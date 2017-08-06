Юрий СТОЯНОВ: «Раздавая автографы, я делаю это за двоих!»

Мистер улыбка, мистер шарм… Легкий, воздушный, остроумный, обаятельный. Шутит — обхохочешься, рассказывает — заслушаешься! Появление Юрия СТОЯНОВА на сцене «Дзинтари» станет настоящим подарком для зрителей фестиваля Juuras Peerle, который состоится в Юрмале 31 июля и 1 августа.

Елена СМЕХОВА

Накануне фестиваля музыки театра и кино Juuras Peerle «СУББОТА» связалась с Юрием Стояновым и застала его на Крите, где артист вместе с семьей отмечал свое 60-летие.

— С прошедшим юбилеем вас, Юрий Николаевич! Как отметили круглую дату?

— Спасибо, прекрасно отметил. Вместе с семьей, на любимом острове. Очень люблю Крит и греческое море! А большое празднование юбилея я перенес на осень, когда вернутся мои друзья и коллеги из отпусков и со съемок. Сейчас лето, и в Москве никого нет…

— Как чувствуете себя в новом возрасте?

— А я не знаю, как надо чувствовать себя в 60 лет. Мне раньше никогда не было шестидесяти. По-моему, это замечательный возраст. Как можно людей на пенсию отправлять? Не понимаю!..

— Продолжите фразу: «60 лет — это слишком мало для того, чтобы…»

— …говорить о своих успехах. Впереди еще столько нового и интересного!

— А как бы вы закончили другую фразу: «60 лет — это слишком много для того, чтобы…»

— … вести детей в школу.

— С Ильей Олейниковым вы родились в один день с разницей в 10 лет. Дни рождения тоже вместе праздновали?

— Скажем так — начинали праздновать мы всегда вместе. А под вечер разъезжались по разным ресторанам с разными компаниями, ведь до «Городка» у каждого из нас была своя жизнь и свои друзья. А дальше шло празднование в режиме он-лайн. Мы постоянно созванивались, мои гости всегда пили за него, а его — за меня…

Про себя и про своих

— Недавно вы написали книгу «Игра в городки». О чем она?

— Там есть подзаголовок: «Про себя, про свое, про своих». Этим все сказано. Прошло определенное время, пока я созрел, чтобы написать о работе над передачей «Городок» в форме небольших веселых и грустных рассказов, связанных с дорогими мне людьми. Но это не автобиографическая книга в прямом смысле слова. Я щажу людей и кое-где меняю имена-фамилии…

— Вы разделяете свою жизнь на «до» и «после» «Городка»?

— Нет, я скорее разделяю ее на две части — до «Городка» и в «Городке». До — это невостребованная юность, накопление пара в котле. Наверное, нужно было набрать определенное количество жизненного опыта и неудач, без этого потом не рассмешишь…

— Что для вас «Городок»?

— Огромный кусок жизни, время самореализации, нахождения себя в профессии, событие, которое в корне изменило мою жизнь. Точнее, не сам «Городок», а встреча с партнером Ильей Олейниковым, которую я считаю главной в своей жизни. «Городок» стал результатом этой встречи…

Волшебный пинок

— Вы упомянули про невостребованную юность. Странно слышать это от артиста, который работал в БДТ. Или вы были недовольны своей театральной карьерой?

— Это сложный вопрос. Но я попытаюсь на него ответить. Доволен ли я своей театральной карьерой в БДТ? Нет, не доволен. А вот тем, как она сложилась, очень доволен! Наверное, звучит непонятно… Сейчас объясню.

Понимаете, если бы у меня все идеально сложилось в БДТ, то не возникло бы желания развиваться дальше, искать свое дело. Не было бы в моей жизни никакого «Городка», не было бы Илюши… А главный вывод таков: все, чему я научился в БДТ, что запомнил, что услышал, что накопил в этом театре, куда важнее того, что я там сыграл…

— В свое время вам пришлось сделать выбор: «Городок» или театр. Легко ли далось решение уйти из БДТ?

— Очень тяжело. Есть такая фраза: «Весь мир театр, все люди в нем актеры». Это величайшее заблуждение! Внутри театра эта фраза звучит так: весь мир — вот этот конкретный театр, земной шар ограничивается почтовым адресом Фонтанка, 26. Кажется, что за его пределами нет жизни, там конец…

Я был заложником этой точки зрения. Но видел рядом с собой успешного, веселого, самодостаточного человека — Илюшу. И он такую надежду вселял в меня! Уверенностью своей, образом жизни… В нем были авторитет, надежность, порядочность.

