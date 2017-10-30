Как правильно уволиться с работы

Сегодня уже редко встретишь человека, который двадцать и даже десять лет работает на одном месте. Причем психологи советуют менять работу каждые семь лет. Правы они или нет, но люди периодически увольняются, ищут новое место, а с кем-то работодатель расторгает договор или советует быстрее написать заявление об увольнении. Трудовое законодательство предусматривает порядок расторжения трудовых отношений.

Как уйти с работы и не потерять положенные по закону бонусы, как отстаивать свои права, если работодатель настаивает на увольнении? На эти и другие вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают специалисты Министерства благосостояния ЛР.

(№1)

Спасибо за труд

Причины, по которым можно расторгнуть трудовые отношения

(буквица)

Согласно закону «О труде» можно прекратить трудовые отношения с работником в нескольких случаях. Самый распространенный и безболезненный — это когда работник и работодатель пришли к соглашению. То есть при расторжении трудового договора или увольнении, как говорили раньше, действует формулировка «при обоюдном соглашении сторон». В таком случае стороны — работодатель и работник — расстаются мирно и спокойно. Также работодатель можно прекратить отношения с работником, если

* закончился срок трудового договора, заключенного на определенный срок;

* если работодатель умер (в случае если выполнение трудовых обязанностей связано с личностью работодателя);

* получено уведомление работника или работодателя о прекращении трудовых отношений;

* получено решение суда, по которому работнику за совершение преступления назначено лишение свободы или арест;

* если этого требуют родители, опекуны или представители государственной трудовой инспекции.

(№2)

Ищу другую работу

По инициативе работника

(буквица)

Работник может прекратить трудовые отношения, то есть расторгнуть договор, уволиться, при условиях, о которых говорилось выше. Для этого ему нужно следовать определенным правилам, которые оговаривает закон. Это можно сделать, предупредив работодателя за месяц, если в трудовом договоре или коллективном договоре не указано иначе. В таком случае он подает письменное заявление своему работодателю о данном решении. При обоюдном соглашении между работником и работодателем трудовые отношения можно прервать и до установленного срока.

Если работник трудоустроен на организованных государственным агентством занятости оплачиваемых временных общественных работах, о своем решении прекратить трудовые отношения он обязан предупредить за день.

Также увольнение происходит по инициативе работника, если на то есть веская причина, не позволяющая продолжать трудовые отношения.

(№3)

Вы нам не подходите!

По инициативе работодателя

(буквица)

Закон разрешает работодателю прекратить трудовые отношения в одностороннем порядке или уволить работника, отказать ему от места в некоторых случаях. В частности во время испытательного срока работника, если работодатель решил, что испытуемый не справляется со своими обязанностями. Также работодатель может проявить инициативу в случаях, если работник

* нарушил трудовой договор или трудовой распорядок — и к тому же без оправдательных причин;

* из-за своей противоправной деятельности потерял доверие работодателя;

* выполняя работу, нарушает принципы морали;

* выполняя работу, находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

* грубо нарушил правила охраны труда, а также подверг опасности здоровье и безопасность других людей;

* не имеет достаточных профессиональных навыков для выполнения работы;

* по состоянию здоровья не может выполнять работу — и это подтверждает заключение врача;

* если на работе восстановлен работник, который ранее выполнял эту работу;

* в случае сокращения штатов;

* при ликвидации предприятия работодателя.

V Исключения

Вместе с тем трудовые отношения нельзя прерывать

* во время болезни или отпуска работника;

* если работник не выполняет работу по уважительной причине.

Нельзя увольнять

* беременных;

* женщин, воспитывающих ребенка до года;

* женщин в период кормления ребенка;

* работника с инвалидностью;

* работника — члена профсоюза, если не получено согласия соответствующего профсоюза.

(№4)

Выходное пособие

Что это такое и в каких случаях полагается

(буквица)

Нередко можно слышать, как работники говорят о выходном пособии. Обычно это бывает, когда предприятию или отдельному участку производства грозит ликвидация, а также когда человек предполагает, что его могут сократить или ликвидировать его должность и т. д. Насколько обоснованны разговоры о выходном пособии, в каких случаях работодатель обязан его выплатить уволенному работнику?

Выплатить выходное пособие необходимо, если

* работник желает прекратить трудовые отношения по уважительной причине (таковой признается каждое обстоятельство, которое на основании соображений нравственности и справедливости не позволяет продолжать трудовые правовые отношения);

* работник не обладает необходимыми профессиональными способностями для выполнения работы;

* работник не может выполнять работу по состоянию здоровья, что подтверждает свидетельство врача;

* работник освобождается от работы, так как на его месте восстановлен работник, который ранее выполнял эти обязанности;

* в случае сокращения штатов;

* при ликвидации предприятия работодателя.

V Каков размер выходного пособия для работников?

Выходное пособие выплачивается в зависимости от того, сколько времени работник проработал на данном месте:

* если работник проработал у работодателя не более пяти лет, размер выходного пособия составит средний заработок за месяц;

* если работник проработал на этой работе от пяти до 10 лет, выплачиваются две среднемесячные зарплаты;

* если проработал от 10 до 20 лет — три среднемесячные зарплаты;

* если проработал более 20 лет — четыре среднемесячные зарплаты.

У работодателя есть право при подписании трудового соглашения или коллективного договора установить большую, чем предлагает закон, величину выходного пособия, а также обозначить другие случаи, при которых оно назначается.

(№5)

полезные советы

Не согласен!

Как поступать работнику, считающему, что его уволили с работы неоправданно?

(буквица)

Законодательство предусматривает для работника возможность оспорить увольнение. В таком случае, получив предупреждение о расторжении трудового договора, в течение месяца работник может подать иск в суд о признании предупреждения недействительным. Тогда работодатель должен доказать, что высланное им предупреждение о расторжении трудового договора обоснованно и соответствует порядку прекращения трудового договора.

И в других случаях работник, когда нарушено его право продолжать трудовые отношения, в течение месяца может подать иск в суд о своем восстановлении на работе.

(выделить)

(!) Больше информации — на домашней страничке министерства благосостояния

www.lm.gov.lv

Подготовила Вера ВОЛОДИНА

Предыдущая публикация:

Беспородное счастье Предыдущая публикация:

Арендаторы поневоле Следующая публикация: