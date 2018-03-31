Заявки на софинансирование реновации домов уже принимаются

Как реновировать дом за полцены? Что делать, если у дома долги за тепло? Когда и где можно бесплатно проверить легкие?

На самые актуальные вопросы читателей «СУББОТЫ» отвечают вице-мэр Риги Андрис Америкс и депутаты Рижской думы Михаил Каменецкий и Андрей Козлов.

Ксения ЗАГОРОВСКАЯ

Началась ли уже программа софинансирования реновации многоквартирных жилых домов, о которой вы много говорили, когда шли на выборы? Кто и сколько денег может получить? Куда обращаться по этому вопросу?

Виктор МИХАЙЛОВ.

Андрис Америкс: Да, программа уже работает. Поскольку она действительно уникальна — никто раньше в Латвии такого не делал, — потребовалось длительное согласование с министерствами среды и регионального развития и финансов.

Сейчас все необходимые формальности улажены, и процесс запущен. 15 декабря прошлого года Рижская дума приняла правила, определяющие порядок выделения софинансирования реновации многоквартирных жилых домов и ее размер. Мы вправе предоставлять 50 процентов сметы на проведение ремонтных работ. Так что теперь дело за вами, рижане, за вашей активностью. Подавайте заявки и приводите в порядок свое жилье.

Михаил Каменецкий: Уверен, эта программа, предложенная нашей коалицией, поможет вдохнуть новую жизнь в многоквартирные дома. Не упустите возможность обновить свое жилье за полцены.

Она рассчитана на самый широкий круг горожан. Чтобы получить деньги от города, нужно создать общество владельцев квартир, а это несложно. Важное условие: дом должен быть перенят у самоуправления и в нем должно быть не менее 10 квартир.

А вот с кем заключен и заключен ли договор об управлении домом, для выделения софинансирования значения не имеет. Управляющей компанией может быть любая фирма, а также муниципальная компания Rīgas Namu Paarvaldnieks.

Андрей Козлов: Нужно, конечно, иметь в виду, что городская дума выделяет деньги только на ремонт помещений и элементов общего пользования: подъездов, крыш, инженерных коммуникаций и пр.

Хочу отметить, что сумма софинансирования, которую общество владельцев квартир можно получить от Рижской думы, не ограничена. Ее размер зависит только от возможности жильцов дома внести свою часть денег. Так, если вы решите заменить входную дверь в подъезде на сумму 2000 евро, то дума заплатит тысячу. Если возьметесь за утепление фасада стоимостью 30 тысяч евро, то получите из городского бюджета 15 тысяч.

Более подробная информация на эту тему — на сайте www.riga.lv. Собственники квартир могут получить бесплатную консультацию в Рижском энергетическом агентстве: по вторникам с 9.00 до 13.00 и по четвергам с 13.00 до 17.00. По рабочим дням с 9.00 до 17.00 на ваши вопросы ответят по тел. 26664533.

На днях нашла в почтовом ящике письмо от Rīgas Siltums, из которого следует, что у нашего дома образовались долги за тепло. Что это значит? Не отключат ли у нас отопление?

Анжелика ГОРЯЕВА.

Андрис Америкс: Предприятие Rīgas Siltums не первый год в марте посылает владельцам квартир письма с информацией об оплате счетов за отопление. Отопительный сезон скоро заканчивается, и пора подводить его итоги. Компания благодарит тех, кто своевременно расплачивается за тепло, а должникам напоминает о необходимости сделать это как можно скорее.

Если управляющая вашим домом компания до сих пор не полностью расплатилась за поставленную теплоэнергию, это повод для беспокойства. Оцените, насколько велик долг дома, поговорите с соседями, свяжитесь с домоуправом и попросите у него объяснения. Собственно, с такой целью и рассылаются эти письма: чтобы владельцы квартир могли контролировать домоуправов и активнее включаться в процесс управления домом. Ведь бывают, хотя все реже, и такие случаи, когда жильцы исправно перечисляют деньги за тепло, а домоуправ направляет их на другие цели. Так что эти письма — форма контроля со стороны жильцов за деятельностью управляющего.

У города были большие планы в связи с развитием района Сканстес. Но теперь, когда рухнул банк ABLV, раздаются голоса, что планы нужно пересмотреть — а может, и вовсе отказаться от них. Ваше мнение на этот счет?

Александр МАЛЕЕВ.

Михаил Каменецкий: К сожалению, многие, в том числе депутаты оппозиции, часто бегут впереди паровоза. Вот и сейчас под влиянием сиюминутных обстоятельств они готовы изменить план развития города. Такой подход недопустим.

Мы живем в очень интересный исторический период — в эпоху независимости, но в период внешнего управления. В связи с этим хотелось бы напомнить всем, кого это касается, о том, что не надо ставить наднациональные интересы выше национальных. Ведь депутатов избирают именно для защиты национальных интересов.

Андрей Козлов: Будущее города, в том числе и развитие района Сканстес на период до 2030 года, будет обсуждаться 26 марта 2018 года в 16.00 в зале заседаний Рижской думы. На нем будут рассматриваться предложения рижан, полученные в ходе публичного обсуждения территориального плана развития Риги до 2030 года, а также мнения экспертов.

Приглашаем всех, кого интересует эта тема, принять участие в этом совещании. Вы можете сказать свое слово и повлиять на будущее города. На основании полученных предложений и мнений сотрудники департамента городского развития подготовят проект плана, а затем вынесут его на рассмотрение Рижской думы.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о возможности провериться на туберкулез. Слышала, что иногда это можно сделать бесплатно, а вот где и когда, не знаю.

Ираида К.

Михаил Каменецкий: 24 марта во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом. В связи с этим департамент благосостояния Рижской думы уже в четвертый раз проводит мероприятия по профилактике и выявлению этого опасного заболевания. К сожалению, многие обращаются к врачам, когда болезнь уже запущена. Чем скорее будет поставлен диагноз, тем выше шансы на полное выздоровление.

В этом году с 19 до 27 марта жители Риги смогут бесплатно получить консультации специалистов по болезням легких, в том числе по туберкулезу. Прием врачей будет проходить на ул. Шарлотес, 1b, ул. Гайзиня, 7, ул. Аптиекас, 8, ул. Аглонас, 35/3.

Информационный телефон Латвийского фонда туберкулеза 26626161 будет работать до 3 апреля, и с 9.00 до 17.00 по нему можно задавать интересующие вас вопросы, уточнить время приема.

Посоветуйте, куда сходить с детьми на выходных. Чтобы и на свежем воздухе погулять, и с пользой провести время.

Вера САМОЙЛОВА.

Андрей Козлов: В зоопарк! Детям там интересно в любое время года, но весной особенно. В это время у животных появляется потомство, и наблюдать за звериной малышней очень увлекательно. Появилось потомство у попугаев жако, сурикатов и скалистых даманов, лемуров, а также всеобщей любимицы пони Прелюдия.

«В зоопарке детям там интересно в любое время года, но весной особенно. В это время у животных появляется потомство, и наблюдать за звериной малышней очень увлекательно.

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