Советы нашего эксперта по путешествиям Инги ПАВЛОВОЙ

Гамбург совершенно нетипичный город Германии. Кстати, местные жители считают всю остальную часть страны провинцией, ну разве что Берлин для них — это действительно город…

Гамбург очень уютный, с красивыми зелеными парками, театрами, музеями и галереями. А культурная жизнь здесь вообще бьет ключом. По числу поставленных мюзиклов этот город находится на третьем месте в мире, уступая лишь Нью-Йорку и Лондону. Прибавьте к этому то, что Гамбург — один из богатейших городов страны, где расположены офисы множества торговых фирм, банков и страховых организаций, и станет очевидно, что причин для визита сюда можно найти бесчисленное множество.

Как добраться

— В Гамбург летает прямой рейс компании airBaltic, — говорит Инга ПАВЛОВА. — Добраться от аэропорта до центра города можно на специальном маршрутном автобусе Jasper или на электричке S-ban до центрального железнодорожного вокзала. Время в пути — 20-30 минут.

Исторически Гамбург делится на Старый город (Altstadt) и Новый город (Neustadt), границей между которыми служит канал Альстерфлит. Над каналом проходит мост, откуда открывается отличный вид на главные достопримечательности центра: Ратушу, старейшую в Германии биржу и руины разбомбленной в годы Второй мировой войны средневековой церкви Святого Николая, превращенные ныне в антивоенный мемориал. Реставрацию провели так, чтобы сохранить руины для потомков, как напоминание о прошлом.

Большинство старых зданий города были разрушены во время войны, но считающаяся символом города «Мишель» — 132-метровая башня церкви Святого Михаэля — почти не пострадала и тщательно восстановлена.

СОВЕТ 1-й. Лучший способ увидеть весь Гамбург сразу — проехать по линии наземного метро U3. Ветка проходит через все самые интересные районы. А можно полюбоваться городом со смотровой площадки церкви Св. Николая.

Вдоль по Эльбе

Определенно заслуживают внимания Гамбургский порт и находящийся поблизости район Шпайхерштадт, который часто называют городом пакгаузов. Их тут множество, они выстроены из красного кирпича и соединяются многочисленными мостами. Примерно в тех же краях находятся два интересных музея: приправ и кофе и игрушечных железных дорог.

Если будет плохая для прогулок погода, стоит посетить хотя бы один из них. Если же с погодой повезет, обязательно покатайтесь на катере по Эльбе, Альстеру и многочисленным каналам города.

СОВЕТ 2-й. В районе порта останавливается много туристических корабликов, предлагающих экскурсии по Эльбе. Но маршрут №62 входит в систему городского общественного транспорта: покупая проездной по городу на весь день, можно свободно пользоваться и водным транспортом.

Кораблик делает полный круг за 40 минут и останавливается в нескольких местах; основная остановка — Ландунгсбрюкен. С одной стороны палубы открывается отличный вид на набережную Эльбы, с другой — на портовые сооружения, краны и грузовые корабли.

Самая знаменитая улица

Не знаю как для вас, но для меня стало открытием, что с Гамбургом связана группа «Битлз». В популярном клубе Star (Grosse Freiheit, 39) знаменитая ливерпульская четверка играла во время трех последних визитов в Германию: в апреле-мае 1962 года, в первой половине ноября 1962 года и во второй половине декабря 1962 года.

Сильно измененное здание дожило до нашего времени, но сейчас клуба в нем нет, осталась только мемориальная табличка. На улице Репербан находится музей «Битлз». Да-да, на той самой улице Репербан, которая известна не только в Германии, но и далеко за ее пределами.

Вместе с несколькими прилегающими улочками она образует район ночных развлечений Гамбурга. Немцы считают его чем-то вроде маленького Амстердама, знаменитого квартала красных фонарей. Здесь расположено множество недорогих кафе, баров и дискотек. Обычно между ними перемещается веселая толпа, задерживаясь в понравившемся месте ненадолго, чтобы потанцевать или выпить коктейль.

Цены на еду и напитки здесь обычно ниже, чем в других барах, атмосфера демократичная, а о дресс-коде даже не слышали. Среди многочисленных секс-шопов и дискотек можно найти знаменитый Музей эротики, находящийся в одном из закоулков недалеко от Репербана (Bernhard-Nocht-Strasse, 69).

Для любителей культурного отдыха иного уровня в этом районе найдется несколько театров: например, кабаре «Шмидт-Тиволи», где идет мюзикл о жизни Репербана, и Дом оперетты.

