О налоговой ставке на недвижимость и льготных группах

Пришел февраль, и владельцы недвижимости начали получать извещения об уплате налога на недвижимость в 2018 году. Чаще всего сумма, которую вам предстоит уплатить, не меняется — остается такой же, как в предыдущие годы, но бывает, что повышается или снижается кадастровая стоимость земли или в вашей семьи произошли перемены, которые тоже влияют на размер налога на недвижимость NiN.

В каком случае можно получить льготу на уплату налога на недвижимость (NiN), а также о наиболее распространенных ситуациях, когда налог повышается или снижается, рассказывают «Суббота» и специалисты управления собственностью самоуправления Рижской думы.

Пришло извещение

Платить сразу или по частям

Четыре раза в году обладатели недвижимой собственности (в данном случае в столице) получают уведомления соответствующей службы своего местного самоуправления о том, что им надо уплатить четвертую часть годового налога на недвижимость (NiN): до 31 марта, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Такой порядок оплаты регулирует закон «О налоге на недвижимую собственность».

Рассчитывают сумму налога каждому собственнику службы местных самоуправлений — на основании кадастровой стоимости квартиры, дома, земли, другого строения. В Риге этим занимается управление доходам самоуправления Рижской думы. Каждое самоуправление на основании утвержденных законом налоговых ставок принимает свои правила о начислении и сборе налога NiN, а также группах собственников, которые могут получить эти льготы.

По этому поводу жители нередко спрашивают: «Можно ли уплатить налог, так сказать, одним куском?» Да, это разрешается правилами, но в таком случае надо уплатить сразу в срок уплаты первого взноса — до 31 марта. Если налогоплательщик планирует рассчитаться сразу, но в конце года, за каждый не уплаченный вовремя взнос будет идти штрафной процент.

Налоговый реестр

Как распределяется процент

В пределах административной территории Риги определены следующие налоговые ставки:

* 0,2-0,6 процента кадастровой стоимости — стандартная налоговая ставка NiN на жилую площадь;

* 1,5 процента кадастровой стоимости — налоговая ставка NiN на жилую площадь в случае если там никто не задекларирован (согласно правилам РД «О налоге на недвижимость» к помещениям, где никто не задекларирован, применяется повышенная налоговая ставка);

* выше 1,5 процента может применяться к зданиям, которые не содержатся в порядке (развалинам).

Для жилых зданий независимо от того, разделены они на квартиры или нет, но предназначены для проживания, а также к сопутствующим им постройкам (гаражи, сараи, хозяйственные строения, автостоянки и так далее) в Латвии применяются следующие налоговые ставки:

* 0,2 процента кадастровой стоимости, которая не превышает 56 915 евро;

* 0,4 процента — от 56 915 до 106 715 евро;

* 0,6 процента — свыше 106 715 евро.

Поскольку примерно 85 процентов рижан живут в типовых квартирах, их жилье облагается по указанным выше ставкам. Однако если в квартире, например, никто не задекларирован, к недвижимости применяется повышенная ставка налога — 1,5 процента кадастровой стоимости.

На землю, в том числе под многоквартирными домами, налог начисляется в размере 1,5 процента кадастровой стоимости.

Для расчета NiN берется за основу кадастровая стоимость строения, которую рассчитывает Государственная земельная служба. Для расчета налога в текущем году учитывается база прошлого года.

Кадастровую стоимость объекта можно узнать на портале

www.kadastrs.lv

Льготный процент

Почти каждая семья в группе скидок

V Кто может получить льготы на уплату NiN в Риге:

* малообеспеченные или нуждающиеся — 70-90 процентов размера налога;

* пенсионеры — 50-90 процентов;

* дети-инвалиды, инвалиды I или II группы, лица, проживающие вместе с инвалидами I или II группы или детьми-инвалидами, — 50-90 процентов;

* семьи с детьми (включая детей, находящихся под опекой или попечительством) — 50-90 процентов;

* лица, ухаживающие за ребенком, который получает пенсию по случаю потери кормильца, и лица, которые сами получают пенсию по случаю потери кормильца, — 90 процентов.

V А также сниженный процент NiN распространяется на

* земли, относящиеся к категории особо охраняемых природных территорий, — 90 процентов;

* земли, используемые для обеспечения функционирования учреждений образования, спортивных, культурных и социальных учреждений местного самоуправления, — 90 процентов;

* земли, которые муниципалитет арендовал для семейных садиков, — 90 процентов;

* земли, которые переданы в бюджетные органы местного самоуправления с целью использования под общественные нужды, — 90 процентов;

* здание, признанное охраняемым государством памятником культуры, — 50 процентов;

* здание исторической постройки, которое составляет культурную и историческую ценность для города и признано исторически значимым, — 25 процентов;

* земли и здания, используемые общественными организациями, — 90 процентов;

* здание, расположенное на территории исторической городской застройки, которое было отремонтировано, отреставрировано или перестроено и где установлено декоративное освещение фасада, — 25-90 процентов;

* жилое здание после проведения утепления всего фасада и сдачи его в эксплуатацию — 90 процентов;

* земли и здания, расположенные на территории Рижского свободного порта, — 90 процентов;

* жилые дома, права на управление которых переняты от самоуправления в соответствии с законом «О приватизации жилых домов государственного и местного самоуправления», или с квартирами, приватизированными в соответствии с законом «О приватизации кооперативных квартир», — 90 процентов.

(!) Налоговые льготы на недвижимое имущество могут быть получены налогоплательщиками в соответствии с положениями, указанными в Правилах Рижской думы №189 от 18 декабря 2012 года «Порядок предоставления налоговых льгот в Риге».

Новое в законе

В 2018 году — облегчение налога

Если двух- или более квартирный дома не разделен на квартирную собственность, то в соответствии с Правилами РД №148 «О налоге на недвижимую собственность в Риге» с 2018 года при расчете налога обязательной площадью для задекларированного жителя считается площадь в размере 30 квадратных метров.

Также закон идет навстречу бабушкам. Льгота на уплату NiN в размере 50 процентов согласно закону «О налоге на недвижимую собственность» с 2018 года будет присуждаться тем налогоплательщикам — бабушкам и дедушкам, — на чьей собственности задекларированы их дети или супруги детей со своими детьми (не менее трех) — то есть с их внуками. Конечно, если бабушка — владелица жилья тоже задекларирована на своей жилплощади…

Важно!

Дополнительную информацию об освобождении от налога на недвижимость можно получить:

* на домашней страничке Управления доходами самоуправления

www.pip.riga.lv;

* по бесплатному информационному телефону

80000850, 67105919 (для звонков из-за границы);

* задав вопрос по e—mail:

pip@riga.lv

* в центре обслуживания клиентов управления доходов самоуправления по адресу: ул. Терезес, 5 (Гризинькалнс).

Больше информации — на портале

www.likumi.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

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