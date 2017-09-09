Кому на пользу инициативы министерства образования? Кто получит «Золотые ручки» и «Золотые стипендии»? Как выбрать кружок или студию для школьника? Когда закончится ремонт улиц?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

В канун нового учебного года министр Шадурскис столько всего наговорил: мол, обучение начнется с шести лет, многие школы закроют. Голова крУгом… Расскажите, чего ждать.

Марина

Андрис АМЕРИКС: Прежде всего, я хочу всех поздравить с новым учебным годом. Это праздник для учителей, родителей, школьников. Что же касается инициатив министерства, то, как ни печально, за год в области реформы образования так ничего и не сделано. Партия «Единство» разваливается, политики уже вовсю занялись предвыборным пиаром, а дело стоит на месте.

Самоуправление со своей стороны делает что может, чтобы обеспечить условия для нормальной работы и учебы. Мы сохраняем все льготы и пособия для школьников и педагогов. Для многих из них новый учебный год начнется в реновированных зданиях, отремонтированных классах.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Увы, свои инициативы министерство образования выдает, не советуясь с теми, кого они напрямую касаются. И занимается этим министр, который, мягко говоря, не пользуется особым авторитетом. Печально, что эксперименты над школами продолжаются.

Рижская дума высоко ценит труд учителей, сознательное и заинтересованное отношение к учебе. Стало традицией отмечать лучших учителей наградой «Золотая ручка», которая вручается ко Дню учителя. А выпускники столичных учебных заведений, победители латвийских и международных олимпиад получают стипендии размером в 1138,30 евро. До 1 сентября заявки с фамилиями претендентов на эти награды принимают в центре обслуживания клиентов департамента образования, культуры и спорта Рижской думы на ул. Кр. Валдемара, 5.

Андрей КОЗЛОВ: Я хочу присоединиться к поздравлениям по случаю нового учебного года. Этот день будет праздничным для всего города. Полицейские столичного самоуправления готовятся обеспечить его безопасность. С 1 сентября они начнут патрулирование 114 общеобразовательных, 11 спортивных, девяти музыкальных и художественных школ. Водители должны быть внимательнее за рулем, ведь на улицах появится много детей. Да и родителям стоит напомнить школьникам правила дорожного движения…

Подскажите, чем занять детей, чтобы учились чему-то полезному.

Мария ШЕСТАКОВА

Андрис АМЕРИКС: Конечно, записать в кружок или студию. В Риге не проблема подобрать занятие по душе для детей и подростков. В столице создана целая система образования по интересам, которой мы по праву гордимся. Рижская дума поддерживает ее, оплачивая труд педагогов, ремонтируя здания, где проходят занятия. Сейчас в Риге 14 центров по интересам, которые приглашают детей и молодых людей с трех до 25 лет.

Андрей КОЗЛОВ: Приходите вместе с детьми 2 сентября в Верманский парк. Здесь с 12 до 17 часов представители центров по интересам, руководители кружков, ансамблей, студий будут рассказывать о том, чем могут заняться школьники. Это прекрасный шанс увидеть товар лицом и сделать выбор.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Система образования по интересам очень важна для развития детей. Участники рижских кружков и студий показывают хорошие результаты на конкурсах, соревнованиях, фестивалях. Любопытно, что количество учащихся в стране сокращается, а участников системы образования по интересам — растет, поскольку некоторые посещают несколько кружков и студий…

Перед выборами много говорилось о трамвае на Сканстес. Будет он или нет?

Анастасия ДАВЫДОВА

Андрис АМЕРИКС: На днях пришла хорошая новость: Еврокомиссия поддержала проект развития трамвайного сообщения в Риге. Значит, можно приступать к разработке технического проекта.

Трамвайная линия длиной 3,6 километра пройдет по улицам Пернавас — Сенчу — Зирню — Сканстес — Спорта. Будет проведена реконструкция трех километров путей 5-го и 9-го маршрутов и отдельных участков улиц. Будет куплено 12 низкопольных трамваев. Это крупный проект, и он будет иметь большое значение для столицы.

Строительство на Сканстес может начаться во второй половине следующего года.

Андрей КОЗЛОВ: Общая сумма инвестиций в проект — 97,4 миллиона евро. Из европейских фондов Рига получит почти две трети — 65,7 миллиона. Остается только удивляться, что ряд политиков ожесточенно выступали против столь выгодного для столицы проекта.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Это яркий пример того, как политики вместо того чтобы думать о благе городе, действуют в своих сиюминутных интересах.

Ведь преимущества налицо: трамвайная линия на Сканстес позволит создать окружной путь вокруг исторического центра Риги. Это уменьшит пробки, разгрузит улицу Кр. Барона. Мы можем гордиться тем, что отстояли этот проект…

Вас, наверное, часто об этом спрашивают. И все-таки еще раз: когда по улицам Риги можно будет опять нормально ездить?

Олег ТАРАСЮК

Андрис АМЕРИКС: Скоро! Основную часть ремонта улиц планируется закончить на этой и следующей неделе. Последний срок — середина сентября. Специфика нынешнего ремонтного сезона в том, что перед обновлением дорожного покрытия проводилась замена инженерно-технических коммуникаций. Таких объемов ремонта Рига еще не знала. Зато 100-летие Латвии столица встретит благоустроенной.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Оппозиция злорадствует, что ремонт рижских улиц идет не так гладко, как хотелось бы. Но ведь если бы ремонта не было, нас ругали бы за то, что ничего не делается. Ничего, мы привыкли к агрессивным нападкам. Мы работаем, и Рига становится все более ухоженной.

Андрей КОЗЛОВ: В сентябре начнется реконструкция транспортной инфраструктуры на улице Саласпилс — рядом с будущим торговым центром «Акрополис». Да, во время строительства движение на этом участке будет ограничено, что доставит определенные неудобства. Но зато потом ездить будет намного удобнее…

23 августа прошел митинг, громко названный Народным собранием. Как оцениваете конкурентов?

Марис

Андрис АМЕРИКС: За восемь лет работы в Рижской думе мы привыкли отвечать за свои слова, не давать невыполнимых обещаний. А в выступлениях новых партий — сплошные общие слова, лозунги, голословные обвинения. И очень много агрессии.

Андрей КОЗЛОВ: Слушая выступления новых депутатов, диву даешься их некомпетентности, нежеланию вникать в суть вопроса. Создается впечатление, что для них главное — погромче крикнуть.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Новые политические партии заявили о себе обсуждением записи разговоров «олигархов» в гостинице «Ридзене» 10-летней давности. Эти политики охотно говорят о прошлом, но вот предложений о том, как решить сегодняшние проблемы, не слышно. По сути, на наших глазах происходит попытка очередной революции. Политики снова зомбируют избирателя, предлагая разом решить все проблемы. Неужели люди опять поддадутся на ту же демагогию?

«Сейчас в Риге 14 центров по интересам, которые приглашают детей и молодых людей с трех до 25 лет…