Город будущего

Часть Гамбурга Хафенсити (HafenCity) — это настоящий город будущего. Дома, возведенные по современной технологии с учетом экологии и сбережения ресурсов, стоят практически на воде, здесь расположены офисы и квартиры с панорамными окнами. Стоимость жилья в новом районе достигает баснословных сумм, которые страшно назвать, сам же Хафенсити пока только строится и должен быть закончен к 2020 году. Но уже сейчас в Хафенсити можно гулять по променадам и обедать в уличных кафе.

Доехать до этого района можно на метро до HafenCity UniversitAt. Станция открылась в 2013 году. Она отличается интересной подсветкой, которая регулярно меняется, а раз в час начинается настоящий концерт классической музыки: в течение 15 минут сменяются несколько музыкальных композиций, а в такт музыке изменяется световое освещение станции.

СОВЕТ 3-й. Наблюдать за этим шоу лучше всего, поднявшись по лестнице к выходу, тогда вся станция будет как на ладони.

Испытание на меткость

В Гамбурге удивительным образом уживаются история и современность. Например, город будущего и старый туннель под Эльбой (его протяженность — 426 метров), который был построен более 100 лет назад, но исправно функционирует и по сей день и активно используется горожанами. Причем не только пешими — ежегодно через него проезжает более 300 тысяч автомобилей! Пешеходы и автомобили спускаются в туннель на огромном лифте. Для пешеходов и велосипедистов туннель бесплатен.

На набережной стоит советская подводная лодка, которую в 2002 году превратили в музей. А вот приверженцев традиции бросать монетку, чтобы вернуться в то или иное место, в Гамбурге ждет испытание на меткость: монеткой нужно попасть на верхушку одной из свай, которые в изобилии торчат из воды в районе портовых складов. Сами склады, к слову, тоже устроены на сваях — из-за чего город иногда называют немецкой Венецией.

Фонтаны и лебеди

Непременно загляните в парк Planten un Blomen, царство цветов и деревьев. В центре парка расположено небольшое озеро с эффектными фонтанами. Их включают по расписанию днем и ночью. Ночью это фантастически красивое цветомузыкальное шоу, которое очень советую просмотреть.

Разноцветные брызги взлетают и распадаются на тысячи переливающихся огней, музыка завораживает. Недаром говорят, что люди могут бесконечно смотреть на огонь и воду. Гамбургскими фонтанами можно любоваться сколько угодно, потеряв счет времени, — и не надоест!

Еще один замечательный аттракцион — прогулка на пароходике по озеру Альстер. Именно здесь ты понимаешь, почему Гамбург называют немецкой Венецией. А еще на озере Альстер около Ратуши до поздней зимы плавают лебеди. Существует романтическая традиция спускаться на нижние ступени к самой воде и кормить их. На счастье.

Рыбный рынок — уникальное явление в Гамбурге. Обычная публика Фишмаркта — молодежь, пришедшая сюда после веселой ночи в соседнем Санкт-Паули с улицы Репербан, и пенсионеры, вставшие ни свет ни заря, чтобы успеть за свежими продуктами. Ближе к закрытию рынка в девять часов утра рыбу и вовсе отдают за бесценок. Настроение здесь не сонное, а очень даже праздничное: играет музыка — вечеринка продолжается!

СОВЕТ 4-й. С пяти до девяти утра по воскресеньям под крышей и около рыбного павильона (Altona Fischmarkt, Grosse Elbstrasse, 1) открывается огромный торг, где помимо свежей рыбы можно купить любые продукты по низкой цене.

Гамбург без гамбургера

Самая вкусная еда в Гамбурге простая, ее продают с лотков в порту или на рынках. Традиционная еда для перекусов или легкого обеда здесь: рыбная булочка (FischbrOtchen) и сосиска под соусом карри — карривурст (Currywurst). Булочки делают с разными сортами рыбы (чаще всего используются разные виды сельди или лосося) или мелкими креветками, а карривурст обычно подают с картошкой фри.

Своей едой местные жители очень гордятся, а вот гамбургер, несмотря на схожесть звучания, никакого отношения к гамбургской кухне не имеет!

СОВЕТ 5-й. Если хотите попробовать что-нибудь более изысканное, сходите в португальский квартал (недалеко от порта в районе Ландунгсбрюкен). Исторически сложилось, что в этом районе размещаются неплохие португальские и испанские рестораны, где за среднюю для Гамбурга цену (15-20 евро) можно попробовать изумительно вкусные блюда из свежих рыбы и мяса.

Записала Елена АЛИНА

«Гамбург очень уютный, с красивыми зелеными парками, театрами, музеями и галереями. А культурная жизнь здесь вообще бьет ключом…