Чтобы уйти из театра, нужен был пинок. А тут как раз в театре распределяли роли, мне в очередной раз досталась какая-то ерунда… Это стало последней каплей. Илья сказал мне: «Вали оттуда — не пропадем!» И я ушел…

«Я из Одессы, здрасьте!»

— Вы долго жили в Петербурге, потом переехали в Москву. Но по рождению вы одессит. А в Одессе, как писал Бабель, «каждый юноша хочет стать юнгой на океанском корабле». Почему вы решили связать судьбу с актерской профессией?

— У меня очень смешная история о том, как я решил, кем быть. У нас на кухне стоял приемник «Москва». И я для себя выделил, что когда играет музыка, объявляют дирижера. Когда идет радиоспектакль, говорят — режиссер. Плюс к этому у меня бабушка была кассиром в кинотеатре, и я смотрел все фильмы, по пять сеансов в день. А потому с детства на вопрос «кем хочешь стать?» всегда отвечал: или дирижером, или режиссером, или актером…

— Все одесситы от рождения актеры и мастера репризы…

— Да, где-то народный промысел — хохлома, где-то — литье. А в Одессе народный промысел — это реприза. Ее природа не в том, что люди шутят, а в том, что они так думают. Это я понял только когда из Одессы уехал.

Например, на одной из будок на Канатной улице было написано: «Ремонт и изготовление импортных зонтиков». Когда я жил в Одессе, мне это казалось естественным. Или вот абсолютно органичная одесская фраза: из окна 9-го этажа высотного дома 7-й станции Большого Фонтана кричит человек: «Сеня, лифт не работает, я не спущусь — поднимайся». И он не шутит!

— Бываете в родном городе?

— Стараюсь приезжать туда не реже двух-трех раз в год. В Одессе живет моя мама Евгения Леонидовна, ей 82 года, замечательный отчим, друзья…

Актёр, который умеет ЭТО

— Вы создали на экране тысячи веселых образов. Считаете ли вы себя юмористом?

— Нет, я просто актер, который умеет еще и это…

— Кто из актеров, ушедших и ныне живущих, близок вам по духу?

— Прежде всего, Чарли Чаплин. Разумеется, я ни в коем случае не сравниваю себя с ним! А еще Павел Луспекаев, Владислав Стржельчик, Олег Басилашвили, Джек Николсон… Список получится очень длинным!..

— На фестиваль Juuras Peerle в Юрмалу съедутся многие замечательные артисты. Часто ли вам удается встречаться с коллегами по цеху?

— Нет, нечасто. Я не самый компанейский человек… А почему вы так удивились?..

— Потому что со стороны кажется, что вы как раз очень компанейский и очень веселый…

— Да, я веселый, но компания ради бутылки меня не интересует. Просто я хорошо воспитан и умею играть. В Юрмалу приеду с огромным удовольствием потому, что сама идея фестиваля Juuras Peerle мне кажется необычной. В ней есть какая-то альтернатива.

Это фестиваль для тех, кто устал от форматности, излишней голосистости. Он для тех, кто нуждается не в ярких шоу, а в искренности, кто хочет оживить воспоминания, связанные с хорошими фильмами и музыкой, которая в них звучала. Ну и, само собой, актерская команда в Юрмале соберется просто блестящая…

От Juuras Peerle до «Адаптации»

— Что вас связывает с Латвией?

— Очень многое: и воспоминания, и истории, и гастроли, и концерты, и кулинарные ощущения… Например, очень люблю пойти на ваш Рижский центральный рынок и пощипать всего в разных рядах. А потом купить все самое вкусное, увезти с собой и слопать вместе с друзьями…

— Есть ли у вас любимые места в Риге или Юрмале?

— Я не так часто бывал у вас, чтобы они появились. Для меня любимые места не определяются архитектурными красотами. Главное — это люди. Вот встретил хорошего, веселого, умного человека — и этот город у меня уже любимый…

— Вы поющий актер. Что споете на фестивале?

— В первый день спою пару моих любимых песен из кино — «Ваше Благородие» из «Белого солнца пустыни», которую исполнял Павел Луспекаев, и «Песенку о шпаге» из «Достояния республики», которую пел Андрей Миронов. А во второй день я буду ведущим вечера…

— Где мы вас можем увидеть и услышать в ближайшее время?

