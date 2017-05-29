Главная тема выставки из коллекции знаменитого Александра ВАСИЛЬЕВА — влияние Китая на западную моду на протяжении четырёх столетий

В рижском Музее моды открылась новая выставка — «Тайны Востока. Западная мода и Китай». Посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов и множество аксессуаров разных эпох (от XVII до XXI века).

Людмила АНИСИМОВА,

специально для «СУББОТЫ»

Выставка позволит проследить развитие интереса к этой древней культуре, расставляя акценты на самых ярких проявлениях влияния Китая на умы и вкусы европейцев и американцев: от стиля шинуазри эпохи рококо к романтизму и викторианской эпохе; от Шанхая, в 1920-е годы ставшего центром развлечений и порока, а также прибежищем эмигрантов со всей Европы, до эпохи МАО Цзэдуна, экспортных товаров того времени и стиля «униформа».

Сегодня китайская тема не теряет актуальности. Множество модельеров ищут вдохновение на Востоке, который манит художников нераскрытыми тайнами…

Китайские церемонии

Экскурсию по новой экспозиции для наших читателей проведет сам Александр ВАСИЛЬЕВ. И это будет не просто рассказ об экспонатах, но и занимательный экскурс в историю Китая. Итак, начинаем…

— Китай открыл для Европы знаменитый путешественник Марко Поло. Он привез оттуда много товаров, в том числе и китайские шелка, китайскую лапшу, которая потом стала спагетти, многое другое. И стиль рококо — роскошный стиль XVIII века — тоже пришел к нам из Китая. Китайцы в одежде предпочитали шелк, любили вышивку, ввели в моду воротники-стойки, рукава-пагоды и удивительную обувь для ножки китайской женщины. Им еще в детстве делали операцию, чтобы ножка была миниатюрной. Они не могли ходить быстро. А жен китайских мандаринов вообще переносили на палантинах.

Китайцы очень любят церемонии, которые связаны с иероглифами, каллиграфией, чаем, едой и, конечно, с императорской властью, которая просуществовала в Китае пять тысяч лет. Удивительные предметы китайского обихода, которые нам теперь кажутся обычными и даже устаревшими — такие как счеты, — были завезены еще татаро-монголами и продержались до XX столетия.

Береговая линия Китая на протяжении нескольких веков была колонизирована европейцами. Были и две русские колонии.

Именно из Кантона — колонии Франции — в Европу было переправлено самое большое количество фарфора, который стал новинкой, прекрасно прижившейся, пока не началось его копирование в Мейсене.

Китайцы были большими мастерами чаепития. И настолько эта культура внедрилась в европейских домах, что ныне в Англии уверены, будто чаепитие — чисто английская традиция…

Древние традиции

— Китайцы быстро усвоили, что европейцы обожают их товары, и стали выпускать знаменитые веера с тысячью лиц, где каждое лицо сделано из слоновой кости, расписано и приклеено к планке веера. Огромные веера-опахала изготавливались для того, чтобы прикрывать лицо европейки, сидящей у камина холодным вечером, дабы ее грим не растаял.

Китайцы придают символическое значение красному цвету. Красный — цвет власти для китайцев. И сочетание красного с золотом — одно из самых типичных для Китая. Китайцы очень часто использовали золотые нити в вышивке, другой ручной работе. Качество вышивки и отделки ни с чем не сравнимо… Кстати, вся красная китайская мебель на выставке — из моего дома в Литве. Она стоит у меня в китайской спальне.

Обратите внимание, что в традиционных китайских вещах много тонкого рисунка. К сожалению, множество одежд императорской эпохи было уничтожено во времена культурной революции. Шла борьба с прошлым, и многие вещи были сожжены на площадях как ненужная ветошь старого режима. Поэтому сейчас на аукционах мира особенно дорого продаются китайские вещи, которые чаще всего покупают… сами же китайцы, поскольку желание вернуть традиции у них очень велико. Кстати, в Китае антикварных магазинов значительно меньше, чем в Европе и Америке.

