую веру. К акрополю на вершине холма вместо такси вас довезут симпатичные ослики…

Как очиститься от семи грехов

— Достопримечательностей на Родосе немало, но есть такие, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

* Гора Филеримос. На вершине холма расположен архитектурный заповедник, включающий в себя монастырь Филеримской Божьей Матери и руины древнего города Ялиссоса. Венчает гору большой крест, подняться на который можно по расположенной внутри винтовой лестнице. С этой оригинальной смотровой площадки открывается прекрасный вид на остров. Там же продается зеленоватый целебный ликер, который делают местные монахини.

* Парк «Семь источников». Здесь можно пройти по темному туннелю с ледяным потоком и попробовать целебную воду. Жители Родоса верят, что если, преодолев страх, пройти по этому тоннелю по щиколотку в холодной воде, можно очиститься от семи грехов и выйти на белый свет совсем другим человеком.

* А еще я посоветовала бы отправиться из порта Родоса в круиз на колоритный островок Сими. Домики в столице Сими красят в яркие цвета, чтобы как-то конкурировать с цветом моря, а в ресторанах кормят его дарами. На другой стороне острова расположен старинный монастырь Архангела Михаила. Когда-то он был одним из центров православия в Греции. Открыточные виды — со всех сторон.

Кроме того, есть здесь местный специалитет — дикие губки, которые славятся по всей Греции как лучшие и самые правильные…

Энтони КУИНН и сиртаки

— Я была потрясена, когда услышала эту историю. На греческих островах снимали фильм «Грек Зорба» с участием голливудского актера Энтони Куинна. Именно в этом фильме впервые прозвучала мелодия танца сиртаки. Она была написана специально для киноленты Микисом Теодоракисом и ранее не была известна в Греции, так же, собственно, как и сам танец.

Энтони Куинн вспоминал впоследствии, что из-за сломанной накануне ноги он мог обходиться без гипса, но не было возможности подпрыгивать в танце, как это требовал сценарий. И он придумал танец с необычным скользяще-тянущим шагом: вытягивал руки, как в традиционных греческих танцах, и шаркал больной ногой по песку.

Так в 1964 году и был изобретен «народный танец». Название «сиртаки» придумал тоже Энтони Куинн. Фильм «Грек Зорба» по-настоящему полюбился грекам, а танец Зорбы настолько запал в душу, что молниеносно стал популярным и очень скоро на законодательном уровне был признан национальным греческим танцем.

А Энтони Куинну за это изобретение правительство Греции сделало подарок — живописную бухту на острове Родос…

Мезе, капамас, дзадзики и прочие вкусности

— Как и вся традиционная греческая кухня, кухня Родоса — своеобразный гибрид балканской и турецкой кулинарии. Овощи, мясо, рыба, вино, различные соусы…

На Родосе, в отличие от материковой Греции, порции не очень впечатляют размерами. Поэтому можно смело брать первое и второе. Закуски называются мезе. Например, дзадзики — это микс густого греческого йогурта с тертыми огурцами, чесноком, зеленью, солью и специями. Или паста из запеченных баклажанов. Отлично идет с простым свежим хлебом.

А на второе непременно отведайте капамас — нежное мясо ягненка, фаршированное фасолью или горохом и запеченное в печи. Или гирос — традиционное блюдо, в состав которого входят кусочки мяса, картошка, пита, салат, соус.

Яркий пример традиционного десерта — диплес, обжаренные в оливковом масле мучные бантики. После жарки диплес погружают в разбавленный водой мед и посыпают порошком корицы, сахаром и тертым орехом…

Записала Елена СМЕХОВА

«Слева бурлит зеленоватое Эгейское море, где всегда ветерок и волна. Справа — темно-синее величавое и спокойное Средиземное. Можно искупаться попеременно в двух морях…

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