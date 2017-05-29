Диабетикам следует съедать высококалорийный завтрак, а калорийность обеда и ужина, напротив, сокращать, считают израильские ученые…

Большее количество калорий во время завтрака, когда глюкозный отклик на еду наименее силен, и употребление меньшего количества калорий на ужин значительно снижают как глюкозные пики после еды, так и средний дневной уровень глюкозы.

В исследовании пациентам с диабетом 2-й группы назначалась одна из двух равных по общей калорийности диет. Диета Б состояла из завтрака на 700 ккал, обеда — на 600 ккал, ужина — на 200 ккал. Диета Д — завтрак на 200 ккал, обед на 600 ккал и ужин на 700 ккал. На седьмой день все пациенты сдавали анализы крови в лаборатории: сначала натощак и далее в течение дня. Через две недели они менялись диетами, и анализы повторялись.

Результаты исследования показали, что уровень глюкозы в крови после еды был на 20 процентов ниже у пациентов на диете Б по сравнению с лицами на диете Д…

искусство профилактики

Засело в печёнках

Чем прочистить наш «фильтр»?

Печень — настоящая Золушка, ведь она день и ночь только и делает, что работает, чистит нашу кровь от всяких вредностей. Но даже этой великой труженице требуются помощь и защита, ведь справиться с таким объемом нечистот, которым люди засоряют свой организм, крайне сложно…

Скрытая угроза

Многие уверены, что если они не злоупотребляют спиртным, не курят, не принимают запрещенных веществ, не слишком часто используют антибиотики, то их печень надежно защищена от любых проблем. На самом деле это не так.

Этиловый спирт и прочие токсины наносят печени безусловный вред. Но ничуть не менее вредны вполне безобидные на первый взгляд продукты — источники животного жира и легкоусвояемого сахара. К первым относятся сливочное масло, колбасные изделия, жареное мясо. Ко вторым — кондитерские изделия, мороженое, выпечка, сладкие напитки и даже некоторые виды круп и макаронных изделий.

Причем мучное и сладкое для печени — враги куда более серьезные, чем даже жир. Именно они несут главную ответственность за развитие такого заболевания, как неалкогольная жировая болезнь печени. Кстати, из всех сахаров самый опасный для печени — это фруктоза. Она часто приводит еще и к воспалению этого органа.

Механизмы развития алкогольного и жирового поражения печени разные, а последствия — одни и те же. Обе болезни со временем приводят к циррозу и даже раку печени.

Неалкогольная жировая болезнь угрожает и тем людям, которые часто питаются полуфабрикатами и фаст-фудом. В готовой еде содержится большое количество скрытых жиров и углеводов. Так, сахар в избытке производители добавляют в соусы, а также в йогурты и готовые каши. Поэтому тем, кто хочет быть здоров, можно порекомендовать готовить самим, причем только из правильных продуктов.

Весна — время худеть

К развитию неалкогольной жировой болезни печени также приводит лишний вес. Поэтому ее риск наиболее велик зимой — в начале весны. В это время люди меньше двигаются и больше едят.

К тому же зимой много праздников и выходных, которые многие из нас проводят за обильным столом, на котором стоит еще и алкоголь. Чаще всего заболевание возникает у женщин после 50 лет, причем до поры не дает никаких симптомов.

Коррекция веса — один из самых действенных методов профилактики проблем с печенью. Но лучше, конечно, не допускать переедания и как следствие — набора килограммов. А для этого нужно не только ограничивать вредные для печени продукты, но и налегать на полезные. К ним относятся:

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* нерафинированные растительные масла, яйца, бобовые, цельнозерновые каши и хлеб — эта пища богата фосфолипидами, необходимыми для работы печени;

* постное мясо, птица, любая рыба, нежирный творог — все это белковые продукты, а белок для печени — самая необходимая еда;

* свежие овощи и фрукты — они богаты витаминами А, С и Е, защищающими печень от негативного воздействия извне…

Природные защитники

Печень способна к самовосстановлению. Но для этого ей требуется помощь специальных веществ, повышающих ее работоспособность, — гепатопротекторов. Наш организм содержит собственные гепатопротекторы: цинк, селен, магний. К ним также относятся витамины-антиоксиданты и фосфолипиды. Но иногда в силу различных причин собственного защитного потенциала бывает недостаточно. И тогда на помощь приходят лекарственные растения.

* Самое популярное — бессмертник песчаный. Готовить настой можно как обычный чай: 2-3 ч. ложки сухого сырья на 1 стакан кипятка. Пить по 50 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Но поскольку бессмертник обладает свойством повышать кровяное давление, при гипертонии его применять не следует.

* Активность печени повышают рыльца кукурузы. Применяют их в виде отвара (1 ст. ложка на 1 стакан кипятка) по 1 ст. ложке 4-5 раз в день.

* Для печени полезны чаи из ромашки, мелиссы, мяты, листьев брусники, ягод шиповника, калины, можжевельника, земляники. Некоторые растения более эффективны в сочетании с медом…

Алиса МИХАЙЛОВА

(«АиФ. Здоровье»)