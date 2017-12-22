Рижская дума приняла бюджет столицы на 2018-й

Чего ждать рижанам от бюджета следующего года? Почему так злится оппозиция? Какой будет судьба Агенскалнского рынка?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

На прошлой неделе после очень долгих — двухдневных — дискуссий был принят бюджет Риги на следующий год. Почему о нем так долго спорили?

Марина

Андрис АМЕРИКС: Две партии — «Согласие» и «Честь служить Риге» — работают вместе много лет, и это уже не первый бюджет, который мы принимаем и успешно выполняем, так что мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что можем сделать, а чего не можем себе позволить. Мы основательно подготовились к самому ответственному голосованию года, продумали каждую статью расходов и доходов.

Со всей ответственностью заявляю, что следующий год для Риги будет хорошим. Бюджет следующего года я охарактеризовал бы как социально ответственный. В него включены все социальные программы, которые мы финансировали в течение последних лет. Приняты и дополнительные: бесплатные обеды для учащихся 10-12-х классов, страхование здоровья для сотрудников детских садов. Существенную прибавку — шесть миллионов евро — получил социальный бюджет. Деньги будут направлены на поддержку тех групп рижан, которым это необходимо, в частности на уход за пожилыми людьми на дому.

Что же касается дискуссии, которую два дня проводила оппозиция, задавая бесконечные вопросы (несколько сотен!), то она показывает, как мало наши политические оппоненты знают о Риге. Они даже не потрудились изучить, какие программы реализует Рижская дума, что уже сделано.

Для города и для всех рижан было бы хорошо, если бы никого из оппозиционеров, впервые избранных в Рижскую думу, не выбрали в Сейм, куда часть из них наверняка будет баллотироваться. Ведь есть надежда, что через год они получат хоть какое-то представление о работе в думе и перестанут задавать нелепые вопросы. Если же часть из них следующей осенью уйдет в парламент, на их место придут другие, такие же невежественные, и нам придется тратить административный ресурс и время на то, чтобы объяснить этим народным избранникам, что солнце встает на востоке…

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Особенно — в очередной раз! — блеснул г-н Кирсис. Он искренне удивился, узнав, что в Риге школы ремонтируют каждый год. Как будто дума не занимается этим с 2009 года!

Но я не согласен с Андрисом, что депутаты от оппозиции задавали свои вопросы только из любопытства. Это была спланированная акция с целью дестабилизировать работу думы. Поэтому они постоянно срывают кворум, требуют перерывов.

Для меня это 4-й созыв и 13-й бюджет, но не припомню такой злобы, как сейчас. Становится страшно, ведь некоторые депутаты теряют человеческий облик! Г-жа Стрике кричит так, что у окружающих уши закладывает. Депутат Юрашс — не офицер KNAB — заявляет: «Кто-то будет сидеть!» Г-н Борданс с трибуны обсуждал, у кого какая машина, и предлагал выбрать его мэром. Какое отношение это имеет к бюджету? Депутат, парикмахер и повар в одном лице обращается к профессору медицины Байбе Розентале с претензией на интеллектуальное превосходство. Налицо деградация политической культуры.

Уровень аргументации примитивный: мы, мол, европейцы, а вы — промосковские «ватники», вот и все. Мне это напомнило Швондера из известного фильма «Собачье сердце»…

Андрей КОЗЛОВ: Бюджет не бездонный, и невозможно реализовать все, что предлагают коалиция и оппозиция. Поэтому выбираются приоритеты. Формирование бюджета — всегда результат долгих переговоров. Неужели оппозиция не понимает, что она в меньшинстве и ее предложения будут отвергнуты? Какой же смысл двое суток переливать из пустого в порожнее? Надо с уважением относиться к своему и чужому времени.

Но некоторым депутатам явно нечем заняться, они не спешат домой, их не ждут семья и дети, вот они и развлекаются. Другого объяснения этому я не вижу. Еще можно понять, когда оппозиция ради рекламы работает для журналистов, но ведь и их в зале не было! Я знаю, что и в их партиях не все довольны таким подходом, но пока все продолжается…

Писали, что дума была против строительства детского сада. Может ли такое быть?

О. ЕГОРОВ

Андрис АМЕРИКС: Это характерный для оппозиции прием: сначала внести нереальное предложение, а потом упрекать нас в том, что мы его не поддержали. Мы предусмотрели деньги на проектирование детского сада на ул. Гростонас, но понятно, что сразу выделить четыре миллиона евро невозможно. Я готов с уважением относиться к любому предложению, но ведь оппозиция вносит поправки на десятки миллионов евро, заявляя, что голосовать за бюджет все равно не будет. Это же несерьезно…

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Оппозиция предложила в частности замостить брусчаткой улочку длиной 160 метров. Но выделить 300 тысяч евро на такой локальный проект мы позволить себе не можем. И еще прозвучал упрек: «В городе еще не все окраины освещены, а вы устраиваете праздничную иллюминацию в центре!» Но разве это аргумент?

Что бы мы ни предложили, ни сделали, оппозиция приписывает все заслуги себе. Андрис Америкс с трибуны напрасно пошутил: мол, продолжайте делать предложения. Эти люди юмора не поняли, и следующие шесть-восемь ораторов на полном серьезе уверяли, что мы признались в том, что заимствуем у них идеи. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно!

Чем кончилось дело с Агенскалнским рынком? Его закроют?

Семья ВАСИЛЬЕВЫХ

Андрис АМЕРИКС: Агенскалнский рынок был, есть и будет. Но на первом месте для нас безопасность людей, а здание в плохом состоянии. Рынок будет закрыт на капитальный ремонт так же, как в свое время закрывались Художественный музей, Дворец культуры ВЭФ, Русский театр. Обещаю: на месте рынка не будет открыт супермаркет или игровые залы, как некоторым хочется, он не будет продан. Мы будем искать частного инвестора, и это займет примерно два года.

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Особой прибыли рынок не сулит, поэтому нужно рассматривать разные варианты. Рига знаменита Центральным рынком, который работает каждый день. Но ведь 90 процентов рынков в Европе открыты только по выходным. К решению проблем надо подходить рационально, а не кричать, как г-н Борданс, что для него люди делятся на две группы: которые за рынок и которые против. С таким настроением, как говорится, слона не продашь.

Андрей КОЗЛОВ: Когда по инициативе оппозиции было созвано очередное внеочередное заседание Рижской думы по поводу судьбы Агенскалнского рынка, почти половина их депутатов с него просто ушла. Мы были в полном составе, а они вдруг вспомнили, что им в нужно в театр, на встречу друзей, — и ушли, упрекнув нас в том, что заседание проводится в неудобное для них время.

Но согласно положению внеочередное заседание думы должно быть созвано в течение трех суток. И если уж вы выступили с такой инициативой, то, будьте любезны, не планируйте на эти дни других мероприятий…

«Следующий год для Риги будет хорошим. Бюджет следующего года можно охарактеризовать как социально ответственный. В него включены все социальные программы, которые финансировались в течение последних лет…

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