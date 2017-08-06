Как рижанка Мария ТОМСОНЕ отправилась учиться в Лондон на факультет журналистики и что из этого получилось

Лондон всегда казался Марии ТОМСОНЕ тем местом, где всем мечтам — и маленьким, и тем, что побольше — обязательно суждено сбыться. Однако когда пришло время определяться с университетом, столица Соединенного Королевства не была самым первым ее выбором…

Мария ТОМСОНЕ, Лондон

специально для «СУББОТЫ»

— Будь я (к моему великому стыду) чуть менее ленивой, и будь мои оценки чуть выше, я бы оказалась в маленьком студенческом городке на юге Великобритании — Борнмуте. Сейчас, спустя почти два года в Туманном Альбионе, я смотрю назад и думаю: как же хорошо, что этого не случилось.

Я ни в коем случае не призываю выпускников и будущих студентов плохо учиться. Напротив, чем лучше оценки по окончании школы, тем выше шансы поступить в более достойный университет. Однако при поступлении, помимо престижа и геолокации учебного заведения, стоит также учитывать все перспективы найти работу после выпуска в конкретном городе.

После сравнения Борнмута и столицы, мой выбор, очевидно, пал на второй.

Блестящий английский и… языковой барьер

Чтобы понять, как здесь все устроено, мне понадобилась всего лишь неделя, но своей мне себя не удавалось почувствовать еще очень долго. Менталитет, жизненные взгляды, культура и традиции англичан очень сильно отличаются от наших.

Первое препятствие, с которым мне пришлось столкнуться — это… языковой барьер. Я всегда была уверена в своих знаниях английского и считала, что в Англии у меня с ним проблем возникнуть не должно. Честно признаться, я никогда так не ошибалась. Все, с кем я заговаривала поначалу, с улыбкой спрашивали «Ты откуда?», понимая, что я не местная. В городе, в магазинах, в общественном транспорте пропасть не казалась такой огромной, ведь большой процент жителей Лондона — такие же приезжие из других стран, как и я.

Другое дело университет. Мой факультет — факультет журналистики — запрашивал очень высокие знания языка, что очевидно, ведь как можно работать репортером, не зная его?

Очень долгое время я размышляла о том, как вообще поступила: большая часть моих однокурсников если не британцы, то, по крайней мере, носители языка, что ставило их на две головы выше меня. Преподавателей я тоже не всегда полностью понимала, ставя себе задачей вынести хотя бы главную мысль из того, что они говорили на протяжении лекций. Но сейчас я, конечно же, понимаю, что это всего лишь дело времени. Достаточно поговорить на языке длительное время, и уже даже не замечаешь, что иногда на нем думаешь.

Я учусь, то есть учу себя!

Говоря о преподавателях, не могу не упомянуть тот факт, что в Англии в большинстве случаев их как таковых и нет. Конечно же, есть люди, которые ведут лекции, семинары, мастер-классы, но они никогда не ставят себя выше студентов. Они преподносят себя как коллег, напарников, тех, кто пришел в университет поделиться опытом и, возможно, научиться чему-либо самому.

Вузы в Англии — это места совершенно взаимного обмена информацией, где она циркулирует не только от лектора к студенту, а в абсолютно любых направлениях. Это один из тех факторов, что делают мою учебу в Англии куда более приятной, и что в то же время очень сильно отличает британское образование от латвийского. Здесь студенты приходят в университет именно учитьСЯ — «учить себя».

Задача преподавателей — дать базовые знания в той или иной сфере, все остальное — самостоятельная работа. Именно по этой причине в этом году (на втором курсе из трех) я сдала свой первый и единственный университетский экзамен. Другие оцениваемые работы — это радио- и телепроекты, журналы собственного производства, бесконечные статьи, обзоры на кино, музыку, книги и, конечно же, новости. И в этом есть логика — я учусь на факультете журналистики, а не одной из точных наук, и практика в моем случае ценится куда выше, чем теория.

Самый мультикультурный

Университет Вестминстера (University of Westminster, тот самый, где я сейчас учусь) был назван самым разнообразным и мультикультурным университетом в Великобритании. Когда об этом объявили, я не была сильно удивлена. Каждый день, приходя на учебу, я вижу все новые и новые лица со всех возможных уголков нашей планеты.

Взять хотя бы мой факультет. Помимо местных (которых на курсе, наверное, самый большой процент) со мной учатся китайцы, болгары, литовцы, турки, португальцы, парагвайцы, пакистанцы, индусы, греки, итальянцы, венгры, косовары, румыны и… еще одна рижанка. Мы встретились абсолютно случайно в очереди на регистрацию в самый первый день, когда я услышала, как она разговаривает по-латышски с мамой по телефону.

Практически все мои однокурсники очень дружелюбные и приветливые, но в то же время крайне целеустремленные, поэтому не тратят свое драгоценное время на вечеринки и веселье в середине семестра. А вот в конце, когда все хвосты сданы, очень даже. Студенческая жизнь за стенами аудиторий в Великобритании еще как кипит! Здесь и дискотеки, и всевозможные концерты, и выставки, и фестивали, и совместные поездки на природу. В общем, студентам есть чем заняться в свободное от лекций время.

Ничего невозможного нет!

Еще один фактор, который меня очень сильно радует — мой университет (как и большинство университетов Англии) готовит к жизни после него. И это заключается не только в преподавателях, читающих лекции о том, как важно хорошо учиться, чтобы в будущем устроиться. К нам очень часто приходят уже состоявшиеся представители нашей будущей профессии и делятся опытом.

Честно говоря, ничто и никто другой так не вдохновляет, как эти люди. Чаще всего это совсем недавние выпускники, старше нас всего лишь на несколько лет, рассказывающие о своей работе, о том, что они успели за это время сделать и чего успели достичь.

И пока слушаешь этих людей, кажется, что ничего невозможного нет, что рано или поздно за твоими плечами будет ровно столько же, если не больше, опыта, и что когда-нибудь ты точно так же будешь стоять перед аудиторией, полной наивных студентов, и рассказывать им о своем тернистом, но безумно интересном пути.

Я переехала в Англию совершенно зеленой выпускницей школы почти два года назад, но я никогда в жизни не подумала бы, что два года — это такой долгий срок. За мои два года я успела пережить миллионы взлетов и падений, встретить огромное количество абсолютно разных людей, которые непременно привнесли что-то в мою жизнь, научиться быть самостоятельной и независимой.

И, мне кажется, это одно из главных преимуществ учебы за границей: эти три-четыре года, которые студент проводит в университете за пределами своей родины, в конце концов дают ему бесценный опыт и огромный багаж знаний, которые он не получил бы больше нигде.

Я не призываю выпускников и будущих студентов бросать все и уезжать из страны, но если есть такая мысль, и если есть возможность воплотить эту мысль в жизнь, то почему бы и нет?

«Чтобы понять, как здесь все устроено, мне понадобилась всего лишь неделя, но своей мне себя не удавалось почувствовать еще очень долго…