Кому помогают в оплате проживания и коммунальных услуг

Тяжело платить за квартиру и коммунальные услуги? После расчетов с домоуправлением и поставщиками электричества и газа от пенсии или зарплаты остается всего ничего? В такой ситуации закон предусматривает социальную помощь.

Пособия выплачиваются самоуправлениями на основании соответствующих законов и нормативных документов местных самоуправлений. В Риге это обязательные Правила Рижской думы №202 «О признании семьи нуждающейся или малообеспеченной или отдельно проживающего лица нуждающимся или малообеспеченным и о социальных пособиях в Рижском городском самоуправлении».

В каких случаях может помочь самоуправление, какие критерии учитываются при рассмотрении заявления жителя об оказании содействия в оплате жилья и коммунальных услуг? В этом выпуске «СУББОТА» расскажет о том, кому и как помогает Рижское самоуправление в таких случаях.

(№1)

Сообщите о доходах

Кому положена помощь в Риге

Право на получение жилищного пособия имеют семья или отдельно проживающий житель, если они задекларировали основное место жительства на административной территории Риги. Также жители должны проживать по адресу, указанному в заявлении. Вместе с тем согласно закону «О социальных услугах и социальной помощи» помощь оказывается жителям, которые сами не могут о себе позаботиться или у кого ежемесячные доходы ниже установленной каждым самоуправлением планки доходов.

В частности, в Риге на жилищное пособие могут претендовать жители:

* у которых средний доход в течение последних трех месяцев не превышает 284,57 евро в месяц на каждого члена семьи или отдельно проживающее лицо трудоспособного возраста;

* для отдельно проживающего получателя пенсии по старости или инвалидности или пособия государственного социального страхования уровень доходов не превышает 355,72 евро в месяц.

ВНИМАНИЕ! Жилищное пособие предоставляется на погашение платы за аренду жилой площади и (или) платы за хозяйственное обслуживание, а также на оплату услуг, связанных с использованием жилого помещения.

(№2)

За исключением

Пособия, которые не влияют на планку доходов

Нередко семья испытывает материальные трудности, но жители не решаются обращаться за социальной помощью, опасаясь отказа. Причина: семья уже получает то или иное пособие. Однако нормативы определяют ряд пособий, которые при расчете пособия ГМД (гарантированного минимального дохода) и, соответственно, жилищного пособия не учитываются как доходы жителя или семьи. Это:

* доплата к государственному семейному пособию за ребенка-инвалида;

* пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

* пособие для инвалида, нуждающегося в уходе;

* пособие на использование услуг ассистента;

* пособие для компенсации транспортных расходов инвалиду, имеющему проблемы с передвижением;

* пособие для ребенка, страдающего целиакией;

* пособие в связи с рождением ребенка;

* пособие в связи со смертью человека;

* социальные пособия, установленные законом о социальных услугах и социальной помощи.

(№3)

Доходами считаются…

Позиции, которые препятствуют получению социальной помощи

Нормативы предусматривают и ситуации, когда жителю не присуждается статус нуждающегося или малообеспеченного лица или нуждающейся или малообеспеченной семьи, и, соответственно, отказывается в социальном пособии (кроме единовременного пособия в чрезвычайной ситуации), а также пособии на погребение жителю.

Это три позиции, о которых надо знать:

* Жителю принадлежат денежные накопления, ценные бумаги или собственность.

* Житель заключил договор о содержании.

* Житель получает услуги, предоставляемые учреждением длительного социального ухода и социальной реабилитации, или находится в местах заключения.

(№4)

Это не богатство

Собственность, которая не идёт в счёт при назначении пособия

При оценке доходов жителя, обратившегося за социальной помощью, собственностью не признаются: недвижимая собственность или ее часть, в которой задекларировали свое место жительства и проживают заявитель и остальные лица, имеющие с ним общее хозяйство; а также недвижимая собственность ребенка и его денежные накопления в кредитных учреждениях, если не имеется разрешения сиротского суда на распоряжение ими;

* предметы обстановки квартиры или дома, одежда, бытовые и детские принадлежности; а также другое имущество и вещи, которые принадлежат заявителю и остальным лицам, имеющим с ним общее хозяйство, и на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам согласно Гражданско-процессуальному закону, за исключением денежных накоплений;

* имеющиеся в собственности семьи (лица) одна весельная лодка, один прицеп к легковому автомобилю и один легковой автомобиль не моложе 10 лет, приобретенный в период ранее трех месяцев до обращения за пособиями или до получения социальной помощи, и один велосипед на каждого члена семьи;

* один гараж на одно транспортное средство, если семье (лицу) принадлежит автомобиль, соответствующий критериям обязательных правил, и если в гараже не осуществляется хозяйственная деятельность и он не сдается в аренду;

* один легковой автомобиль, находящийся в собственности семьи, в которой имеется ребенок-инвалид;

* специально приспособленный легковой автомобиль, находящийся в собственности лица, которое имеет заключение об установлении медицинских показаний для приобретения специально приспособленного легкового автомобиля, выданное врачебной комиссией экспертизы здоровья и трудоспособности;

* недвижимая собственность или ее часть, которая принадлежит заявителю или кому-либо из членов его семьи и на территории которой проживают родственники первой степени членов семьи, не имеющие во владении другой недвижимости;

* доли капитала и акции, если вследствие процесса несостоятельности или по постановлению других компетентных органов владелец не имеет возможности распоряжаться этой собственностью.

(№5)

Помощь в передвижении

Для людей с особыми потребностями

Жителям с инвалидностью, для кого перемещение затруднительно и кто не может передвигаться на общественном транспорте, предусмотрена оплата транспортных услуг в размере 284,57 евро в год;

для передвигающихся в коляске в соответствии с особыми потребностями предусмотрено пособие на оборудование жилья в размере до 2134,31 евро;

также предусмотрена возможность установить в подъезде подъемник на сумму до 5165 евро.

(№6)

Для бездомных

Кров для тех, кому некуда идти

Если кто-то оказался без жилья или попал в кризисную ситуацию и нуждается в месте кратковременного проживания, надо обратиться в Рижский приют (ночлежные дома). Телефон мобильной бригады для социальной работы с бездомными на улицах:

(!) Больше информации — на домашней страничке департамента благосостояния Рижской думы

www.ld.riga.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА