В год выборов в Сейм политики не должны терять лицо

Как получить деньги от думы на реставрацию фасада дома? Куда подавать заявки на подключение дома к водопроводу? Где и когда будут проходить бесплатные занятия по латышскому языку?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис АМЕРИКС и депутаты Рижской думы Михаил КАМЕНЕЦКИЙ и Андрей КОЗЛОВ.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

С Новым годом! Желаем вам успеха во всех начинаниях и чтобы не забывали свои обещания!

Лариса Сергеевна

Андрис АМЕРИКС: Спасибо! Принимать поздравления очень приятно, но самое главное для каждого человека — понимать, что многое зависит от нас самих. Рижская дума приняла ответственный и сбалансированный бюджет, так что намеченные планы, уверен, будут выполнены.

Уже второй год Рига заканчивает с плюсом: доходы превышают расходы на 14 млн. евро. Есть все основания полагать, что и нынешний год будет стабильным и плюсовым, так что все намеченные программы будут выполнены в полном объеме…

Наконец снесли остатки дома на улице Ерузалемес, 3. А то был ужасный вид. Но если бы стена не рухнула, то и руки не дошли бы?

Имант

Андрис АМЕРИКС: В прошлом году мы уделяли очень большое внимание тем объектам, которые портят вид города и угрожают здоровью, а тем более жизни людей. Собственники должны понять, что владение недвижимостью — это прежде всего ответственность. В прошлом году повышенным — 3-процентным — налогом было обложено 188 объектов. За счет этих средств городская казна пополнилась на два миллиона евро.

Благодаря активной позиции Рижской думы в прошлом году было снесено 205 трущоб. Это много, ведь обычно счет шел на десятки. Среди них и такая уже намозолившая глаза развалина, как бывший корпус объединения «Радиотехника» в Иманте. Наконец владельцы взялись за нее. Скоро территория будет благоустроена, и на этом месте появится магазин Depo.

Мы серьезно взялись за другой памятник бесхозяйственности — дом на углу ул. Марияс и Элизабетес. Боюсь, он доведен до такого состояния, что другого варианта, кроме сноса, не осталось. Уже на первом заседании комиссии по деградирующим среду зданиям приняты решения о строгих мерах — вплоть до сноса шести зданий, в том числе на ул. Пейтавас, Спаргелю, Калнциема.

С другой стороны, мы всегда будем поддерживать тех собственников недвижимости, которые готовы ремонтировать свои дома. Рижская дума продолжает программу софинансирования реставрации фасадов. На эти цели из бюджета выделено 900 тысяч евро. Напомню, что источник этих денег — повышенный налог с тех, кто с обязанностями собственника не справляется. Заявки на конкурс можно подать в департамент имущества думы до 2 марта. В прошлом году было подано более 90 заявок. Думаю, в нынешнем году количество желающих получить 50-процентное софинансирование своих расходов на ремонт еще увеличится…

Добрый день! Живу в Болдерае. Сколько денег можно получить от думы, если я решу присоединить свой дом к централизованному водопроводу?

Александр СЕРПИН

Андрис АМЕРИКС: До 1400 евро, что составляет около 50 процентов от необходимой для обеспечения этого удобства суммы. Для определенных групп населения эта услуга вообще бесплатна.

Это новая программа, которую дума начала реализовывать в этом году на свои средства. Соответствующие правила Рижской думы уже вступили в силу, так что можно подавать заявки в департамент жилья и среды на подключение домов к централизованной системе водопровода и канализации. Это касается Марупе, Катлакалнса, Иманты, Болдераи, около тысячи жителей которых могут получить доступ к современным удобствам…

Можно ли записаться на курсы латышского языка?

Ираида

Андрей КОЗЛОВ: Да, Рижская дума продолжает свою программу. Обычно эти курсы пользуются большой популярностью, так что желающим записаться на них стоит поторопиться. Занятия будут проходить в разных районах города, так что каждый сможет выбрать подходящее для себя. Более подробная информация — на сайтах:

www.riga.lv

www.iskd.riga.lv

Дума выделила на эти цели 128 716 евро…

Продолжится ли строительство Южного моста?

Николай

Андрей КОЗЛОВ: Да. Нынешний год можно назвать началом серьезного освоения европейских фондов. Крупные средства выделены на транспортную инфраструктуру. Весной начнется строительство путепровода с проспекта Виестура на ул. Твайка, прокладка 2,5 километра Восточной магистрали, 4-й очереди Южного моста, моста на Кундзиньсалу, а также ряда других проектов…

Иногда хочется выключить телевизор и отложить в сторону газеты. Политики соревнуются, обливая друг друга грязью. Противно!

Игорь

Михаил КАМЕНЕЦКИЙ: Согласен. У меня вызывает большое сожаление, что год 100-летия страны совпадает с выборами в Сейм. Потому что в предвыборном настроении в последние годы доминирует злоба. Уже первые дни наступившего года показали, каким путем пойдет развитие политической культуры (в кавычках): путем явной и неприкрытой агрессии по отношению к своим конкурентам. Ситуация сложная, и понятно, что многие нервничают. Но, увы, не из-за судеб страны, а в связи с собственным ближайшим будущим.

Ярким образцом предвыборной полемики стало выступление г-жи Стрике на комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. Она снова говорила о том, что вокруг одни преступники и коррупционеры. Интересно при этом, что обвинения звучали в адрес только представителей определенных партий. А вот скандал с закупками «зеленой» энергии почему-то не привлек ее внимания. Так же, как и небезызвестная «тумбочка Кампарса». Налицо выборочный подход, то есть политическая ангажированность!

Сегодня у защитницы правды г-жи Стрике есть только один герой — г-н Юдин.

О стремлении удержаться у власти любой ценой говорит и циничная готовность партии «Единство» создавать широкую коалицию для выборов в Сейм. Они согласны сотрудничать даже с новой партией «Пар». Но ведь именно эти люди разваливали «Единство» изнутри, вышли из него! О каких политических принципах можно тут говорить!

И, наконец, опять прозвучало заявление представителя творческой интеллигенции, заклеймившей тех, кто носит по праздникам красно-бело-красные ленточки, а в душе якобы поддерживает другую страну. Вот вам, пожалуйста, наглядный пример того, что лояльность государству будет определяться по национальному признаку. Дальше, как говорится, некуда!

Андрис АМЕРИКС: Да, нынешний год обещает быть очень напряженным и горячим в политическом отношении. Депутаты Сейма не хотят терять свои места, так что каждый из них будет стараться доказать, что именно он настоящий Лачплесис или Илья Муромец.

С учетом этого я бы хотел пожелать кандидатам в депутаты, чтобы их предвыборные обещания не слишком отрывались от реальности, и чтобы политические баталии не повредили Риге. Для нас очень важно выполнить те обещания, которые мы дали, и обеспечить развитие города. Пока что, несмотря на сложную обстановку, мы сохраняем стабильность и уверенно движемся вперед…