Китайский народ не бьет баклуши. Он работает очень скрупулезно и аккуратно: посмотрите на китайские эмали и резьбу по слоновой кости, китайскую живопись. Это всегда фантастически тщательная работа. Нам, европейцам, это недоступно еще и потому, что наши пальцы более толстые и руки большие…

Парижские и шанхайские наряды

— А в этом зале мы видим парижские наряды, сшитые китайскими руками, где цветочный орнамент перекликается с живописью и вышивкой, что соответствует эпохе модерна. В ту пору одной из модных столиц считался Шанхай, город греха: опиумные притоны, казино, варьете. Огромное количество эмигрантов и иностранные концессии. Очень много было бежавших от большевиков русских. Самый знаменитый — Александр Вертинский. В отдельной витрине представлены наряды европейских обитательниц Шанхая. Китайская мода вторила европейскому силуэту.

Для другого города, Харбина, отличительная модная особенность — отделка мехом. Там тоже жили русские — около 100 тысяч, со своими русскими традициями, в том числе и в моде. Обратите внимание на манто для холодной зимы. Температура в Северном Китае падает до минус 40 градусов. Холод собачий! Неплохо грела европейскую даму и куртка из шкуры дикого орангутанга, отделанная бисером и стеклярусом.

В Китае существовали частные дома моды. К примеру, дом моды Лидии Винокуровой в Харбине. Одной из манекенщиц этого дома была Лариса Андерсен, поэтесса и танцовщица. И вы видите здесь ее платье. Другое платье принадлежало Людмиле Васильевой, личному секретарю адмирала Колчака, — белое с черными ласточками. Она тоже стала манекенщицей и актрисой в Русском ревю в Харбине. Закончила свои дни в Австралии, и ее ученица продала мне кофр с нарядами этой ныне забытой русской дворянки.

Ведет свою «родословную» из Китая одна из легендарных фигур латвийской моды — Александра Грамолина, звезда шанхайской моды, хозяйка модного ателье Modern Woman, переехавшая в 1950-е годы в Ригу. Здесь она стала художественным директором знаменитого Рижского дома моделей. Ее модели также представлены на выставке…

Новые веяния

— И посмотрите, пожалуйста, на вещи 1960-х годов: сумочки, обувь и уникальный жакет, который принадлежал Уоллис Симпсон, иконе стиля, знаменитой герцогине Виндзорской, американке, соблазнившей короля Британии Эдуарда VIII, который ради нее отказался от короны. Все ее платья находятся в Музее моды в Париже. Интересно, что миллиардер Доди аль-Файед купил ее особняк и выставил на аукцион личные вещи Уоллис, и я смог купить часть из них. Запомните, дамы, ее знаменитые слова: “Женщина не может быть ни очень худой, ни очень богатой”.

В 1950-е годы в Москву приезжал Мао Цзэдун и подписал договор о дружбе и сотрудничестве с СССР. Этот договор вызвал огромный поток товаров в Советский Союз. Вот тут вы можете увидеть туфли из замши с золотом, которые продавались в СССР в 1950-60-е годы. Состоятельные женщины с радостью покупали их: качество — отменное! Эти вещи пережили многие годы и не потеряли товарного вида.

Но китайская революция в самом Китае внедрила единую форму для мужчин и женщин — так называемую куртку хунвейбина. Для многих людей в то время она была культовой. И знаменитый японский дизайнер Кензо сделал множество коллекций, используя элементы этой куртки, главное — простежку пухом. Так что пуховик родом из Китая. И сибирский ватник — тоже китайский в основе.

Завершают экспозицию наряды XXI века в стиле Александра Маккуина. Их сделал русский дизайнер Александр Шаров, умелый подражатель. Не обойдите вниманием аксессуары: сумочки, клатчи, часы, бижутерию и прочее…

…Экскурсия закончилась. Но выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай» в Музее моды в Риге будет работать шесть месяцев. Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева дополняют видео- и аудиоматериалы. В музее можно будет ознакомиться с краткой историей Китая, музыкой европейских композиторов, написанной под влиянием китайских истории и мифологии, больше узнать об искусстве каллиграфии, попробовать самим написать послание с помощью иероглифов, примерить китайский народный костюм, послушать гидов. В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы.

Адрес музея: Старая Рига, ул. Грециниеку, 24. Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00.

«Сегодня китайская тема не теряет актуальности. Множество модельеров ищут вдохновение на Востоке, который манит художников нераскрытыми тайнами…

«Знаете ли вы, что пуховик родом из Китая? И сибирский ватник — тоже китайский в основе…