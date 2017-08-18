Ноу-хау от СГД: закрыли портал — пополнили бюджет?

Почему рижские домовладельцы массово ремонтируют дома? Когда откроется Дворец культуры ВЭФ? Почему нужно принять участие в празднике Риги?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Многие дома в центре Риги стоят в лесах. Что за эпидемия ремонта охватила город?

Андрис АМЕРИКС: Действительно, ремонтов много, и происходят они в том числе благодаря успешному сотрудничеству Рижской думы с домовладельцами. Нерадивых хозяев, которые допускают, что их дома превращаются в руины, угрожают здоровью и даже жизни людей, дума наказывает, вдвое увеличивая налог на недвижимость — с 1,5 до трех процентов.

За счет этого в бюджет города поступило около миллиона евро. Большая часть этих денег — в нынешнем году это 650 тысяч — направляется на поддержку тех, кто готов приводить в порядок свое имущество. Второй год дума реализует программу софинансирования реставрации фасадов, выделяя домовладельцам до 14 тысяч евро на ремонтные работы.

Так что мы таким образом, с одной стороны, ужесточаем требования к домовладельцев, а с другой — поощряем настоящих хозяев. Понятно, что ремонт обходится хозяевам намного дороже, но думское софинансирование становится хорошим стимулом, чтобы взяться за дело.

Программа завоевала большую популярность. В этом году на конкурс было подано 92 заявки. Сейчас мы наблюдаем первые плоды этой программы. Всего в этом году будет отреставрировано 45 зданий. Уже осенью дума объявит следующий конкурс на софинансирование реставрации фасадов. Принять в нем участие могут и владельцы жилья в многоквартирных домах. Такие примеров все больше…

Накопился долг за квартиру. Посоветуйте, что делать?

Олеся

Андрей КОЗЛОВ: Идти в Riigas Namu Paarvaldnieks. Эта компания объявила о возможности заключить соглашение, которое позволит сократить пени на 85 процентов, если вы заплатите долг за период до 18 месяцев…

Когда художественные коллективы вернутся во Дворец культуры ВЭФ?

Светлана Евгеньевна, бабушка юного танцора

Андрис АМЕРИКС: Ремонт рижского символа завершается. Объект непростой, он продолжает преподносить строителям сюрпризы. Тем не менее 80 процентов работ уже за плечами. Открытие назначено на 17 ноября, и сроки сдвигать нельзя.

Мы уже предупредили владельцев строительных компаний об их ответственности. Наверное, пора переходить на работу в две или три смены. Аргумент о нехватке людей не принимается. Помещения дворца уже заказаны для проведения мероприятий на год вперед.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Рижская дума жестко реагирует на всякое нарушение договора, а будет реагировать еще жестче. Не секрет, что некоторые компании берут на себя нереальные обязательства, рассчитывая на компромисс. Рижская дума предупреждает об ответственности за выполнение договора, в том числе и дорожников…

В Риге будут строить огромный центр «Акрополис». Но ведь туда трудно добираться — пробки…

Мария

Андрей КОЗЛОВ: О транспорте подумали. В Кенгарагсе будет построена транспортная развязка, так что движение в этом районе улучшится. Супермаркет, который строится на месте развалин завода Кузнецова, обещает огромные возможности. На площади 98 тысяч метров найдется место и офисам, и магазинам, и ресторанам, и катку, и кинотеатрам. Те, кто бывал в аналогичном магазине в Вильнюсе, знает, насколько это впечатляет. Туда даже специально возят экскурсии — отдохнуть и закупиться. Это удача для Риги — заполучить такой объект…

В эти выходные — праздник Риги. Посоветуйте, куда пойти.

Семья АНДРЕЕВЫХ

Андрис АМЕРИКС: Выбор непростой. Программа включает в себя более 90 самых разных мероприятий. Кульминацией, как всегда, станет салют, который пройдет 19 августа. Напомню, что общественный транспорт 19 и 20 августа бесплатный. Хочется, чтобы никто из рижан и гостей Риги не остался в стороне и стал участником праздника. Лишь бы погода была хорошая.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Я бы посоветовал сходить в Верманский парк, где будет работать пункт обмена книгами. Это привлечет людей, которым интересно не только канат перетягивать. А полная программа праздничных мероприятий — на сайтах Riga.lv и www.rigassvetki.lv. Загляните и выберите что по душе…

Истерика вокруг олигархов продолжается. Просто цирк какой-то! Ваши комментарии?

Игорь

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Вы правы, это клоунада! С заявлением «Не отдадим страну олигархам» выступил г-н Бондарс. Вот уж цинизм! Кто как не он был прислужником российского олигарха Антонова, выполняя его поручения? Или он сам принимал решения направить деньги в оффшоры?

Тогда это другой поворот сюжета. Но, в любом случае, Бондарс участвовал в расхищении денег, причем не Антонова, а латвийских клиентов, в том числе и таких уважаемых, как маэстро Паулс. А латышская интеллигенция молчит. Почему не слышен голос Мары Залите, режиссера, которая проявляла большую активность перед выборами? Молчит и оппозиция, продвигавшая г-на Бондарса в мэры. Как долго мы будем находиться в этом зазеркалье?

Абсурдности добавляют конвульсии «Единства». Г-жа Аболтиня, против которой было столько возражений, уходит. Казалось бы, оставшиеся могут продолжать работу. Но нет! Бегут, выставляя партию на посмешище. Г-н Кирсис, еще не избранный, уже рассуждает о том, кому он «сдастся».

Андрис АМЕРИКС: Судя по количеству поданных заявок, наши оппоненты наметили целый ряд митингов по спасению Латвии. Они будут посвящены борьбе с олигархами и другим, по их мнению, важным темам. Чем ближе к выборам, тем более напряженной будет атмосфера.

Благодаря нашим избирателям мы в Риге сможем продолжать работу, однако полностью избежать влияния политических бурь будет трудно…

СГД закрыла портал ss.lv. По сути, остановился весь мелкий бизнес. Интересно, что еще придумают?

Олег

Андрей КОЗЛОВ: Я поздравляю главу СГД Илзе Цируле с открытием. Оказывается, портал с оборотом пять миллионов евро нанес Латвии ущерб в 50 миллионов, а по другим подсчетам — и во все 100. И этот только от продажи автомобилей! А ведь еще продавались недвижимость, мебель, электротовары. Какие ресурсы!

Хочу обратить внимание главы СГД, что подобных порталов много, так что если применить ее ноу-хау, бюджет государства можно пополнить миллионами евро. Советую ей взяться за Google и Facebook, а также Booking, сайты по продаже авиабилетов. Прикройте эти виртуальные лавочки — и Латвия обогатится! Вот как все просто.

А «полученные» деньги можно направить в здравоохранение. Правительство, наверное, уже внесло эти «доходы» в бюджет следующего года. Поздравляю! А может, СГД стоило бы создать свой портал объявлений? Плюсы налицо: сразу видно, кто что продает, — и налог можно взимать незамедлительно…

«Ремонт Дворца культуры ВЭФ завершается — 80 процентов работ уже за плечами. Открытие назначено на 17 ноября, и сроки сдвигать нельзя…