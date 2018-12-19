Путешествия дарят эмоции и улучшают настроение — это известно всем. Причем чтобы хорошо отдохнуть, совсем не обязательно отправляться за тридевять земель — у нас в Латвии (а также у наших соседей — в Литве и Эстонии) тьма-тьмущая местечек, способных удивить нас и зарядить позитивом. Ну что, айда за новыми впечатлениями?..

(блок №1) ЛАТВИЯ

Рождественская ярмарка в Старой Риге

Пряный аромат глинтвейна и жареного миндаля, расписные пипаркукас, теплые вязаные носочки и варежки, замечательные праздничные сувениры… Вся эта благодать ждет вас на рождественской ярмарке в Вецриге! Каждый, кто придет сюда, попадет в волшебный мир СКАЗКИ и ЧУДА.

Ежедневно на ярмарке звучат народные песни и популярные рождественские мелодии, выступают поп-группы и фольклорные ансамбли, работают творческие мастерские, а посетителей приветствует настоящий Дед Мороз!

Неотъемлемой частью ярмарки является, конечно же, угощение. Горячий глинтвейн, перечное печенье пипаркукас, жареный миндаль, аппетитные сельские разносолы: копчености, сыры, колбаски… Баночки с медом являются ярким напоминанием о теплом летнем солнышке, сладко пахнущие восковые свечи согревают душу, а глаз радуют разноцветные шерстяные шарфики, шапочки и рукавички. Для самых маленьких — экологические деревянные игрушки, для ценителей изящного — украшения из янтаря и серебра.

Словом, на ярмарке можно купить самые разнообразные рождественские подарки для родных и близких…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Рига, Домская площадь.

КОГДА: до 6 января с 10.00 до 20.00. По пятницам и субботам рынок открыт до 22.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход свободный.

Рождественские ярмарки в Калнциемском квартале

(Рига)

Во дворике исторических деревянных домов Калнциемского квартала в течение всего декабря по субботам и воскресеньям проходят рождественские ярмарки, на которых можно найти необычные, вкусные, теплые и ароматные подарки, согреться глинтвейном и поймать настоящее рождественское настроение!

Во время ярмарок предусмотрены бесплатные мероприятия для семей с детьми: презентации детских книг, киносеансы, спектакли, концерты и праздничные творческие мастерские в уютной атмосфере…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Рига, ул. Калнциема, 35.

КОНТАКТЫ: адрес в Интернете: www.kalnciemaiela.lv.

КОГДА: до 30 декабря с 10.00 до 16.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход свободный.

ЛИТВА

Вперёд по Пушкарской познавательной тропе!

(Вильнюс)

Любителям природы и прогулок на свежем воздухе обязательно стоит посетить Павильнисский региональный парк. Здесь проложено несколько познавательных пешеходных троп (общая протяженность — 28 км). Вряд ли вы осилите их все, но кое-что посмотреть можно. Мы предлагаем ознакомиться с Пушкарской познавательной тропой (PUCkori? paZintinis takas). Развалины литейного завода, польские довоенные укрепления и идущие от них катакомбы, солнечные часы, Пушкарский курган — на вашем пути встретится много интересных достопримечательностей, не говоря уже о чудесных пейзажах!

Добраться до места можно и на общественном транспорте: из центра Вильнюса на автобусе №44 нужно доехать до остановки Girininkija. Таким образом вы попадете к Пушкарскому откосу, откуда следует отправитесь по тропе вниз. Ну а если вы путешествуете на своем автомобиле, то по дороге домой обязательно загляните в развлекательный комплекс «Бельмонтас» (адрес в Интернете: www.belmontonuotykiuparkas.lt), где можно перекусить, отдохнуть и просто весело провести время…

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Вильнюс.

КОНТАКТЫ: тел. (+370) 52729834; e—mail: parkas@botanika.lt; адрес в Интернете: www.pavilniaiverkiai.lt.

ЭСТОНИЯ

Праздник в Таллине

На сказочном рождественском рынке, развернувшемся на Ратушной площади Таллина, возможно все — самое сказочное и волшебное! Более того, гостей здесь ждет целая «Рождественская страна», украшенная елями, праздничными декорациями, огоньками.

Торговцы наперебой предлагают как разнообразные сувениры ручной работы, так и соблазнительно пахнущие яства. Ну и, конечно же, будут согревающие рождественские напитки, как без них!

Самых маленьких гостей ярмарки порадуют качели-карусели, а сердца всех без исключения посетителей согреет разнообразная рождественская программа.

Ключевой фигурой рождественского рынка является, конечно же, Дедушка Мороз. К слову, особенно любознательные даже смогут заглянуть к нему в домик!

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Таллин, Kesklinna linnaosa, Raekoja plats.

КОНТАКТЫ: тел. (+372) 5089771; e—mail: info@christmasmarket.ee; адрес в Интернете: christmasmarket.ee.

КОГДА: до 7 января; с 10.00 до 19.00.

«Дом отдыха» для животных

Элиствере

Можно сказать, что природный заповедник в Элиствере является настоящим парком отдыха для животных, потому что братьям нашим меньшим живется здесь легко и вольготно! Лесных животных в парке можно увидеть близко-близко…

В парке животных Элиствере обитают белки, лоси, рыси, лисы, а также кабаны и медведи. А еще здесь живут такие экзотические для наших мест существа, как бизоны!

ГДЕ НАХОДИТСЯ: Elistvere kUla, Tabivere vald, JOgeva maakond Элиствере, Тартуская волость, Тартумаа.

КОНТАКТЫ: тел.: (+372) 53465030, 6767030; e—mail: elistvere@rmk.ee; адрес в Интернете: loodusegakoos.ee/liesnoi-zoopark-elistvierie.

ОТКРЫТО: рабочее время (с ноября до февраля): ежедневно с 11.00 до 15.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: взрослым — 3,20 EUR; детям школьного возраста (7-17 лет) — 1,60 EUR; дети дошкольного возраста (трех-шести лет) — 1 EUR; пенсионерам — 1,60 EUR; семейный билет (двое взрослых + один-три ребенка) — 6,40 EUR.