— Везде! Во-первых, в Юрмале на фестивале Juuras Peerle, который начнется буквально через несколько дней. Во-вторых, в октябре в Риге на сольном концерте «Для своих». В-третьих — в продолжении сериала «Адаптация» на ТНТ, в-четвертых, я делаю сейчас юмористическое шоу на канале «Россия»…

Незаменимые существуют!

— Читала, что вы хотели создать программу «100янов-шоу». Но не знаю, что вышло из этой задумки. У нас в Латвии транслируются не все российские каналы…

— Уверяю вас, когда я ее создам, вы узнаете об этом даже при отсутствии телевидения и телевизора!

— Ваша новая юмористическая программа будет сделана в стилистике «Городка»?

— Все, что связано с юмором, для меня всегда в стилистике «Городка», но, конечно, второго «Городка» уже никогда не будет. Потому что без Ильи «Городок» невозможен: его место не сможет занять никто, даже очень большой артист…

— В этом году в ноябре будет пять лет, как с нами нет Ильи Олейникова. Скучаете?

— Да, его очень не хватает. Илья был моим главным советчиком. Он часто мне снится. Во снах мы с ним куда-то идем, шутим… Терять близких нелегко.

Когда слышу, как люди вспоминают Илюшу, понимаю, что мы с ним заработали это и заслужили. Раздавая автографы, я всегда делаю это за двоих. Мы не были гениальными актерами, но мы были гениальной парой…

«Городок» — это время самореализации, нахождения себя в профессии, которое в корне изменило всю мою жизнь. Точнее, не сам «Городок», а встреча с партнером Ильей Олейниковым, которую я считаю главной в своей жизни…

«С Латвией меня связывает очень многое: и воспоминания, и истории, и гастроли, и концерты, и кулинарные ощущения…

Личная жизнь артиста

О секретах счастливого брака, ошибках «Википедии» и виртуальной дочке

— Это правда, что у вас болгарские корни?

— Да, на 50 процентов. По отцовской линии. Я хорошо понимаю по-болгарски, но отвечаю по-русски. Не люблю делать что-то плохо, не хочу коверкать язык…

— Вы прожили вместе с женой больше 20 лет. В чем секрет счастливого брака?

— Ты любишь, тебя любят — в этом, наверное. А еще в долготерпении…

— Чем занимаются ваши дочери?

— Ксюше двадцать восемь, она очень востребованный пиар-специалист. Настя в свой двадцать один год только получила диплом Университета дружбы народов по специальности туризм и гостиничный бизнес. Осенью будет искать работу. Предложил ей помочь с трудоустройством — она отрезала: «Ни в коем случае!»

Катя окончила девятый класс. У нее хорошие оценки, она обожает точные науки, любит танцы, вкусно готовит. Правда, меня настораживает, что у нее есть умение кривлякаться…

— Поддержите ее, если она захочет пойти по вашим стопам?

— Постараюсь переубедить. Актерская профессия не может быть блажью, она должна стать выстраданным решением. Зачем моей дочери обрекать себя на это?..

— В «Википедии» написано, что у вас есть еще одна дочь — Яна, 1999 года рождения…

— «Википедия» — это раздел научной фантастики, из которого я узнаю, что родился в селе Бородино, хотя это неправда, или о том, что снимался в фильмах, в которых никогда не снимался… Дожив до 60 лет, я не знал, что этот сайт составляют не библиографы, а любой человек. Любой! Кроме меня…

Что же касается бедной, несчастной девочки Яны, которая где-то растет без папы, то ее, конечно же, не существует. Это виртуальный ребенок, придуманный «Википедией».

Кино и жизнь

— Какие фильмы вы считаете главными в своей жизни?

— Все фильмы Чарли Чаплина, в том числе звуковые. Грузинский, итальянский кинематограф. Американское кино. Советские киноленты Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Льва Кулиджанова, Павла Чухрая…

— А из тех фильмов, в которых вы снимались?

— Горжусь своей принадлежностью к фильму Михалкова «12». Независимо от доли моего присутствия в кадре и от того, как я сыграл свою роль.

— «Городок» мешал или помогал вашей кинокарьере?

— Не было бы «Городка» — не было бы никаких «12». Как бы я там оказался? Откуда Михалков узнал бы, что я есть? Нас с Ильей не снимали из-за «Городка», но если снимали — то тоже из-за «Городка»…