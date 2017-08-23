Почему партия «Единство» считает себя самой умной?

Чем запомнится Праздник Риги? Почему в «Единстве» нет ни единства, ни новых идей? Почему заседания Рижской думы затягиваются до утра? Какие новые преступления раскрыла Юта СТРИКЕ?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Спасибо вам за Праздник Риги! Это было здорово! Были в Верманском парке, потом пошли смотреть на исторические парусники, а на канале — тоже соревнования. Салют был супер! Но главное — доброжелательная теплая атмосфера…

СИМОНОВА, ВИКСНА, ГРИГОРЕНКО, соседи

Андрис АМЕРИКС: Спасибо за теплые слова! Мы очень рады, что праздник удался. В нем приняли участие более 200 тысяч человек: и рижане, и гости из других городов и районов Латвии, и зарубежные туристы. Многие приурочивают свой приезд в Ригу к третьим выходным августа, когда наш город отмечает свой день рождения.

Мы стараемся, чтобы программа праздника была как можно более разнообразной, на все вкусы. Тут и спортивные соревнования, и театрализованные шоу, и балы, и творческие мастерские, и выступления уличных музыкантов — всего более 50 крупных мероприятий. Важно, что многие из них были интерактивными и зрители охотно превращались в участников действа.

В этом году праздник был посвящен 200-летию Верманского парка, и бОльшая часть мероприятий как раз паркам и была посвящена. В последнее время дума много сделала для того, чтобы они обрели новую жизнь. Парки Риги приведены в порядок, а многие полностью реновированы.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Люди поздравляли друг друга с днем рождения города, и это прекрасно. Значит, Дни Риги стали по-настоящему народным праздником. Так он и задумывался — чтобы каждый мог найти мероприятие для себя. Кто-то смотрел баскетбол, кто-то играл в шахматы, кто-то рисовал пейзажи. Меня лично порадовало, что в программе нашлось место и для пункта обмена книгами.

Приятно, что с каждым годом к участию в праздновании дня рождения Риги подключается все больше людей, компаний. Праздник Риги еще раз доказал, что несовместимые на первый взгляд вещи можно легко совместить и что разные люди могут прекрасно сосуществовать. Это и есть интеграция общества. Не на словах, а на деле.

Андрей КОЗЛОВ: Праздник города проводит столичная дума совместно с Рижским свободным портом и Бюро по развитию туризма. Это большая работа — связать воедино все нити, все учесть, так что надо отдать должное организаторам — настоящим профессионалам и поблагодарить их за тот подарок, который они сделали всем нам. Нужно отметить и работу полиции, которая незаметно и спокойно обеспечивала порядок…

Любопытно наблюдать за конвульсиями партии «Единство». Интересно, долго ли им осталось?

Игорь

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Название партии уже давно не соответствует ее нынешней сути. Есть символика и злая ирония в том, что съезд партии «Единство» проходил в дни Праздника Риги. Если на улицах столицы царило настоящее единение, то на партийном форуме звучали пустые слова о единстве и силе.

Г-н Кирсис снял свою кандидатуру с выборов лидера партии в пользу приватизатора государственной газеты «Диена» г-на Ашераденса; второй претендент, похоже, обиделся и тоже отказался от борьбы. Так что остался единственный кандидат, но за него проголосовали не все делегаты съезда, то есть единство снова получилось комичным. Партия пытается уверить, что после ухода ее «лица» — г-жи Аболтини она станет другой. Но ведь основная масса осталась прежней. Так что какие уж там перемены…

Новый лидер Арвил Ашераденс пришел с двумя лозунгами: не допустить разворовывания государства (тут уместно вспомнить историю с «Диеной»!) и «овосточивания», то есть поворота к России. Направлены эти лозунги против двух популярных общественных деятелей, мэров двух городов. Но если в течение 26 лет существования независимости государства лозунги не меняются, это говорит о застое.

Красноречив и состав правления «Единства». В него вошла г-жа Страуюма, которая своим достижением считает проведение банкетиков под названием «президентство Латвии в Совете ЕС». Наверное, эти ее навыки «Единству» пригодятся… А еще членом правления стал г-н Ринкевич. Вероятно, предполагается, что он приведет за собой единомышленников из МИДа, которых в Латвии немало.

Ну а кульминацией съезда стала «тронная» речь г-на Ашераденса, который заявил, что у партии «Единство» самый высокий интеллектуальный потенциал. То есть они самые умные. Представьте себе: сидят люди в компании, разговаривают — и вдруг заходит некий человек, расталкивает всех, садится во главе стола и заявляет, что он… умнее всех вокруг.

Но ведь ум проявляется и в умении понимать друг друга, договариваться, а «Единство» все время своего существования сопровождают базарные склоки. И сейчас это преподносится как доказательство интеллектуального потенциала! У меня это не вызывает ничего, кроме отвращения…

Похоже, Рижская дума перешла на ночной график работы. Что, так много проблем накопилось?

Анатолий СВЕРЧКОВ

Андрис АМЕРИКС: Проблем немало, но если относиться к делу разумно, то, конечно, рабочего дня вполне хватает для того, чтобы все обсудить и принять решения. Если ставить во главу угла интересы рижан… К сожалению, представители новых партий, похоже, преследуют иные цели. Они используют трибуну думы для того, чтобы покрасоваться, заявить о себе. А вот конкретных предложений по улучшению работы от них пока не слышно.

Андрей КОЗЛОВ: Я в шоке от поведения Юты Стрике. Она на полном серьезе уверяет, что раскрыла в Рижской думе два страшных преступления, и требует возбудить уголовные дела. Первое: Нил Ушаков украл шнур от компьютера. И второе: один из депутатов нажал на кнопку для голосования вместо другого депутата, а это уже преступление в группе. А ведь г-жа Стрике занимала заметный пост в силовых структурах. Неужели и работая там, она демонстрировала такой же уровень? Не удивительно, что ее столько раз увольняли.

Удивляет и поведение многих депутатов от оппозиции. Похоже, им незнакомы элементарные правила приличия. Они выкрикивают с места, ходят по залу во время выступления коллег, постоянно требуют объявить перерыв. Прошлое заседание думы из-за них снова затянулось за полночь. А ведь в нем принимали участие не только депутаты, но и, например, директора школ, перед которыми было просто стыдно.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Оппозиция, похоже, никак не может смириться с тем, что проиграла выборы в думу, и по инерции продолжает предвыборную кампанию. Только теперь уже в Сейм. Новые депутаты стремятся поднять как можно больше шума, привлечь к себе внимание и на этой волне войти в парламент.

Похоже, им просто не приходит в голову, что голоса избирателей можно (и нужно!) завоевывать иным путем — хорошей работой. Интересно, неужели избиратели снова поддадутся на такую откровенную демагогию?

«Праздник Риги доказал, что несовместимые на первый взгляд вещи можно легко совместить и что разные люди могут прекрасно сосуществовать. Это и есть интеграция общества. Не на словах, а на деле…

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