Как правильно уволиться с работы
Сегодня уже редко встретишь человека, который двадцать и даже десять лет работает на одном месте. Причем психологи советуют менять работу каждые семь лет. Правы они или нет, но люди периодически увольняются, ищут новое место, а с кем-то работодатель расторгает договор или советует быстрее написать заявление об увольнении. Трудовое законодательство предусматривает порядок расторжения трудовых отношений.
Как уйти с работы и не потерять положенные по закону бонусы, как отстаивать свои права, если работодатель настаивает на увольнении? На эти и другие вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают специалисты Министерства благосостояния ЛР.
(№1)
Спасибо за труд
Причины, по которым можно расторгнуть трудовые отношения
(буквица)
Согласно закону «О труде» можно прекратить трудовые отношения с работником в нескольких случаях. Самый распространенный и безболезненный — это когда работник и работодатель пришли к соглашению. То есть при расторжении трудового договора или увольнении, как говорили раньше, действует формулировка «при обоюдном соглашении сторон». В таком случае стороны — работодатель и работник — расстаются мирно и спокойно. Также работодатель можно прекратить отношения с работником, если
* закончился срок трудового договора, заключенного на определенный срок;
* если работодатель умер (в случае если выполнение трудовых обязанностей связано с личностью работодателя);
* получено уведомление работника или работодателя о прекращении трудовых отношений;
* получено решение суда, по которому работнику за совершение преступления назначено лишение свободы или арест;
* если этого требуют родители, опекуны или представители государственной трудовой инспекции.
(№2)
Ищу другую работу
По инициативе работника
(буквица)
Работник может прекратить трудовые отношения, то есть расторгнуть договор, уволиться, при условиях, о которых говорилось выше. Для этого ему нужно следовать определенным правилам, которые оговаривает закон. Это можно сделать, предупредив работодателя за месяц, если в трудовом договоре или коллективном договоре не указано иначе. В таком случае он подает письменное заявление своему работодателю о данном решении. При обоюдном соглашении между работником и работодателем трудовые отношения можно прервать и до установленного срока.
Если работник трудоустроен на организованных государственным агентством занятости оплачиваемых временных общественных работах, о своем решении прекратить трудовые отношения он обязан предупредить за день.
Также увольнение происходит по инициативе работника, если на то есть веская причина, не позволяющая продолжать трудовые отношения.
(№3)
Вы нам не подходите!
По инициативе работодателя
(буквица)
Закон разрешает работодателю прекратить трудовые отношения в одностороннем порядке или уволить работника, отказать ему от места в некоторых случаях. В частности во время испытательного срока работника, если работодатель решил, что испытуемый не справляется со своими обязанностями. Также работодатель может проявить инициативу в случаях, если работник
* нарушил трудовой договор или трудовой распорядок — и к тому же без оправдательных причин;
* из-за своей противоправной деятельности потерял доверие работодателя;
* выполняя работу, нарушает принципы морали;
* выполняя работу, находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* грубо нарушил правила охраны труда, а также подверг опасности здоровье и безопасность других людей;
* не имеет достаточных профессиональных навыков для выполнения работы;
* по состоянию здоровья не может выполнять работу — и это подтверждает заключение врача;
* если на работе восстановлен работник, который ранее выполнял эту работу;
* в случае сокращения штатов;
* при ликвидации предприятия работодателя.
V Исключения
Вместе с тем трудовые отношения нельзя прерывать
* во время болезни или отпуска работника;
* если работник не выполняет работу по уважительной причине.
Нельзя увольнять
* беременных;
* женщин, воспитывающих ребенка до года;
* женщин в период кормления ребенка;
* работника с инвалидностью;
* работника — члена профсоюза, если не получено согласия соответствующего профсоюза.
(№4)
Выходное пособие
Что это такое и в каких случаях полагается
(буквица)
Нередко можно слышать, как работники говорят о выходном пособии. Обычно это бывает, когда предприятию или отдельному участку производства грозит ликвидация, а также когда человек предполагает, что его могут сократить или ликвидировать его должность и т. д. Насколько обоснованны разговоры о выходном пособии, в каких случаях работодатель обязан его выплатить уволенному работнику?
Выплатить выходное пособие необходимо, если
* работник желает прекратить трудовые отношения по уважительной причине (таковой признается каждое обстоятельство, которое на основании соображений нравственности и справедливости не позволяет продолжать трудовые правовые отношения);
* работник не обладает необходимыми профессиональными способностями для выполнения работы;
* работник не может выполнять работу по состоянию здоровья, что подтверждает свидетельство врача;
* работник освобождается от работы, так как на его месте восстановлен работник, который ранее выполнял эти обязанности;
* в случае сокращения штатов;
* при ликвидации предприятия работодателя.
V Каков размер выходного пособия для работников?
Выходное пособие выплачивается в зависимости от того, сколько времени работник проработал на данном месте:
* если работник проработал у работодателя не более пяти лет, размер выходного пособия составит средний заработок за месяц;
* если работник проработал на этой работе от пяти до 10 лет, выплачиваются две среднемесячные зарплаты;
* если проработал от 10 до 20 лет — три среднемесячные зарплаты;
* если проработал более 20 лет — четыре среднемесячные зарплаты.
У работодателя есть право при подписании трудового соглашения или коллективного договора установить большую, чем предлагает закон, величину выходного пособия, а также обозначить другие случаи, при которых оно назначается.
(№5)
полезные советы
Не согласен!
Как поступать работнику, считающему, что его уволили с работы неоправданно?
(буквица)
Законодательство предусматривает для работника возможность оспорить увольнение. В таком случае, получив предупреждение о расторжении трудового договора, в течение месяца работник может подать иск в суд о признании предупреждения недействительным. Тогда работодатель должен доказать, что высланное им предупреждение о расторжении трудового договора обоснованно и соответствует порядку прекращения трудового договора.
И в других случаях работник, когда нарушено его право продолжать трудовые отношения, в течение месяца может подать иск в суд о своем восстановлении на работе.
(выделить)
(!) Больше информации — на домашней страничке министерства благосостояния
www.lm.gov.lv
Подготовила Вера ВОЛОДИНА
Беспородное счастье Следующая публикация:
Арендаторы поневоле