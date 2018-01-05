Волшебный праздник для победителей новогоднего детского конкурса: скучно никому не было!

Накануне главного зимнего праздника возле украшенной елки собрались ветераны Рижского русского театра имени Михаила ЧЕХОВА и победители редакционного конкурса детских писем и рисунков «Дед Мороз читает письма», который состоялся при поддержке Maxima.

Итак, в этот раз все-все-все — гости, победители, замечательные актеры, друзья редакции «Субботы», папы и мамы, работники торговой сети и журналисты — собрались в Рижском русском театре имени Чехова. Почему в театре? А где же еще искать главное волшебство под Новый год! Конечно, здесь — в мире, где живут и «Дюймовочка», и «Снежная королева» и «Маленький принц»!

Праздник начался с того, что мы вместе с членом правления Maxima Latvija Кристиной АБОЛТИНЕЙ торжественно, под дружные аплодисменты собравшейся публики от трех до 90 лет, вручили подарок актерам-ветеранам к Новому году — годовую подписку на любимую газету «СУББОТА»! Читайте, дорогие, мы будем очень рады!

Прав Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ: все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит… А во время нашего праздника мамы и папы, бабушки и дедушки точно почувствовали себя на какие-то пару волшебных часов маленькими. Разве это не рождественское чудо?

Победители конкурса получили из рук лучшего в мире и самого настоящего Деда Мороза памятные призы: книги, альбомы для рисования, краски, гуашь, цветные карандаши, игры, конфеты… Ребята рассказали нам о своих друзьях, делах, планах на зимние и летние каникулы и мечтах о будущем. А еще девочки и мальчики читали рождественские стихотворения, пели и танцевали, а также играли элегии и сюиты на рояле.

Так замечательно, что дети просят доброго волшебника не о подарках лично себе, а сделать так, чтобы всем людям на Земле всего хватало, чтобы все народы жили мирно и в согласии, чтобы у каждого ребенка была семья, чтобы лесные животные зимой не голодали и никто не выбрасывал собачек и кошечек на улицу!

…Праздник продолжался более двух часов, которые пролетели совершенно незаметно. Если честно, вместе с детьми мы и сами вдруг поверили в Деда Мороза, добрых фей и волшебников. И еще в то, что чудеса сбываются, если в них очень верить. И что-то для этого делать.

Мы очень, очень благодарны всем нашим маленьким друзьям, которые прислали на наш конкурс свои замечательные рисунки и письма. Не стоит огорчаться, если кто-то в этом году не стал победителем, ведь будут и другие конкурсы в наступившем году!

Дежурная Снегурочка

Людмила ВЕВЕРЕ

ОТ РЕДАКЦИИ. Огромное спасибо всем, кто нам помог в материализации детских мечт: работнице магазина Maxima (трехиксовой на ул. А. Деглава в Риге) Веронике МАРЕНКОВОЙ, администратору РРТ им. Михаила ЧЕХОВА Наталье БАСТИНОЙ и актеру Олегу ТЕТЕРИНУ, другу издательского дома Анастасии ГРИШКОВОЙ, начинающей волшебнице по совместительству Инне АНДЕРСОНЕ — за искреннюю ПОМОЩЬ в организации и проведении праздника!

Наша дружная компания — у театральной елки. Возле Деда Мороза (слева) — главные соучастники проекта: представители Maxima Latvija член правления Кристине АБОЛТИНЯ и руководитель департамента коммуникаций Ивар СВИЛАНС.

Одна из победительниц конкурса 10-летняя Анжела КОВАЛЕВСКА живет на хуторе в восьми километрах от Дагды — трудолюбивая, талантливая и очень скромная девочка (она бережно держит подарки в руках)… Она танцует, хорошо учится и помогает маме по хозяйству!

Камилла ВАСИЛЬЕВА, которая прислала замечательный рисунок и письмо на конкурс, сказала на ушко Дедушке Морозу: «Мне больше всего хотелось бы, чтобы в мире не было войн, страшных болезней, и всем людям на Земле всего хватало: еды, тепла, света…»

6-летние близнецы Артур и Тема ТОЛУЕВЫ научились в этом году писать и мечтают на велосипеде обогнуть земной шар! В центре на фото еще одна наша конкурсантка — 5-летняя Амира КОНОПКИНА.

Рижанке Марии ЗАПРИВОДЕ 10 лет, но она очень серьезная девочка: радеет за природу и животных, борется с отработанными батарейками, собирает желуди для зверей зоопарка — и к тому же просто замечательно рисует!

Автор статьи с гостями из Латгалии — дружной крестьянской семьей КОВАЛЕВСКИХ.

Хороводы водили, песни пели — все успели…

Трио сестричек ВАСИЛЬЕВЫХ — рождественские песни у елочки «СУББОТЫ».

Замечательные, гениальные, трогательные, добрые, душевные, искренние, талантливые актеры-ветераны Рижского русского театра имени Михаила Чехова (у елки — справа) благодарны за подарок — подписку на 2018 год на еженедельник «СУББОТА», которую нам помогла осуществить Maxima…

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